Montadoras reduzem em quase 20% preços de carros no Brasil; veja lista

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O mercado automotivo brasileiro registra, neste segundo semestre de 2026, uma significativa redução nos preços de tabela de veículos de sete montadoras. O movimento acompanha a estratégia de resposta à concorrência de marcas chinesas, que atuam no segmento de modelos elétricos e híbridos.

A faixa de valores entre R$ 120 mil e R$ 200 mil é o segmento com maior incidência de ajustes por parte das fabricantes instaladas no país.

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Reduções por fabricante

Abaixo, os ajustes registrados nas tabelas oficiais das marcas mencionadas:

Nissan : a linha 2027 do Nissan Kicks teve reajuste. A versão Platinum passou a custar R$ 189.990.

: a linha 2027 do Nissan Kicks teve reajuste. A versão Platinum passou a custar R$ 189.990. Jeep : a marca ajustou o preço de tabela do Jeep Renegade Altitude para R$ 129.990. o Jeep Compass Sport passou a ser comercializado por R$ 147.990.

: a marca ajustou o preço de tabela do Jeep Renegade Altitude para R$ 129.990. o Jeep Compass Sport passou a ser comercializado por R$ 147.990. Suzuki : o preço do SUV elétrico e-Vitara foi alterado de R$ 269.990 para R$ 219.990.

: o preço do SUV elétrico e-Vitara foi alterado de R$ 269.990 para R$ 219.990. Mitsubishi : a fabricante reduziu valores em modelos da linha. O Eclipse Cross de entrada passou para R$ 159.990. O Outlander PHEV HPE-S foi reduzido para R$ 324.990. A picape Triton parte de R$ 249.990.

: a fabricante reduziu valores em modelos da linha. O Eclipse Cross de entrada passou para R$ 159.990. O Outlander PHEV HPE-S foi reduzido para R$ 324.990. A picape Triton parte de R$ 249.990. Chevrolet : o SUV elétrico Spark EUV, montado no regime SKD no Ceará, tem preço de tabela fixado em R$ 144.990.

: o SUV elétrico Spark EUV, montado no regime SKD no Ceará, tem preço de tabela fixado em R$ 144.990. Volkswagen : o SUV Taos, na linha 2027, apresenta redução de R$ 20 mil na tabela, com valor inicial de R$ 199.990.

: o SUV Taos, na linha 2027, apresenta redução de R$ 20 mil na tabela, com valor inicial de R$ 199.990. Kia : o Sorento a diesel teve redução de R$ 55 mil, passando a custar R$ 344.990.

Fatores de mercado

A oferta de veículos elétricos e híbridos importados tem alterado o planejamento de vendas das fabricantes tradicionais.

Além das reduções oficiais em tabela, marcas como Volkswagen e membros do grupo Stellantis mantêm a prática de oferecer condições promocionais diretamente nas concessionárias, conforme o modelo de venda e a entrega de veículos seminovos.