Kia Tasman no Brasil: picape diesel chega em 2026 com 210 cavalos

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A Kia confirmou o lançamento da Tasman no Brasil para o segundo semestre de 2026. O modelo representa a estreia da marca sul-coreana no segmento de picapes médias no país.

A operação local negocia a importação e a instalação de uma fábrica em território nacional.

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Motorização e desempenho da Tasman

Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia

Motor : 2.2 turbodiesel de quatro cilindros.

: 2.2 turbodiesel de quatro cilindros. Potência : 210 cv.

: 210 cv. Torque : 45,0 kgfm.

: 45,0 kgfm. Transmissão : automática de oito marchas.

: automática de oito marchas. Tração : 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial.

: 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial. Aceleração (0 a 100 km/h) : 10,4 segundos.

Dimensões e capacidades

Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia

Comprimento : 5,41 metros.

: 5,41 metros. Largura : 1,93 metro.

: 1,93 metro. Altura : 1,87 m a 1,92 m.

: 1,87 m a 1,92 m. Entre-eixos : 3,27 metros.

: 3,27 metros. Caçamba : 1.173 litros.

: 1.173 litros. Reboque : 3.500 kg.

: 3.500 kg. Altura livre do solo (versão X-Pro) : 25,2 cm.

: 25,2 cm. Capacidade de imersão : 80 cm.

Interior e tecnologia

Interior Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia

Painel : três telas integradas (duas de 12,3 polegadas e um visor de 5 polegadas para climatização).

: três telas integradas (duas de 12,3 polegadas e um visor de 5 polegadas para climatização). Cabine : banco traseiro com ajuste de inclinação entre 22º e 30º e vão de 33 litros sob o assento.

: banco traseiro com ajuste de inclinação entre 22º e 30º e vão de 33 litros sob o assento. Conveniência : dois carregadores por indução e mesa retrátil no console central.

Versões, preços e homologação

Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia