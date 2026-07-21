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TRÊS TELAS INTEGRADAS

Kia Tasman no Brasil: picape diesel chega em 2026 com 210 cavalos

Marca sul-coreana estreia no segmento de picapes médias com caçamba ampla e foco na concorrência

Jair Mendonça Jr
Por
Kia Tasman
Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia

A Kia confirmou o lançamento da Tasman no Brasil para o segundo semestre de 2026. O modelo representa a estreia da marca sul-coreana no segmento de picapes médias no país.

A operação local negocia a importação e a instalação de uma fábrica em território nacional.

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Motorização e desempenho da Tasman

Kia Tasman
Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia
  • Motor: 2.2 turbodiesel de quatro cilindros.
  • Potência: 210 cv.
  • Torque: 45,0 kgfm.
  • Transmissão: automática de oito marchas.
  • Tração: 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial.
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 10,4 segundos.

Dimensões e capacidades

Kia Tasman
Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia
  • Comprimento: 5,41 metros.
  • Largura: 1,93 metro.
  • Altura: 1,87 m a 1,92 m.
  • Entre-eixos: 3,27 metros.
  • Caçamba: 1.173 litros.
  • Reboque: 3.500 kg.
  • Altura livre do solo (versão X-Pro): 25,2 cm.
  • Capacidade de imersão: 80 cm.

Interior e tecnologia

Interior Kia Tasman
Interior Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia
  • Painel: três telas integradas (duas de 12,3 polegadas e um visor de 5 polegadas para climatização).
  • Cabine: banco traseiro com ajuste de inclinação entre 22º e 30º e vão de 33 litros sob o assento.
  • Conveniência: dois carregadores por indução e mesa retrátil no console central.

Versões, preços e homologação

Kia Tasman
Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia
  • Versões globais: S, SX, SX+, X-Line e X-Pro.
  • Preço estimado: entre R$ 240 mil e R$ 360 mil.
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Tags

Kia picape média

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