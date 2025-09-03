Golf GTI e Jetta GLI estreiam no Brasil como potências; veja detalhes

Golf GTI - Foto: Divulgação

A Volkswagen amplia seu portfólio de veículos esportivos no Brasil e apresenta o Golf GTI e o Jetta GLI. Os dois modelos se juntam ao Nivus GTS, lançado em maio, formando a linha de esportivos da marca no país. A pré-venda do Golf GTI começa neste sábado,6, enquanto o Jetta GLI chega em outubro.

“Depois de ter recebido muito pedidos do Golf GTI, ele chegou ao Brasil acompanhado de uma dupla que é referência em esportividade”, afirma o CEO e presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom. O hatch Golf GTI retorna ao mercado nacional equipado com a nova geração do motor EA388 Evo4, de 245 cv e câmbio automático DSG de sete marchas — 15 cv a mais em relação ao modelo anterior.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O design foi atualizado, com grade em colmeia, frisos vermelhos, logo VW iluminado e faróis full LED. As rodas de 18 polegadas Jerez vêm do Golf R. Na traseira, lanternas em LED, câmera de ré integrada ao emblema da marca e escapamento duplo reforçam a identidade esportiva.

Interior

Por dentro, o cockpit digital de 10,2” e a central multimídia de 12,9” somam mais de 23 polegadas de telas configuráveis, incluindo assistente de voz IDA. O sistema de som Harman Kardon de 480W, iluminação ambiente em 30 cores e bancos em couro Vienna ou tecido xadrez estão entre as opções de acabamento.

Nas laterais, o Golf GTI preserva a silhueta clássica do hatch, com entre-eixos de 2,63 m e rodas Jerez de 18 polegadas, derivadas do Golf R. O conjunto inclui discos de freio ventilados de 312 mm na dianteira, acompanhados de pinças vermelhas.

Na traseira, as lanternas 100% em LED trazem ao centro o emblema da Volkswagen, que além de abrir o porta-malas de 344 litros (VDA), esconde a câmera de ré escamoteável, exclusiva do GTI. O difusor traseiro com duas saídas de escapamento reforça o visual esportivo do modelo.

O modelo oferece quatro modos de condução (Eco, Comfort, Sport e Individual), com ajustes de desempenho, resposta do acelerador e simulação de ronco do motor. O pacote de assistências inclui ACC com Stop&Go, Emergency Assist, Blind Spot Monitoring e Travel Assist com trocas automáticas de faixa. Na pré-venda, os compradores participam do programa GTI Experience, com atendimento exclusivo e kit personalizado.

Jetta GLI: sedã

O Jetta GLI chega com design atualizado e o visual traz nova grade em colmeia com friso vermelho, faróis e lanternas conectados em LED, rodas diamantadas de 18” e ponteiras de escapamento ovaladas. No interior, os bancos com couro perfurado e costuras vermelhas acompanham painel atualizado com o VW Play Connect de 10” e painel digital configurável de 10,25”. O sedã oferece ar-condicionado Climatronic de duas zonas, carregador por indução, teto solar panorâmico e iluminação ambiente configurável.

Sob o capô, o Jetta GLI mantém o conhecido motor EA888 2.0 turbo, com 231 cv e 35,7 kgfm de torque, preservados mesmo após as adequações ao Proconve L8. O propulsor é acoplado à transmissão DSG de dupla embreagem e sete marchas, capaz de levar o sedã de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos, com opção de Launch Control.

A tração dianteira é auxiliada pelo diferencial eLSD, que distribui o torque de forma otimizada em curvas ou situações de baixa aderência, aumentando a segurança e o desempenho.

O modelo integra as 15 funções do app Meu VW e benefícios exclusivos do Volks Club. A lista de segurança inclui seis airbags e pacote completo de ADAS, com Lane Assist, ACC, Travel Assist e detecção de pedestres.

O Jetta GLI será vendido em seis cores, incluindo as inéditas Azul Pacífico e Cinza Glacial. Os preços oficiais de Golf GTI e Jetta GLI ainda não foram divulgados pela Volkswagen.