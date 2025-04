Ícone dos superesportivos, Porsche 911 Carrera chega a Salvador renovado

"Mais que um superesportivo, o Porsche 911 representa um estilo de vida", diz cliente - Foto: Divulgação

O Porsche 911, uma das maiores lendas do universo dos superesportivos, transcende o tempo e as gerações, mantendo-se como um símbolo indiscutível de performance e design. Reconhecido mundialmente, o 911 não é apenas um carro, mas uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva, que continua a definir o que significa ser sinônimo de luxo e potência.

Novo Porsche 911 Carrera | Foto: Divulgação

No coração da Bahia, sob as luzes do Porsche Center Salvador, o Grupo Bamaq revelou ao público baiano essa lenda em forma de carro: o novo Porsche 911 Carrera.

Em uma noite de sofisticação e velocidade, o lendário esportivo alemão ganhou uma nova versão, renovada, mas com sua essência intacta, preservando os mais de 60 anos de história que o tornaram um ícone mundial. Disponível nas versões coupê e conversível, o 911 surge com uma motorização aprimorada, inovações estéticas, mecânicas e aerodinâmicas, além de um interior que mescla tecnologia de ponta e luxo.

Com impressionantes 394 cv de potência e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos, o novo 911 Carrera promete não apenas conquistar as estradas, mas também os corações dos apaixonados por desempenho e design de excelência. Um monstro de velocidade, com a capacidade de atingir mais de 290 km/h, e com novas opções de cores e rodas, o modelo chega ao mercado com o preço inicial de R$ 868 mil, provando que, ao longo dos anos, a perfeição nunca sai de moda.

| Foto: Divulgação

Como responsável por apresentar as novidades da Porsche ao público baiano, Eduardo Brandão, Gerente Geral da Porsche Salvador, esteve à frente do lançamento das novas versões do icônico Porsche 911 Carrera. O evento, realizado no Porsche Center Salvador, reuniu entusiastas e clientes para conhecer de perto a mais recente atualização do lendário esportivo alemão, que combina tradição, inovação e desempenho de alto nível.

Durante a apresentação, Brandão detalhou as versões disponíveis e as principais evoluções do modelo. "O Carrera tem algumas subdivisões: o Carrera normal, o Carrera S, o Carrera GTS, e todos eles possuem a versão Cabrio", explicou. "Hoje, estamos apresentando quatro modelos diferentes: um S, um Carrera normal e um Carrera Cabrio. O Cabrio é uma derivação do Carrera Coupé, a única diferença real é a capota. Ele foi projetado para pista, mas, por ter capota de lona, muitas pessoas evitam levá-lo para esse tipo de uso."

Segundo Brandão, apesar das novidades, o 911 mantém sua identidade. "Quando você pensa em Porsche, você pensa em 911. Essa não é uma mudança de geração, ainda estamos na geração 992, mas esta é a primeira reestilização, o 992.2. Ele traz algumas diferenças, como mudanças na traseira, no conjunto ótico, no para-choque e em detalhes internos, mas continua fiel à essência do modelo", destacou.

A Porsche também valoriza a experiência de seus clientes além da compra do carro. "Temos uma pessoa exclusiva para criar eventos que proporcionem uma experiência diferenciada para os clientes. Além disso, promovemos eventos em autódromos e pistas, onde os proprietários podem sentir ao máximo a potência do motor e o DNA da Porsche", explicou Brandão, reforçando que o envolvimento com a marca vai muito além da aquisição do veículo.

Para quem já experimentou a potência de um Porsche, a sensação única de dirigir um 911 é inesquecível. "O 911 é um dos poucos carros no mundo em que você pode dar 60 voltas em uma pista, parar, tomar uma água e voltar para casa com o mesmo carro", contou o Gerente Geral.

O envolvimento dos clientes também se reflete nos eventos organizados pela marca. "Quando realizamos um lançamento ou um passeio, reunimos facilmente 100, 200 pessoas na concessionária. Em eventos de estrada, conseguimos juntar até 60 carros. O público é extremamente apaixonado e engajado", afirmou.

Outro diferencial da Porsche é a exclusividade de cada veículo. "É praticamente impossível encontrar dois carros iguais. Cada cliente configura o seu de acordo com seu gosto e preferências, escolhendo cor, rodas, bancos, costura e pacotes de equipamentos", explicou Brandão, que adiantou uma novidade: "No segundo semestre, teremos o primeiro 911 híbrido da história, o GTS. As primeiras unidades devem ser entregues já em junho".

Se o Porsche 911 carrega um legado de potência e tradição, a experiência de possuir um vai muito além do carro em si. Clovis Andrade, presidente do Porsche Club Bahia, destacou que a marca não se resume à venda de veículos, mas à construção de uma vivência única para seus clientes.

"A Porsche não é apenas uma marca de veículos que vende carros. Ela vende toda uma experiência para o cliente", enfatizou Andrade. Segundo ele, ser dono de um Porsche é entrar em um universo onde sensações, conexões e aprendizado fazem parte do pacote.

A montadora promove eventos exclusivos que permitem aos proprietários e entusiastas vivenciar o DNA da marca: desde encontros e viagens até treinamentos de condução e dias de pista. Esses momentos não só ampliam o prazer de dirigir, mas também criam um networking entre apaixonados pelo 911 e outros modelos.

A chegada da Porsche a Salvador preencheu uma lacuna de mercado e surpreendeu os clientes locais. "Tínhamos uma demanda reprimida porque não havia uma concessionária aqui. Mas, quando a Porsche chegou, ela não apenas atendeu a essa demanda, ela foi além e conquistou ainda mais clientes, graças ao posicionamento diferenciado da concessionária", afirmou Andrade.

Essa estratégia inclui ações frequentes, como cafés da manhã aos sábados na loja, onde clientes e entusiastas podem interagir e se aproximar ainda mais do universo Porsche. "Isso gera um contato maior com a marca e acaba despertando o interesse de novos compradores", explicou. Além disso, os eventos de pista e experiências internacionais proporcionam aos clientes uma relação imersiva com seus veículos, reforçando a conexão entre máquina e motorista.