Fiat Toro 2027 estreia versão híbrida leve

A Fiat reposicionou a Toro para a linha 2027 com a estreia do sistema híbrido leve de 48 volts, tecnologia que chega às versões Volcano e Ultra equipadas com motor Turbo 270 Flex. A novidade coloca a picape como a primeira híbrida leve produzida no Brasil no segmento e reforça a estratégia da marca para manter a liderança entre as chamadas picapes intermediárias, faixa em que a concorrência cresceu com modelos como Ram Rampage, Chevrolet Montana, Renault Oroch e Ford Maverick.

O conjunto MHEV não transforma a Toro em um carro elétrico, nem exige recarga na tomada. O sistema atua como apoio ao motor a combustão, recuperando energia em desacelerações e usando uma bateria de 48V para auxiliar em retomadas e arrancadas. Segundo a Stellantis, a solução pode reduzir o consumo em até 12% e as emissões de CO2 em cerca de 11%, além de entregar até 65 Nm de torque elétrico em momentos específicos de aceleração.

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Na prática, a novidade chega em duas configurações flex: Volcano Turbo Flex MHEV, por R$ 197.490, e Ultra Turbo Flex MHEV, por R$ 206.490. Ambas usam o motor 1.3 turbo flex de 176 cv e 270 Nm de torque. A gama ainda mantém as versões Endurance Turbo Flex, por R$ 167.490; Freedom Turbo Flex, por R$ 177.490; Volcano Turbodiesel, por R$ 220.490; e Ranch Turbodiesel, por R$ 238.490.

ADAS de série

Além da eletrificação leve, a Toro 2027 passa a oferecer pacote ADAS de série em todas as versões, com recursos como alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, aviso de saída de faixa e farol alto automático. Nas versões Ultra e Ranch, entram também sensor de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro como itens de série, enquanto a Volcano passa a oferecer esses equipamentos como opcionais.

A mudança ocorre em um momento em que a Toro continua na dianteira do segmento, mas enfrenta rivais mais competitivos. Em 2025, a picape da Fiat somou 52.106 unidades e garantiu a nona liderança consecutiva entre as intermediárias. A Ram Rampage apareceu em segundo lugar, com 26.119 unidades, seguida por Chevrolet Montana, com 20.376, Renault Oroch, com 11.617, e Ford Maverick, com 4.049.

Concorrência

A Rampage é hoje a rival que mais se aproxima da proposta da Toro nas versões mais caras. A linha 2026 da picape da Ram parte de R$ 226.990 na Big Horn 2.2 turbodiesel e chega a R$ 269.990 na R/T 2.0 turbo a gasolina. O modelo tem porte maior, tração integral e motores mais potentes, mas também fica acima da Toro nas versões de entrada diesel.

Na outra ponta, a Renault Oroch disputa o consumidor que procura uma picape de cabine dupla mais acessível. A linha atual parte de R$ 126.690 na versão Pro, com motor 1.6 flex e câmbio manual, ficando bem abaixo da Toro em preço, mas também com proposta mais simples em tecnologia, acabamento e desempenho.

Já a Chevrolet S10 atua em outro degrau, no segmento de picapes médias tradicionais, com chassi sobre longarinas e foco maior em trabalho pesado. A linha 2026 parte de R$ 282.990, valor superior ao da Toro Ranch diesel, e usa motor turbodiesel de 207 cv. Embora não seja concorrente direta da Toro, pode entrar no radar de consumidores que comparam preço, caçamba, robustez e uso familiar.