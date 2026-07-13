Modelo famoso da Volkswagen pode sair de linha em meio a crise internacional

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O grupo Volkswagen vem passando por uma grande crise financeira e já confirmou que deve diminuir consideravelmente seu portfólio, buscando tirar modelos considerados “não lucrativos” do mercado; um deles seria o Jetta.

De acordo com o jornal alemão Bild, a despedida do principal representante da marca no segmento de sedãs médios deve acontecer até 2030, e, após isso, não haverá renovação.

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Movimento ligado ao mercado

Embora a montadora não confirme, a decisão de descontinuar o Jetta tem ligação direta ao encolhimento sofrido no segmento de sedãs.

A categoria foi fortemente atingida pelo avanço dos SUVs, e as grandes vendas já registradas no passado devem ficar somente na lembrança.

Nesse cenário, o investimento no desenvolvimento de uma nova geração do modelo, gastando tempo e principalmente dinheiro, não seria vantajoso.

Volkswagen Jetta - Foto: Divulgação | Volkswagen

Outras marcas conseguiram fechar as contas

Mesmo com o mercado sendo atualmente oposto aos sedãs, este é o caso da Toyota e Honda, que já confirmaram a chegada de uma nova geração do Corolla e do Civic, respectivamente.

No caso da Volkswagen, as fortes restrições financeiras vividas atualmente a impediram de seguir pelo mesmo caminho.

Saída após 50 anos no mercado

Caso as informações sejam confirmadas, o Jetta deixará o mercado de vendas após 50 anos de existência. Lançado originalmente em 1979, o modelo acumula sete diferentes gerações no currículo e milhares de unidades vendidas no mundo.

Volkswagen Jetta - Foto: Marco Antônio Jr. | Ag. A TARDE

Jetta no Brasil

No Brasil, o Jetta é atualmente vendido somente na versão GLI 350 TSI, com um motor 2.0 turbo de 231 cv e câmbio automatizado DSG de sete marchas.

Seu preço sugerido é de R$ 278.490. No recorte de janeiro a junho de 2026, o sedan contabiliza 826 unidades vendidas no mercado nacional.

Taos também terá vendas afetadas

Além do Jetta, o jornal alemão revela que outro modelo da marca já estaria com os dias contados: o Taos.

A decisão deve afetar mercados da América do Norte, como Estados Unidos e México, onde o SUV não vende tão bem. O mesmo vale para a China, onde o modelo é comercializado como Tharu e também tem vendas pouco expressivas.

Volkswagen Taos - Foto: Divulgação | Volkswagen

E no Brasil?

Para o mercado brasileiro, o futuro da Taos já estaria mais consolidado com um plano de desenvolvimento traçado, conhecido como “A-SUV” ou “VW213”.

Por aqui, o modelo terá produção nacional (deixando de ser importado do México) e inéditas motorizações híbridas flex.

Porsche e Audi terão produção atingida

Além da linha comum da montadora, as marcas de luxo, como Porsche e Audi, também sofreram algumas consequências.

Para a Porsche, indícios apontam que a Taycan dará adeus ao mercado sem ganhar nova geração. O modelo não emplacou uma boa sequência de vendas e não teria planos de continuidade.

Porsche Taycan - Foto: Divulgação | Porsche

O mesmo destino estaria reservado para o Cayenne Coupé a combustão, também sem projeto de nova geração.

Já para a Audi, já foram confirmados o fim dos compactos A1 e Q2, retirados do mercado em razão das baixas vendas.