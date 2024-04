Nova versão da Mitsubishi L200 vai brigar com a Fiat Titano | A TARDE

O clima esquentou ainda mais no concorrido segmento de picapes médias com os lançamentos, na semana passada, da Fiat Titano e da Mitsubishi L200 Triton Sport Outdoor GLS. Elas chegam para disputar fatias do mercado com outras rivais de peso, como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier e Chevrolet S10. No alvo das fabricantes estão clientes que pretendem gastar entre R$ 220 mil e R$ 260 mil em uma picape, para trabalho, viagens e aventuras, na zona rural ou urbana.

Depois de muito spoiler, a Fiat finalmente apresenta a Titano, importada do Uruguai, trazendo o preço competitivo, e a robustez como diferenciais competitivos. Com tração 4x4 nas três versões, Endurance, Volcano e Ranch, a Titano é impulsionada pelo motor 2.2l Turbodiesel, que desenvolve 180cv e 40,7kgfm, nas versões Volcano e Ranch, e na versão Endurance tem torque um pouco menor: 37,7kgfm.

Em aventuras fora de estrada, é possível selecionar três modos de tração: 2H (2 High Speed) em que a tração fica 100% nas rodas traseiras; 4H (4 High Speed) que é utilizada quando o veículo está em terrenos desafiadores e 4H (4 Low Speed) ideal para quando é necessário maior torque, principalmente em condições extremas de off-road.

Titano é equipada pelo motor 2.2I Trubodiesel de 180 cv | Foto: Divulgação

Dimensões



As três versões da Nova Fiat Titano têm cabine dupla, 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura (com espelhos), 1.898 mm de altura (com barras longitudinais) e 3.180 mm de distância entre eixos. A picape possui 235 mm de distância do solo, 29° de ângulo de entrada e 27° de ângulo de saída. A caçamba tem capacidade de 1.314 l (NET) sem protetor de caçamba (1.211 l com o item). Ela possui 1.630 mm de comprimento, 1.925 mm de largura e 500 mm de altura. É equipada com santo antônio, protetor e capota marítima. Quando o assunto é capacidade de carga são 1.020 kg nas versões automática e manual.

A grade frontal tem traços geométricos marcantes, a assinatura dos faróis DRL LED e o skidplate completam o visual frontal da picape. Há ainda um conjunto de maçanetas e retrovisores cromados com o estribo lateral. Conta com rodas de liga-leve de até 18”. Está disponível nas cores metálicas Vermelho Tramonto, Preto Carbon e Prata Billet, além da sólida Branco Ambiente.

No interior são 27 litros de porta-objetos. O painel tem cluster com tela digital colorida 4.2” e central multimidia de 10”, voltados para o motorista. Não há sistema de conexão sem fio com smartphones e o carregador de celular por indução só está disponível como acessório.

Os bancos são de couro, os assentos dianteiros possuem ajuste elétrico. Já os traseiros, são modulares e podem ser rebatidos, o que permite capacidade de transporte de até 100kg atrás da segunda fileira de bancos. O único item de assistência à condução é um alerta de saída de faixa, e só na Ranch topo de linha.

Com preços entre R$ 219.990 e R$ 259.990 a Titano de entrada concorre diretamente com outra picape da Fiat, a Toro Ranch (R$ 212.990), mas essa tem mais itens de série. Comparada com as rivais Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, a Titano não entrega muitos diferenciais.

Peugeot Landtrek

A Titano tem como base a Peugeot Landtrek. Um projeto em parceria com a chinesa Changan, que nasceu como Kaicheng F70, em 2019, e já passou por uma reestilização e modernização na China. Seria lançada no Brasil com a marca Peugeot, mas com o surgimento da Stellantis a estratégia adotada foi lançar o produto com a marca Fiat, que tem maior tradição em picapes.

“A Fiat é a marca número um em picapes há duas décadas, um dos segmentos que mais crescem no mercado. Assim, não nos acomodamos e queremos ganhar ainda mais espaço. A Titano chega com a missão de colaborar para a longevidade da nossa liderança no segmento”, destaca Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul.

L200 Triton GLS

A Mitsubishi acaba de estrear a L200 Triton Sport Outdoor GLS, modelo 4x4, com preço a partir de R 245.490, disponível em quatro opções de cores: Preto Ônix, Cinza Londrino, Prata Lítio e Branco Fuji.

O visual remete à sua primeira versão, apresentada em 2007, a L200 Triton Sport Outdoor, com uma série de detalhes externos em acabamento grafite fosco e novas rodas de aro 18. Os estribos laterais, as linhas do rack de teto, em grafite fosco, além do adesivo “4X4” na lateral geram um imprimem visual aventureiro.

O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas, integrado aos smartphones por meio das tecnologias Apple CarPlay e Android Auto. Tem ar-condicionado automático dual zone, com saídas no teto para o banco traseiro.

Motorização

A exemplo de outros modelos da linha L200 Triton Sport, a versão Outdoor GLS é equipada com o sistema de transmissão automática de seis velocidades com opções para trocas sequenciais na alavanca seletora. O motor que equipa a série é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio, o que ajuda a otimizar o consumo de combustível. Capaz de desenvolver 190cv de potência e torque de 43,9 kgfm.

A L200 Triton Sport Outdoor GLS é robusta no 4x4 graças ao Off-Road Mode, que deixa a picape pronta para encarar os mais variados terrenos, com três opções de piso: Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra. A nova opção da Mitsubishi L200 tem preço similar à versão Volcano, que custa R$ 239.990,00.