Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

"Infraestrutura urbana é obstáculo para carros autônomos", diz vice-presidente da BYD

Executivo da montadora chinesa aponta falta de planejamento e burocracia como barreiras para avanço da mobilidade sustentável

Por Redação

22/07/2025 - 16:32 h | Atualizada em 05/08/2025 - 14:35
Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD
Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD -

A adoção em larga escala de carros autônomos no Brasil ainda esbarra em um problema antigo: a precariedade da infraestrutura urbana. A avaliação é de Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da montadora chinesa BYD, que participou da Expert XP, em São Paulo, e alertou para os desafios enfrentados pela mobilidade sustentável no país.

“Por mais que a indústria avance, se a infraestrutura urbana não acompanhar, a adoção de veículos autônomos será limitada a nichos”, afirmou Baldy.

Para ele, o Brasil tem uma janela de oportunidade única para liderar a transição energética na América Latina, mas isso exigirá ações concretas e coordenadas entre governos, setor privado e sociedade.

O executivo destaca que o país possui vantagens significativas, como uma matriz energética limpa, um parque industrial competitivo e conhecimento técnico disponível. “O que falta é clareza nas políticas públicas e, principalmente, planejamento urbano”, alertou.

Linha de montagem na fábrica da BYD na Bahia
Linha de montagem na fábrica da BYD na Bahia | Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Além das deficiências estruturais, Baldy também criticou a burocracia brasileira, que segundo ele representa um dos maiores entraves ao progresso. “O brasileiro tem que ser camaleão diante da burocracia, nosso maior obstáculo. Ainda assim, estamos avançando.”

A transição energética, segundo Baldy, vai muito além da troca de motores a combustão por baterias. Envolve uma cadeia complexa que inclui produção local, inteligência artificial, infraestrutura de recarga e integração com o ambiente urbano.

“Não dá para fazer a revolução energética apenas de dentro da fábrica. Ela precisa sair para as ruas. E, para isso, as ruas precisam estar preparadas.”

O vice-presidente da BYD finalizou fazendo um apelo a prefeituras e governos estaduais: “A modernização urbana precisa ser tratada como política de Estado. Sem isso, o Brasil perde a chance de liderar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

x