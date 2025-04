Novo Audi RS3 chega ao Brasil em duas versões; saiba quando

Audi RS3 bateu recorde no circuito de Nürburgring - Foto: Divulgação

O novo Audi RS 3 chega ao mercado brasileiro em duas versões, RS 3 Sedan e RS 3 Sedan Track, com preços sugeridos de R$ 659.990,00 e R$ 714.990,00, respectivamente. A marca premium anuncia o superesportivo que oferece uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos e é derivado da linha Audi A3, que foi renovada recentemente por aqui.

A nova versão deve desembarcar por aqui no início do segundo semestre. “Nesta terceira geração, o veículo oferece uma combinação inédita no segmento de desempenho, controle e tecnologia embarcada”, destaca Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

A nova linha RS 3 é equipada com motor 2.5 litros TFSI, turbo, cinco cilindros em linha, com 400 cavalos de potência entre 5.600 rpm e 7.000 rpm, e torque máximo de 500 Nm entre 2.250 rpm e 5.600 rpm. A transmissão é automática S tronic de sete velocidades, além da tração quattro. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 3,8 segundos, já a velocidade máxima é de 250 km/h (RS 3 Sedan) e 280 km/h (RS 3 Sedan Track). Estão disponíveis os modos de condução Audi Drive Select nas opções Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, RS Individual, RS Performance e RS Torque Rear.

Experiência

O controle do flap de escape foi otimizado na faixa entre 2.200 e 3.500 rotações, de modo que os cinco cilindros geram um som consistente e encorpado, de acordo com o modo de condução selecionado, promovendo uma experiência sensorial única.

O Audi RS 3 recebeu alterações visuais, agregando a nova linguagem visual da marca, com logotipos em 2D e nomenclatura do modelo sutilmente posicionada na coluna B. Na versão RS 3 Sedan, o modelo ganhou acabamento em preto brilhante nas capas de retrovisores, molduras das portas, saias laterais, aerofólio traseiro, na lâmina acima do difusor e nas amplas entradas de ar dianteira. Na lateral, destaque para as rodas RS de liga-leve e 19 polegadas, na cor prateada, com design de dez raios em formado de "Y", e pneus 265/30 R19 (dianteiros) 245/35 R19 (traseiros), além de pinça de freio pintadas de vermelho.

Já a versão RS 3 Sedan Track tem acabamento em fibra de carbono nas saias laterais, capas dos retrovisores, aerofólio traseiro, na lâmina acima do difusor e nas entradas de ar dianteira. Na lateral, destaque para as rodas RS de liga leve e 19 polegadas, na cor preta, com design de dez raios em formado de "Y" e pneus 265/30 (dianteiros) e 245/35 (traseiros), além de freios de cerâmica com pinças pintadas de azul.

Ambas as versões contam de série com teto-solar elétrico panorâmico e faróis Matrix LED escurecidos, que oferecem sequenciamento de luz e pisca dinâmicos, além de quatro opções de luzes diurnas que podem ser selecionadas por meio do display MMI no painel central da cabine.

A cabine é revestida de materiais nobres. O volante multifuncional de três raios e base achatada possui botões sensíveis ao toque, logotipo bidimensional ao centro e uma empunhadura, de modo a garantir o máximo de firmeza e segurança na pilotagem.

Em relação às dimensões, o novo Audi RS 3 possui 4.533 mm (comprimento); 1.851 mm (largura, sem retrovisores); 1.984 mm (largura, com retrovisores); 1.393 mm (altura) e 2.631 mm (entreeixos). A capacidade do porta-malas é de 321 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 55 litros. O peso total do veículo é de 1.565 quilos.

Ambas as versões oferecem uma ampla lista de equipamentos: assistente de cruzeiro adaptativo com assistente de emergência; câmera traseira com visão surround; dentre outros.