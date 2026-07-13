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Modelo famoso da Volkswagen pode sair de linha em meio a crise internacional
O grupo alemão vem passando por grandes dificuldades financeiras e deve descontinuar vários modelos
O grupo Volkswagen vem passando por uma grande crise financeira e já confirmou que deve diminuir consideravelmente seu portfólio, buscando tirar modelos considerados “não lucrativos” do mercado; um deles seria o Jetta.
De acordo com o jornal alemão Bild, a despedida do principal representante da marca no segmento de sedãs médios deve acontecer até 2030, e, após isso, não haverá renovação.
Movimento ligado ao mercado
Embora a montadora não confirme, a decisão de descontinuar o Jetta tem ligação direta ao encolhimento sofrido no segmento de sedãs.
A categoria foi fortemente atingida pelo avanço dos SUVs, e as grandes vendas já registradas no passado devem ficar somente na lembrança.
Nesse cenário, o investimento no desenvolvimento de uma nova geração do modelo, gastando tempo e principalmente dinheiro, não seria vantajoso.
Outras marcas conseguiram fechar as contas
Mesmo com o mercado sendo atualmente oposto aos sedãs, este é o caso da Toyota e Honda, que já confirmaram a chegada de uma nova geração do Corolla e do Civic, respectivamente.
No caso da Volkswagen, as fortes restrições financeiras vividas atualmente a impediram de seguir pelo mesmo caminho.
Saída após 50 anos no mercado
Caso as informações sejam confirmadas, o Jetta deixará o mercado de vendas após 50 anos de existência. Lançado originalmente em 1979, o modelo acumula sete diferentes gerações no currículo e milhares de unidades vendidas no mundo.
Jetta no Brasil
No Brasil, o Jetta é atualmente vendido somente na versão GLI 350 TSI, com um motor 2.0 turbo de 231 cv e câmbio automatizado DSG de sete marchas.
Seu preço sugerido é de R$ 278.490. No recorte de janeiro a junho de 2026, o sedan contabiliza 826 unidades vendidas no mercado nacional.
Taos também terá vendas afetadas
Além do Jetta, o jornal alemão revela que outro modelo da marca já estaria com os dias contados: o Taos.
A decisão deve afetar mercados da América do Norte, como Estados Unidos e México, onde o SUV não vende tão bem. O mesmo vale para a China, onde o modelo é comercializado como Tharu e também tem vendas pouco expressivas.
E no Brasil?
Para o mercado brasileiro, o futuro da Taos já estaria mais consolidado com um plano de desenvolvimento traçado, conhecido como “A-SUV” ou “VW213”.
Por aqui, o modelo terá produção nacional (deixando de ser importado do México) e inéditas motorizações híbridas flex.
Porsche e Audi terão produção atingida
Além da linha comum da montadora, as marcas de luxo, como Porsche e Audi, também sofreram algumas consequências.
Para a Porsche, indícios apontam que a Taycan dará adeus ao mercado sem ganhar nova geração. O modelo não emplacou uma boa sequência de vendas e não teria planos de continuidade.
O mesmo destino estaria reservado para o Cayenne Coupé a combustão, também sem projeto de nova geração.
Já para a Audi, já foram confirmados o fim dos compactos A1 e Q2, retirados do mercado em razão das baixas vendas.