GWM Ora 05: autonomia e detalhes do elétrico em pré-venda no Brasil

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Posicionado estrategicamente acima do Ora 03, o Ora 05 chega com números que prometem incomodar a concorrência direta: são 236 mm adicionais no comprimento e um entre-eixos ampliado em 70 mm, garantindo mais conforto interno.

Tecnologia que conecta

GWM Ora 05 - Foto: Divulgação GWM

O grande diferencial do modelo está na experiência digital. Equipado com o novo sistema Coffee OS3, o Ora 05 entrega uma interface fluida em uma tela multimídia de 14,6 polegadas.

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Equipado com o novo sistema Coffee OS3 - Foto: Divulgação GWM

O veículo conta com atualizações via Over-the-Air (OTA), garantindo que o sistema de entretenimento e assistência à condução estejam sempre na versão mais recente sem precisar ir à concessionária.

Para quem prioriza segurança, o pacote ADAS 2+ traz assistentes de direção avançados, elevando o patamar de condução autônoma disponível no segmento.

Preparado para o Brasil

GWM Ora 05 - Foto: Divulgação GWM

Uma das maiores críticas ao segmento de elétricos no Brasil sempre foi a ausência de um estepe — um item essencial dada a realidade das nossas rodovias. A GWM ouviu o feedback dos proprietários e desenvolveu um estepe exclusivo para o Ora 05, integrando-o ao design sem sacrificar o porta-malas.

Além disso, a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a bateria do carro para alimentar aparelhos externos, promete ser um diferencial importante para viagens e situações de emergência.

Como garantir o seu?

A pré-reserva já está ativa. Os interessados podem garantir o seu exemplar através do site oficial da GWM Brasil, na página da marca dentro do Mercado Livre ou em qualquer concessionária credenciada.

Sinal de reserva: R$ 9.000,00.

Data de revelação de preços: 29 de junho de 2026.

Com a consolidação da GWM no país e a expectativa em torno da fábrica de Camaçari, o Ora 05 surge como o termômetro de como a marca pretende liderar a eletrificação nacional nos próximos anos.