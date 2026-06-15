Hyundai i20 2027: tudo sobre nova geração, valores e ficha técnica

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Posicionado entre o compacto HB20 e o SUV Creta, o Hyundai i20 2027 chega com a missão de resgatar o charme dos hatches médios, oferecendo um equilíbrio raro entre desempenho, espaço interno e tecnologia, tudo isso por um preço que começa em R$ 99.990.

O "elo perdido" da Hyundai

Hyundai i20 2027 - Foto: Divulgação Hyundai

A proposta da marca sul-coreana é clara: atrair o consumidor que quer evoluir do segmento de entrada, mas que não se identifica com a altura elevada dos SUVs subcompactos.

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Com 4,13 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,58 metros, o i20 entrega um espaço interno superior ao HB20 e um porta-malas generoso de 346 litros, garantindo versatilidade para famílias urbanas.

Desempenho e tecnologia

Interna do Hyundai i20 2027 - Foto: Divulgação Hyundai

O coração do i20 2027 é o motor 1.0 Turbo TGDI, que entrega 115 cv e 17,5 kgfm de torque. Combinado ao câmbio automático de seis marchas, o carro oferece uma condução refinada e ágil, distanciando-se da proposta dos hatches populares.

Para quem prioriza segurança e conectividade, a versão Ultimate entrega:

Pacote ADAS completo : piloto automático adaptativo com Stop & Go e frenagem de emergência.

: piloto automático adaptativo com Stop & Go e frenagem de emergência. Conectividade : central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio.

: central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio. Conforto premium : teto solar panorâmico, carregador por indução e acabamento de alta qualidade.

Vale a pena comprar o novo Hyundai i20?

Se você busca um carro mais dinâmico que um SUV, mas com o conforto de um modelo de categoria superior, o i20 é, possivelmente, a compra mais racional do momento.

Ele foge do "lugar-comum" das carrocerias elevadas e aposta em um design europeu, com vincos marcantes e uma identidade visual que já divide opiniões.

Com garantia de 5 anos e uma plataforma inédita, a Hyundai quer provar que os hatches não morreram — eles apenas amadureceram.