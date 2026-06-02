EXPERIÊNCIA DIGITAL
GWM Ora 05: autonomia e detalhes do elétrico em pré-venda no Brasil
Novo SUV 100% elétrico da GWM chega com foco em espaço interno, sistema Coffee OS3, dentre outros
Posicionado estrategicamente acima do Ora 03, o Ora 05 chega com números que prometem incomodar a concorrência direta: são 236 mm adicionais no comprimento e um entre-eixos ampliado em 70 mm, garantindo mais conforto interno.
Tecnologia que conecta
O grande diferencial do modelo está na experiência digital. Equipado com o novo sistema Coffee OS3, o Ora 05 entrega uma interface fluida em uma tela multimídia de 14,6 polegadas.
O veículo conta com atualizações via Over-the-Air (OTA), garantindo que o sistema de entretenimento e assistência à condução estejam sempre na versão mais recente sem precisar ir à concessionária.
Para quem prioriza segurança, o pacote ADAS 2+ traz assistentes de direção avançados, elevando o patamar de condução autônoma disponível no segmento.
Preparado para o Brasil
Uma das maiores críticas ao segmento de elétricos no Brasil sempre foi a ausência de um estepe — um item essencial dada a realidade das nossas rodovias. A GWM ouviu o feedback dos proprietários e desenvolveu um estepe exclusivo para o Ora 05, integrando-o ao design sem sacrificar o porta-malas.
Além disso, a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a bateria do carro para alimentar aparelhos externos, promete ser um diferencial importante para viagens e situações de emergência.
Como garantir o seu?
A pré-reserva já está ativa. Os interessados podem garantir o seu exemplar através do site oficial da GWM Brasil, na página da marca dentro do Mercado Livre ou em qualquer concessionária credenciada.
- Sinal de reserva: R$ 9.000,00.
- Data de revelação de preços: 29 de junho de 2026.
Com a consolidação da GWM no país e a expectativa em torno da fábrica de Camaçari, o Ora 05 surge como o termômetro de como a marca pretende liderar a eletrificação nacional nos próximos anos.