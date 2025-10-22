Nova versão do Creta estreia com pacote ADAS e preço competitivo

Creta Comfort Safety chega com preço de R$ 151.790 e condução semiautônoma - Foto: Divulgação

A Hyundai Motor Brasil amplia a linha do Creta com a chegada da nova versão Comfort Safety, que passa a ser a configuração de entrada do SUV mais vendido no varejo brasileiro. A novidade chega às concessionárias de todo o país com preço sugerido de R$ 151.790 e traz como principal diferencial a inclusão de sistemas de assistência à condução (ADAS), antes disponíveis apenas nas versões mais caras do modelo.

Entre os novos recursos, estão o Sistema de Alerta e Frenagem Autônomo (FCA), o Assistente de Permanência e Centralização em Faixa (LKA/LFA), o Farol Alto Adaptativo (HBA) e o Detector de Fadiga (DAW), tecnologias que elevam o nível de segurança ativa e colocam o Creta entre os SUVs compactos mais equipados do segmento. Os demais itens de conforto e tecnologia seguem conforme a antiga versão Comfort, que deixa o catálogo.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sob o capô, nada muda. O Creta Comfort Safety mantém o motor 1.0 TGDI turbo flex de 120 cv e 17,5 kgfm de torque, aliado ao câmbio automático de seis marchas, conjunto reconhecido pelo bom equilíbrio entre desempenho e eficiência. Segundo dados de fábrica, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 11,5 segundos e alcança velocidade máxima de 180 km/h, números adequados ao uso urbano e rodoviário, mantendo o conforto e a suavidade que caracterizam o modelo.

Melhorias

A atualização faz parte de uma série de melhorias implementadas pela Hyundai nos últimos meses. Em abril, o sistema Hyundai Bluelink passou a ser item de série em todas as versões do Creta. O pacote de conectividade, gratuito por cinco anos, permite monitorar o veículo, rastrear e imobilizar o automóvel remotamente, acionar assistência 24 horas e realizar diagnósticos de sistemas. Dependendo da versão, também é possível usar comandos de voz, buscar pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real e até acessar imagens do entorno do carro no celular, por meio da Smart Camera 360°.

Liderança e rivais

O Creta segue firme na liderança do mercado. Segundo dados da Fenabrave, o SUV somou 43.198 unidades emplacadas até o final do terceiro trimestre de 2025, número que o coloca 6.752 unidades à frente do segundo colocado entre os automóveis de passeio vendidos no varejo.

O modelo é bicampeão de vendas em 2023 e 2024 e continua ampliando sua vantagem também em 2025. Desde a estreia no Brasil, em 2017, o Creta nunca saiu do top 3 entre os SUVs mais vendidos ao consumidor final, consolidando sua imagem de confiabilidade e valor de revenda.

No segmento, o novo Creta Comfort Safety encontra uma concorrência cada vez mais acirrada. O Honda HR-V, principal rival, aposta na tradição da marca e no motor 1.5 aspirado com injeção direta, oferecendo pacote ADAS desde as versões intermediárias. O Nissan Kicks se destaca pela leveza e eficiência, enquanto o Volkswagen T-Cross valoriza o desempenho com motor 1.0 turbo de até 128 cv e amplo espaço interno. Já o Chevrolet Tracker aposta na conectividade OnStar e nos seis airbags de série como diferenciais.