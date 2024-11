Fiat lança Pulse e Fastback híbridos (clique na imagem para ampliar) - Foto: Divulgação

A indústria automotiva do Brasil aproveita os meses fortes do varejo, novembro e dezembro, para disponibilizar novos modelos nas concessionárias, que intensificam promoções e feirões de final de semana. A Fiat acaba de lançar os primeiros híbridos da marca no país, os SUVs Pulse e Fastback, ambos equipados com motor T200 1.0 turbo flex de três cilindros, nas versões Audace e Impetus. Já a Volkswagen lançou na semana passada novas versões do Virtus e T-Cross da família Sense.

O novo motor T200 Hybrid que equipa o Pulse e o Fastback tem 12 válvulas e injeção direta, chega até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, e está aliado a um sistema de 12V, conhecido como BSG. O câmbio é o automático CVT de sete marchas simuladas. Para acompanhar a tendência global de sustentabilidade, a Fiat investe na combinação entre etanol e eletrificação, uma alternativa de transição para mobilidade de baixo carbono alinhada ao potencial da matriz energética no Brasil.

“Nossos SUVs vão impulsionar mais uma revolução, desta vez, intensificando os nossos esforços em oferecer uma mobilidade cada vez mais limpa”, destaca Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul. Segundo a marca, o lançamento do Fiat Fastback e Pulse híbridos “materializam os esforços da Stellantis no desenvolvimento da tecnologia Bio-Hybrid, que deu origem à plataforma Fiat Hybrid, visando oferecer mobilidade limpa, segura e acessível no Brasil e na América do Sul. O Polo Automotivo Stellantis de Betim, no Brasil, é o centro global da empresa no desenvolvimento desta tecnologia.

A Stellantis anunciou que durante os próximos anos mais de 40 novos modelos e 8 powertrains, incluindo opções híbridas e 100% elétricas, serão lançados pela Fiat e as demais marcas da Stellantis, dentro do pacote de investimentos de R$ 32 bilhões até 2030.

Consumo

As versões Audace e Impetus equipam a tecnologia híbrida. Os preços partem de R$ 125.990 para o Pulse e R$ 151.990 para o Fastback. Segundo o Inmetro, o Fiat Fastback T200 Hybrid faz 12,6 km/l com gasolina e 8,9 km/l com etanol na cidade. Na estrada, faz 13,9 km/l com gasolina e 9,8 km/l com etanol. Segundo a marca, no ciclo urbano, o Fastback, teve uma redução no consumo de combustível de 11,5% na gasolina (9,8% no etanol), e no Pulse o percentual é de 10,7% tanto na gasolina, quanto no etanol. No caso do Pulse híbrido, as médias oficiais ficam em 13,4 km/l com gasolina e 9,3 km/l com etanol em ciclo urbano. Já no rodoviário, o modelo faz 14,4 km/l e 10,2 km/l, respectivamente.

Fastback 2025

Nada mudou no design do Fastback 2025 que se destaca pelo caimento cupê na traseira. As dimensões são 4,42 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,54 m de altura e 2,53 m de entre-eixos, ao passo que o porta-malas tem capacidade de 516 litros. Tem central multimídia de 10,1 polegadas a partir da versão Audace, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Além de itens como câmera de ré, ar-condicionado digital, carregador de celular por indução, faróis Full LED etc. No pacote ADAS de sistema de condução ativa o motorista conta com frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.

Pulse 2025

O Pulse não teve mudanças no visual e a central multimídia também é de 10,1 polegadas. Em relação à segurança, o pacote ADAS está presente a partir da versão Impetus. O Fiat Pulse 2025 tem 4,09 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,57 m de altura e 2,53 m de distância entre os eixos, e o porta-malas capacidade para 370 litros.

Preços e versões

Pulse Audace T200 Hybrid AT: R$ 125.990

Pulse Impetus T200 Hybrid AT: R$ 140.990

Audace T200 Hybrid AT: R$ 151.990

Fastback Impetus T200 Hybrid AT: R$ 161.990