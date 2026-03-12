TECNOLOGIA E CONFORTO
Honda lança X-ADV 2026: o SUV de duas rodas que une conforto e trilha
Nova geração do crossover ganha piloto automático, painel TFT de 5 polegadas e ajustes na transmissão DCT para garantir trocas de marcha mais suaves
Por Jair Mendonça Jr
A Honda acaba de oficializar a chegada da linha X-ADV 2026, considerado "SUV de duas rodas", ao mercado brasileiro. Modelo une o conforto das scooters com a robustez das motos trail.
Nova versão desembarca nas concessionárias em abril com um pacote que prioriza o refinamento eletrônico, a ergonomia e um compromisso inédito com materiais ecológicos.
Design e iluminação: a tecnologia "hidden eye"
O visual da X-ADV, que já era disruptivo, tornou-se mais agressivo e funcional. A grande mudança está no conjunto óptico frontal.
Os novos faróis de LED duplo contam com a tecnologia "Hidden Eye", que utiliza áreas escurecidas ao redor das lentes para conferir um olhar mais profundo e minimalista à dianteira.
As luzes de rodagem diurna (DRL) agora são integradas aos indicadores de direção, criando uma assinatura luminosa mais limpa e moderna.
Além da estética, a Honda focou na praticidade: o para-brisa foi redesenhado e agora permite o ajuste de altura em três posições diferentes utilizando apenas uma das mãos.
Sustentabilidade: inovação nos materiais
A linha 2026 marca um passo importante na estratégia ambiental da Honda. A X-ADV é a primeira motocicleta da marca a utilizar em larga escala plásticos reciclados provenientes de para-choques de automóveis da própria fabricante.
Além disso, componentes da carenagem e o para-brisa utilizam o DURABIO™, um bioplástico de alta durabilidade. No total, são 25 peças fabricadas com materiais sustentáveis, reforçando o ciclo de economia circular dentro da produção da unidade de Manaus.
Eletrônica e conectividade: o centro de comando TFT
A interação entre piloto e máquina foi elevada com a introdução de uma nova tela TFT colorida de 5 polegadas. O painel possui tratamento para reduzir o reflexo sob sol forte e oferece três estilos de visualização.
- Honda RoadSync: sistema que permite conectar o smartphone para gestão de chamadas, mensagens e navegação por voz.
- Cruise Control (Piloto Automático): agora de série, facilitando longas viagens em rodovias.
- Modos de Pilotagem: O condutor pode alternar entre quatro modos predefinidos (Sport, Standard, Rain e Gravel) e dois modos User, onde é possível personalizar a entrega de potência, o freio-motor e o nível de intervenção do controle de tração (HSTC).
Performance: o refino da transmissão DCT
O coração da X-ADV continua sendo o motor bicilíndrico de 745 cc, que entrega 58,6 cv de potência e um torque robusto de 7,03 kgf.m. A grande estrela, no entanto, é a transmissão de dupla embreagem (DCT).
Para 2026, a Honda aplicou uma nova calibração no software da transmissão. O objetivo foi tornar as trocas de marcha mais suaves, especialmente em baixas velocidades e em manobras de "anda e para" no trânsito urbano, corrigindo uma das poucas críticas de versões anteriores.
Ficha técnica e comodidade
A ergonomia recebeu atenção especial com um novo assento que utiliza espuma 10% mais densa. O formato foi revisado para facilitar o alcance dos pés no chão, mesmo mantendo a altura de 820 mm.
- Motor 745 cc, 2 cilindros, 8 válvulas
- Potência / Torque 58,6 cv a 6.750 rpm / 7,03 kgf.m a 4.750 rpm
- Câmbio DCT de 6 marchas (Automático ou Manual)
- Suspensão Dianteira Invertida (USD) de 41 mm com 153,5 mm de curso
- Suspensão Traseira Pro-Link com 150 mm de curso e 10 níveis de ajuste
- Capacidade Sob o Banco 22 litros (com iluminação LED e USB-C)
- Segurança Freios ABS de dois canais e Smart Key
Preço e cores no brasil
A Honda X-ADV 2026 chega com preço sugerido de R$ 93.500 (valor base Distrito Federal e São Paulo). As cores disponíveis para o mercado nacional são:
- Branco perolizado (mat pearl glare white)
- Cinza fosco (matte pearl deep mud gray)
A marca oferece 3 anos de garantia e o serviço Honda Assistance, que garante suporte em viagens por todo o Brasil e países do Mercosul.
Galeria de fotos
