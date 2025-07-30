Montadora anuncia 5 carros no Brasil ainda em 2025; dois são elétricos

Entre os lançamentos, destaque para Spark EUV: preço de pré-venda de R$ 159.990 - Foto: Divulgação

Para celebrar seus 100 anos de atuação no Brasil, a Chevrolet apresentou neste mês uma ofensiva de lançamentos que marca a conclusão da renovação de seu portfólio no país. Foram revelados, de forma simultânea, cinco novos modelos: Novo Onix, Novo Onix Plus, Novo Tracker, além dos inéditos elétricos Spark EUV e Captiva EV.

"Nosso plano contempla a atualização dos modelos mais vendidos e a ampliação da linha de veículos elétricos. Reforçamos nossa presença em segmentos estratégicos com design inteligente, tecnologias inovadoras e excelente performance, sempre com o respaldo de uma rede sólida de concessionárias", afirma o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

O Novo Tracker foi o primeiro a chegar às lojas, seguido nas próximas semanas pela nova geração do Onix e Onix Plus, que já estão em produção e devem impulsionar as vendas da marca no segundo semestre. O Onix, que por seis anos consecutivos (2015–2020) foi o carro mais vendido do Brasil, perdeu força após os impactos da pandemia de Covid-19, que afetou sua produção. Desde então, o hatch compacto viu a Fiat Strada e o Volkswagen Polo assumirem posições de destaque no ranking.

Em junho, o Onix ocupou o quinto lugar entre os carros mais vendidos no país, com 6.782 unidades, enquanto o Tracker apareceu na 11ª colocação, com 4.993 unidades, segundo a Fenabrave.

A perda de liderança do Onix é atribuída à forte concorrência, mudanças no comportamento do consumidor, suspensão temporária da produção e ausência de atualizações significativas nos últimos anos. A nova geração do modelo representa, portanto, uma tentativa de recuperar espaço no mercado e reforçar a posição da GM como protagonista no setor automotivo nacional.

Revendas Bahia

Nas concessionárias, a expectativa é positiva. “Todo o nosso time está muito animado com essa virada de chave no line-up. A renovação da linha ainda está em curso, mas já sentimos a reação dos clientes”, afirma a regional de vendas do Grupo New Chase – Grande Bahia/Codisman, Paloma Oliveira.

Segundo ela, a linha do Novo Tracker e do Onix já está disponível para pronta entrega, e os treinamentos das equipes estão sendo realizados para os demais lançamentos. “A movimentação deve ser mais perceptível a partir de agosto e setembro, quando os volumes de vendas devem refletir essa nova fase”, completa. Um dos destaques da nova fase é o Spark EUV.