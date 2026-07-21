TRÊS TELAS INTEGRADAS
Kia Tasman no Brasil: picape diesel chega em 2026 com 210 cavalos
Marca sul-coreana estreia no segmento de picapes médias com caçamba ampla e foco na concorrência
A Kia confirmou o lançamento da Tasman no Brasil para o segundo semestre de 2026. O modelo representa a estreia da marca sul-coreana no segmento de picapes médias no país.
A operação local negocia a importação e a instalação de uma fábrica em território nacional.
Motorização e desempenho da Tasman
- Motor: 2.2 turbodiesel de quatro cilindros.
- Potência: 210 cv.
- Torque: 45,0 kgfm.
- Transmissão: automática de oito marchas.
- Tração: 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial.
- Aceleração (0 a 100 km/h): 10,4 segundos.
Dimensões e capacidades
- Comprimento: 5,41 metros.
- Largura: 1,93 metro.
- Altura: 1,87 m a 1,92 m.
- Entre-eixos: 3,27 metros.
- Caçamba: 1.173 litros.
- Reboque: 3.500 kg.
- Altura livre do solo (versão X-Pro): 25,2 cm.
- Capacidade de imersão: 80 cm.
Interior e tecnologia
- Painel: três telas integradas (duas de 12,3 polegadas e um visor de 5 polegadas para climatização).
- Cabine: banco traseiro com ajuste de inclinação entre 22º e 30º e vão de 33 litros sob o assento.
- Conveniência: dois carregadores por indução e mesa retrátil no console central.
Versões, preços e homologação
- Versões globais: S, SX, SX+, X-Line e X-Pro.
- Preço estimado: entre R$ 240 mil e R$ 360 mil.