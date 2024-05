Lançamentos turbinam segmento de SUVS | A TARDE

O segmento de SUVs segue em alta no mercado brasileiro e os fabricantes estão ávidos para apresentar novidades. A Toyota fez a estreia esta semana do Novo Corolla Cross 2025, que em breve começa a chegar à rede concessionária em todo o País. Na semana passada, a Jeep lançou o Compass 2025, e revelou o grandão Jeep Commander repaginado. Os lançamentos acirraram ainda mais a concorrência, e a chegada de novos produtos este ano no Brasil já foi anunciada, a exemplo do Peugeot e-2008 e o novo 2008.

Disponível em seis versões: XRX Hybrid, XRV Hybrid, GR-Sport, XRX, XRE e XR (direcionado para o mercado de vendas diretas), o Novo Corolla Cross 2025, foi reestilizado e deixa essa mudança visível na dianteira. O modelo tem pacote de equipamentos mais rechonchudo e os motores foram atualizados. Produzido em Sorocaba (SP), o SUV médio pode ser comprado por de R$ 164.990, na versão XR, e até R$ 210.990 na versão XRX.

O Novo Corolla Cross 2025 teve a dianteira renovada, com nova grade em estilo colmeia, novo para-choque, grafismos de LED e rodas exclusivas de 17 polegadas. O conjunto óptico ganhou novo design nas versões XRX Hybrid, GR-Sport e XRX.

Em relação à tecnologia a bordo o destaque é o novo painel digital de 12,3 polegadas, presente em todas as versões a partir da XRE. Toda a linha 2025 do SUV recebe itens como freio de estacionamento eletrônico (no lugar do ultrapassado pedal de estacionamento), carregador de celular por indução nas versões XRE, XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid, além do sistema elétrico de abertura e fechamento do porta-malas para as configurações XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid.

O acabamento interno está melhor, com novo forro de teto em tecido, novas capas dos assentos e detalhes de combinação de cores e texturas de bancos, portas, console e painel.

Motorização

O Corolla Cross 2025 está equipado com o motor 2.0 flex de até 177 cv e 21,4 kgfm de torque máximo, quando abastecido com etanol e o 1.8 híbrido flex, que combina o motor 1.8 flex de até 101 cv e 14,5 kgfm com etanol no tanque com o motor elétrico de 72 cv e 16,6 kgfm. A transmissão é do tipo CVT simulando 10 marchas nas versões flex e CVT Hybrid Transaxle nas configurações híbridas flex. A Toyota foi pioneira e hoje é a única a oferecer carros híbridos flex no País. O primeiro foi o Corolla, lançado em 2019.

Jeep Compass

O Jeep Compass 2025 foi lançado na semana passada e entre as principais novidades estão leve mudança no visual – a grade dianteira com sete fendas está menos inclinada e com barras horizontais na parte interna.

Agora o modelo tem sete versões. Estreando estão o Compass Blackhawk, que chega o mercado por R$ 279.990 e a Overland, que custa R$ 266.990. Ambas estão equipadas com o motor Hurricane 2.0 turbo, movido a gasolina.

A nova motorização Hurricane 2.0 turbo agrega mais potência e desempenho. São 272 CV de potência e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina, que permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos e a velocidade máxima é 228 km/h.

Atrelado ao motor Hurricane está o sistema de Tração 4x4 Jeep Active Drive Low, que apresenta o eixo traseiro e a unidade de transferência de força (PTU) desconectáveis. Isso permite um alívio na transmissão quando a tração nas quatro rodas não é necessária, gerando economia de combustível – quando a tração 4x4 se faz necessária, ela é acionada instantaneamente.

Está disponível ainda o conhecido 1.3 turbo de 185 cv e 27,5 kgfm de torque, na versão Sport 1.3, por R$ 179.990, que teve o preço reduzido (era R$ 184.990). A versão Limited 2.0 turbodiesel 4x4 oferece o 2.0 turbodiesel de 170 cv, e teve queda no preço (está por R$ 249.990, era R$ 269.990).

Commander

O Jeep Commander ganha nova motorização nas versões estreantes Overland e Blackhawk, que são equipadas com o motor Hurricane 2.0 turbo de 272 cv. Além de upgrade no pacote de tecnologia e uma versão de cinco lugares.

O modelo também teve redução no preço: parte de R$ 217.290 na Longitude (R$ 24,3 mil a menos na comparação com a tabela do Commander anterior) e chega a R$ 308.290 e R$ 321.290 mil nas versões Overland Hurricane e Blackhawk, respectivamente.

A exemplo do Compass foram poucas mudanças no design, nota-se a grade com novo formato geométrico e o conjunto de rodas, que pode variar entre aros 18" e 19" polegadas, de acordo com a versão. Todas as versões agregaram assistente ativo de centralização de faixa e sensor de mãos fora do volante ao pacote de assistentes à condução Adas.

Além do novo motor Hurricane, a Jeep mantém a oferta de duas outras opções de propulsão: o motor T270 Turbo Flex, de 185 CV de potência e 270 Nm de torque, associado a um câmbio automático de 6 velocidades (tração 4x2), e o motor TD380 Turbo Diesel, de 170 CV de potência e 380 Nm de torque (tração 4x4), que trabalha em conjunto com o câmbio automático de 9 velocidades.