Honda lança X-ADV 2026: o SUV de duas rodas que une conforto e trilha

Siga o A TARDE no Google

Controle de Tração (HSTC) - Foto: Divulgação Honda

A Honda acaba de oficializar a chegada da linha X-ADV 2026, considerado "SUV de duas rodas", ao mercado brasileiro. Modelo une o conforto das scooters com a robustez das motos trail.

Nova versão desembarca nas concessionárias em abril com um pacote que prioriza o refinamento eletrônico, a ergonomia e um compromisso inédito com materiais ecológicos.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Design e iluminação: a tecnologia "hidden eye"

Novos faróis de LED duplo | Foto: Divulgação Honda

O visual da X-ADV, que já era disruptivo, tornou-se mais agressivo e funcional. A grande mudança está no conjunto óptico frontal.

Os novos faróis de LED duplo contam com a tecnologia "Hidden Eye", que utiliza áreas escurecidas ao redor das lentes para conferir um olhar mais profundo e minimalista à dianteira.

As luzes de rodagem diurna (DRL) agora são integradas aos indicadores de direção, criando uma assinatura luminosa mais limpa e moderna.

Além da estética, a Honda focou na praticidade: o para-brisa foi redesenhado e agora permite o ajuste de altura em três posições diferentes utilizando apenas uma das mãos.

Sustentabilidade: inovação nos materiais

São 25 peças fabricadas com materiais sustentáveis | Foto: Divulgação Honda

A linha 2026 marca um passo importante na estratégia ambiental da Honda. A X-ADV é a primeira motocicleta da marca a utilizar em larga escala plásticos reciclados provenientes de para-choques de automóveis da própria fabricante.

Além disso, componentes da carenagem e o para-brisa utilizam o DURABIO™, um bioplástico de alta durabilidade. No total, são 25 peças fabricadas com materiais sustentáveis, reforçando o ciclo de economia circular dentro da produção da unidade de Manaus.

Eletrônica e conectividade: o centro de comando TFT

| Foto: Divulgação Honda

A interação entre piloto e máquina foi elevada com a introdução de uma nova tela TFT colorida de 5 polegadas. O painel possui tratamento para reduzir o reflexo sob sol forte e oferece três estilos de visualização.

Honda RoadSync: sistema que permite conectar o smartphone para gestão de chamadas, mensagens e navegação por voz.

Cruise Control (Piloto Automático): agora de série, facilitando longas viagens em rodovias.

Modos de Pilotagem: O condutor pode alternar entre quatro modos predefinidos (Sport, Standard, Rain e Gravel) e dois modos User, onde é possível personalizar a entrega de potência, o freio-motor e o nível de intervenção do controle de tração (HSTC).

Performance: o refino da transmissão DCT

Controle de Tração (HSTC) | Foto: Divulgação Honda

O coração da X-ADV continua sendo o motor bicilíndrico de 745 cc, que entrega 58,6 cv de potência e um torque robusto de 7,03 kgf.m. A grande estrela, no entanto, é a transmissão de dupla embreagem (DCT).

Para 2026, a Honda aplicou uma nova calibração no software da transmissão. O objetivo foi tornar as trocas de marcha mais suaves, especialmente em baixas velocidades e em manobras de "anda e para" no trânsito urbano, corrigindo uma das poucas críticas de versões anteriores.

Ficha técnica e comodidade

Segurança Freios ABS de dois canais e Smart Key | Foto: Divulgação Honda

A ergonomia recebeu atenção especial com um novo assento que utiliza espuma 10% mais densa. O formato foi revisado para facilitar o alcance dos pés no chão, mesmo mantendo a altura de 820 mm.

Motor 745 cc, 2 cilindros, 8 válvulas

Potência / Torque 58,6 cv a 6.750 rpm / 7,03 kgf.m a 4.750 rpm

Câmbio DCT de 6 marchas (Automático ou Manual)

Suspensão Dianteira Invertida (USD) de 41 mm com 153,5 mm de curso

Suspensão Traseira Pro-Link com 150 mm de curso e 10 níveis de ajuste

Capacidade Sob o Banco 22 litros (com iluminação LED e USB-C)

Segurança Freios ABS de dois canais e Smart Key

Preço e cores no brasil

A Honda X-ADV 2026 chega com preço sugerido de R$ 93.500 (valor base Distrito Federal e São Paulo). As cores disponíveis para o mercado nacional são:

Branco perolizado ( mat pearl glare white )

) Cinza fosco ( matte pearl deep mud gray )

A marca oferece 3 anos de garantia e o serviço Honda Assistance, que garante suporte em viagens por todo o Brasil e países do Mercosul.

Galeria de fotos