Novo BYD Tan tem mais autonomia e design atualizado | A TARDE

BYD Tan, o primeiro automóvel da fabricante chinesa a desembarcar no Brasil há dois anos, foi reestilizado. O SUV 100% elétrico de sete lugares, que encarou no passado a missão de apresentar a marca ao mercado brasileiro, chega agora importado da China, em nova geração, com mudanças no design, motores elétricos mais potentes e nova bateria. Será vendido em versão única por R$ 536,800 mil e, até pelo preço salgado, a expectativa é que seja um modelo de baixo volume.

O primeiro lote de veículos já desembarcou no País e está disponível para encomendas nas concessionárias BYD. O diferencial da segunda geração do Tan é a ampliação da capacidade da bateria Blade, que passou de 86,4 kWh (na versão anterior) para 108,8 kWh. Com a mudança, a autonomia passou de 309 km para 430 km no ciclo PBEV, nacional.

Segundo a fabricante, a nova bateria Blade, que garante capacidade 25% superior comparando com o modelo da primeira geração, permite o carregamento de forma ultrarrápida. Em 30 minutos, o SUV consegue 30% – 80% de carga em carregamento DC. Além disso, conta com a inclusão da função V2L (Vehicle-to-Load), solução que transforma o carro num “power bank”, permitindo conectar dispositivos elétricos externos como fonte de energia, a exemplo de notebooks, TVs e outros equipamentos eletrônicos.

Aumento de torque

O Tan EV 2024 traz torque combinado de 700 N.m, ao passo que o modelo anterior chegava a 680 N.m. Incorpora tração integral All Wheel Drive (AWD) e vem equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo. O dianteiro conta com potência máxima de 180 kW e o traseiro, com 200kW, proporcionando uma potência combinada de 517 CV e torque máximo combinado de 700 N.m. Segundo a BYD, o SUV pode atingir uma velocidade máxima de até 190 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

Performance excelente, levando-se em conta que o modelo tem peso de 2.630 kg. Todo esse desempenho tem um consumo equivalente a 40km/l em veículos a gasolina.

Design elegante

O design do modelo foi atualizado com mudanças na grade frontal, nos para-choques dianteiro e traseiro. Com 4,97 metros de comprimento, 1,96 m de largura e 1,75 m de altura, o BYD Tan 2024 é 10 centímetros mais longo que a versão anterior, com 2,82 m de distância entre eixos, há maior espaço para 7 ocupantes. O porta-malas tem espaço para 235 litros de bagagem, com sete pessoas. Se o número de ocupantes cair para cinco, o espaço salta para 940 litros. Caso as duas fileiras de bancos estejam rebatidas, esse espaço supera 1.655 litros.

Outra novidade é a suspensão eletrônica semiativa DiSus-C, que permite alterar o ajuste eletrônico dos amortecedores, com um toque na tela. Deixando o carro no modo conforto ou esportivo, que é mais rígido. Na dianteira, a suspensão é do tipo McPherson e, traseira, Multi-link.

Conforto e tecnologia

No painel de instrumentos, o modelo conta com cluster LCD de 12.3” digital, configurável e de excelente resolução. Destaque ainda para o sistema de cockpit inteligente (ICS), multimídia integrado por uma grande tela sensível ao toque de 15,6” com rotação elétrica e portas de conexão USB e SD car, além de compatibilidade com Android Auto e Apple Car Play. O volante é revestido em couro e tem ajuste elétrico, memória e aquecimento. No interior, os materiais têm qualidade e o acabamento é premium. Destaque para o som, com doze alto-falantes premium, e a iluminação interna com mais de 30 opções de cores.

Na segurança passiva, conta com sete airbags para todos os ocupantes. O Tan EV 2024 vem equipado com câmera de 360° e mais de 30 recursos de segurança ativa, 15 sensores entre câmeras e radares. É o caso do sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Conta ainda com o RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ou alerta de tráfego cruzado na traseira, responsável pelo monitoramento de pontos cegos. Além do LKS (Lane Keeping System) ou Sistema de Permanência em Faixa e o AEB (Automatic Emergency Braking) ou frenagem automática de emergência.

Nissan Versa e Sentra, para quem gosta de sedãs

Formado por uma fábrica de veículos e uma de motores, o Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ) celebra este mês 10 anos de atividade. Resultado do investimento de R$ 2,8 bilhões anunciado pela fabricante no fim do ano passado, o complexo vai passar por transformações.

Os novos investimentos serão empregados na instalação de novos equipamentos, ampliações na linha de produção e a evolução de processos para permitir a fabricação de dois novos SUVs e um motor turbo.

A TARDE Autos rodou pelas ruas de Salvador com dois sedãs da marca: Versa e Sentra. A experiência foi válida não apenas para conhecer os diferenciais dos modelos, mas para ver de perto os detalhes que fazem parte do DNA da marca japonesa.

Sedã compacto importado do México, o Nissan Versa foi reestilizado no ano passado. Está disponível nas revendas em três versões: Sense, Exclusive e Advance, com preços a partir de R$ 108.990.

Equipado com motor 1.6 aspirado de até 113 cv e 15,3 kgfm de torque (não mudou em relação ao modelo anterior), com câmbio automático CVT. Os principais concorrentes, Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S, oferecem versões com motor turbo. Rodamos com a versão Exclusive.

O Versa é confortável e tem um desempenho que dá conta do recado em área urbana, sem decepcionar nas inúmeras ladeiras da capital baiana. O carro é gostoso de dirigir e acomoda bem o motorista.

O sedan japonês tem ainda bom acabamento e espaço interno. A versão Exclusive tem chave presencial com novo design, câmeras 360, faróis em LEDs, ar-condicionado automático, alerta de colisão com frenagem automática, alerta de ponto-cego, alerta de colisão com frenagem automática, 6 airbags, painel em TFT de 7", alerta de tráfego traseiro cruzado e alerta de atenção do motorista.

A central multimídia de 8" ainda precisa de fios para espelhamentos. As dimensões são 4.646 mm, ou 10 mm a mais que o anterior, com melhor aproveitamento do entre-eixos, que foi de 2.700 mm para 2.707 mm. Enfim, o ponto crítico é que o motor 1.6 aspirado não é o mais moderno do segmento, que tem a presença marcante dos motores turbo. Mas vale a pena fazer um test drive.