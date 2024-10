Groove obtém nota zero e T-Cross nota máxima

T-Cross: proteção aos adultos, crianças e pedestres - Foto: Divulgação

A tecnologia automotiva avança em progressão geométrica e os pacotes de segurança e tecnologia estão cada vez mais recheados nos veículos novos. Entretanto, nem tudo é perfeito na indústria automotiva e por isso, antes de comprar, é essencial prestar atenção nas avaliações de segurança dos automóveis.

O Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina e o Caribe (Latin NCAP), lançado em 2010 para desenvolver um sistema regional independente de testes de colisão de veículos e de qualificação de segurança na região, apresentou recentemente a segunda rodada de resultados de 2024, com um decepcionante zero estrela para o Chevrolet Groove e um resultado de cinco estrelas para o Volkswagen T-Cross.

Produzido na China, o Chevrolet Groove, que obteve zero estrela, foi o SUV mais vendido no Chile por pelo menos um ano. O modelo é comercializado pela Chevrolet também no México, Peru e Uruguai, mas não é vendido no Brasil. O Groove oferece quatro airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) como equipamento padrão e recebeu 39,42% para Ocupante Adulto, 68,57% para Ocupante Infantil, 36,37% para Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 58,14% para Assistência à Segurança. O modelo foi testado pelo Latin NCAP em impacto frontal, impacto lateral, chicotada cervical (whiplash), proteção para pedestres e ESC.

No impacto frontal, apresentou estrutura e área dos pés instáveis, oferecendo proteção marginal para o peito, os joelhos e os pés do motorista. A proteção lateral foi boa em todas as partes do corpo, no entanto, a estrutura de impacto lateral mostrou uma intrusão relevante no compartimento do passageiro. O veículo não proporciona proteção lateral padrão para a cabeça. A proteção do ocupante infantil foi quase completa nos testes dinâmicos; alguns sistemas de retenção infantil não conseguiram ser instalados. A proteção de pedestres apresentou proteção fraca e marginal para a cabeça, proteção pobre para a parte superior da perna e áreas de proteção marginal a boa para a parte inferior da perna. O Groove não oferece tecnologias ADAS, nem mesmo como equipamento opcional.

“Solicitamos à Chevrolet que resolva as graves deficiências de segurança do Groove, que recebeu uma classificação de zero estrela apesar de sua popularidade na América Latina. Os testes do Latin NCAP revelaram estruturas instáveis e proteção marginal para os ocupantes adultos, além de uma segurança deficiente para pedestres e a falta de tecnologias essenciais, como a ADAS. Como o SUV mais vendido no Chile, seu uso generalizado representa um risco significativo para os consumidores”, destacou o presidente do Conselho de Administração do Latin NCAP, Stephan Brodziak. “Incentivamos fortemente os consumidores a evitarem esse modelo até que melhorias significativas sejam feitas e testadas”, completou Brodziak”.

A General Motors responde que "o Groove possui equipamentos de segurança padrão que incluem 4 airbags (2 frontais e 2 laterais), freios a disco ABS e EBD nas quatro rodas, controle de estabilidade, câmera de ré e lembrete de cinto de segurança. Na General Motors, levamos muito a sério a segurança de nossos clientes. Todos os veículos que fabricamos em todo o mundo atendem aos padrões de segurança governamentais nos quais são comercializados".

Sistema obrigatório

O Latin NCAP reivindica que todos os governos regionais implementem um sistema de rotulagem de segurança veicular, “capacitando consumidores e tomadores de decisão, com informações claras e acessíveis sobre o desempenho de segurança dos carros vendidos no mercado. Essa iniciativa possibilitaria decisões de compra mais bem informadas e promoveria padrões de segurança mais elevados nos mercados da região”, defende Brodziak.

O especialista Anderson Magalhães, da Carro Cash Brasil e Carbiz, lembra que os testes do programa Latin NCAP considera colisões frontais, laterais e traseiras, analisando aspectos como deformação de carroceria, danos aos ocupantes, áreas do corpo mais afetadas, em adultos e crianças etc. “O consumidor brasileiro não considera esses aspectos como fatores prioritários na hora da compra e a maioria não presta atenção nos resultados desses testes”, pontua.

T-Cross

Produzido no Brasil, em São José dos Pinhais (PR), o Volkswagen T-Cross foi avaliado pelo programa e conquistou cinco estrelas. O T-Cross, que oferece seis airbags e ESC como equipamento de série e tecnologias ADAS opcionais que se tornarão padrão em alguns mercados, obteve 92,31% em Ocupante Adulto, 89,80% em Ocupante Infantil, 65,62% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 84,96% em Assistência à Segurança.

O modelo foi testado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano e Sistemas de Assistência à Velocidade (SAS).

Segundo o Latin NCAP, o T-Cross apresentou bom desempenho, com estruturas de impacto frontal estáveis. O modelo mostrou proteção adequada a boa para adultos nos testes dinâmicos de colisão frontal e lateral, enquanto no impacto de poste proporcionou proteção marginal para o peito. O teste de chicotada cervical também ofereceu proteção marginal. A proteção de pedestres apresentou proteção adequada a boa para a cabeça na maioria das áreas, proteção adequada para a parte inferior da perna e proteção fraca a ruim para a parte superior da perna.

“Todos os três sistemas AEB avaliados alcançaram bons níveis de desempenho e o SAS atendeu aos requisitos técnicos e é oferecido como padrão. Sistemas de Assistência de Permanência em Faixa e Detecção de Ponto Cego são proporcionados como equipamentos opcionais no modelo, mas não atenderam aos requisitos de disponibilidade para a pontuação”.

O Latin NCAP avalia a versão mais básica de equipamento de segurança passiva dos modelos e recomenda que os consumidores comprem versões equipadas com tecnologias ADAS que tenham sido avaliadas e tenham bom desempenho. "A Volkswagen lidera em termos de desempenho de segurança com o T-Cross e envia uma mensagem clara aos consumidores de que os modelos com desempenho cinco estrelas nos segmentos menores são viáveis e estão disponíveis no mercado”, afirmou o secretário Geral do Latin NCAP, Alejandro Furas. “Um sistema obrigatório de rotulagem de segurança provocará as mudanças necessárias no mercado da América Latina e no Caribe. Ainda estamos esperando que os governos ajam”, defende Furas.

Em 2019, o Volkswagen T Cross também foi classificado com nota máxima nos testes de segurança do Latin NCAP. Com isso, a marca alemã detém o maior número de automóveis com nota máxima de segurança na proteção para seus ocupantes e pedestres. São quatro veículos com cinco estrelas dentro do atual protocolo: Nivus, Novo Virtus, Novo T Cross e Taos.

A entidade atribuiu ao modelo produzido em São José dos Pinhais (PR) cinco estrelas nos quatro diferentes campos de avaliação: proteção aos adultos, crianças, pedestres e segurança ativa. Os resultados obtidos são válidos para todas as versões do Novo T Cross produzidas no Brasil e exportadas para 15 países da América Latina.

Em 2024, o T Cross recebeu pacote ainda mais completo de segurança e passou a contar na linha 2025 com a estreia do sistema de frenagem autônomo de emergência com reconhecimento de pedestre em todas as versões, assim como o sensor de fadiga e o alerta sonoro e visual para o uso do cinto de segurança dianteiro e traseiro.