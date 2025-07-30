Montana, Tracker e Onix: Chevrolet acelera renovação da frota

Linha 2026 da Montana ganha melhorias tecnológicas - Foto: Divulgação

Comprometida em renovar sua frota e reconquistar espaço no mercado brasileiro, a General Motors, por meio da Divisão Chevrolet, tem intensificado seus lançamentos. As novidades vão desde atualizações pontuais em modelos já conhecidos até a chegada de veículos completamente repaginados. Na segunda-feira, 28, a montadora anunciou a linha 2026 da picape Montana.

Na semana anterior, apresentou as edições limitadas 100 anos do Tracker e do Onix, lançadas em comemoração ao centenário da GM/Chevrolet no Brasil - linha que já inclui a S10, primeira a receber essa configuração especial.

Como parte desse amplo processo de renovação, a empresa revelou, no início do mês, cinco novos modelos: Novo Onix, Novo Onix Plus, Novo Tracker e os inéditos elétricos Spark EUV e Captiva EV, todos confirmados para o mercado brasileiro ainda este ano.

A linha 2026 da picape Montana ganha melhorias tecnológicas e visuais. O destaque é o novo painel digital de 8 polegadas, conectado à central multimídia de 11 polegadas. Por fora, recebe rodas inéditas nas versões Premier e RS, além da nova cor vermelho Scarlet. A picape será oferecida nas versões MT, LT, LTZ, Premier e RS.

As mudanças na Montana têm como objetivo reforçar sua competitividade, especialmente em um cenário de crescimento do segmento: segundo a GM, as vendas de picapes no Brasil devem ultrapassar 500 mil unidades em 2025.

Concorrência e preços

No competitivo mercado de picapes no Brasil, a Montana enfrenta concorrentes de peso, a exemplo da Fiat Strada, líder absoluta no segmento de picapes compactas e um dos veículos mais vendidos do país. No entanto, a Montana também mira nas versões de entrada da Fiat Toro, que se posiciona em um segmento intermediário superior, e trava um confronto direto com a Renault Oroch.

A linha 2026 da Chevrolet Montana chega ao mercado com cinco versões e preços que variam entre R$ 141,8 mil e R$ 177,3 mil. A configuração de entrada, Montana 1.2T MT, parte de R$ 141,8 mil, seguida pela LT, a R$ 147,8 mil. A intermediária LTZ custa R$ 164,3 mil, enquanto a versão Premier, mais equipada, sai por R$ 173 mil. No topo da gama está a esportiva RS, oferecida por R$ 177,3 mil. Todas as versões são equipadas com motor 1.2 turbo flex e buscam atender diferentes perfis de consumidores dentro do segmento de picapes compactas.

Edições comemorativas

A renovação da frota é acompanhada por edições comemorativas do centenário da General Motors/Divisão Chevrolet no país. Após o lançamento da S10 100 anos - cujo lote inicial de 100 unidades esgotou rapidamente - a Chevrolet lançou mais 100 picapes e apresentou versões comemorativas dos modelos Onix e Tracker.

Limitados a mil unidades cada, os veículos trazem detalhes visuais exclusivos e itens de versões superiores. O Onix 100 anos, por exemplo, combina motor 1.0 aspirado com rodas aro 16, bancos de couro e tecido, além de faróis com máscara negra. Já o Tracker 100 anos tem pintura Azul Noronha e pacote completo de tecnologia, incluindo quadro digital e multimídia com tela de 11 polegadas.

Novo Tracker 2026

Outro destaque é o lançamento do Novo Tracker 2026, fabricado em São Caetano do Sul (SP), com design renovado, novos materiais internos e foco em eficiência energética. O SUV é oferecido em cinco versões, com preços entre R$ 119.900 e R$ 190.590. Os motores permanecem os mesmos: 1.0 turbo flex com até 121 cv e 1.2 turbo flex com até 141 cv, ambos com câmbio automático de seis marchas. A Chevrolet otimizou o consumo e reduziu emissões para se adequar ao programa “Carro Sustentável” e obter isenção de IPI.

Segundo o Inmetro, o motor 1.0 turbo faz até 13,8 km/l com gasolina na estrada e 11,5 km/l na cidade. Já o 1.2 turbo oferece desempenho superior, acelerando de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos. O modelo ainda recebeu melhorias na direção elétrica, suspensão e pneus, o que resultou em mais conforto e estabilidade. O Tracker tem 4,3 metros de comprimento, 1,79 m de largura e porta-malas de 393 litros, mantendo-se competitivo no segmento de SUVs compactos.