O "golpe" da suspensão condenada: saiba como evitar prejuízos

Quem roda diariamente pelas ruas e avenidas de Salvador sabe o quanto o asfalto irregular e os buracos castigam a estrutura do veículo. Basta passar por um desnível um pouco mais acentuado para começar a escutar aquele incômodo barulho de "toc-toc" ou de ferro batendo na parte dianteira.

Mecânico Legal - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

O diagnóstico em muitas oficinas costuma ser imediato e assustador: "precisa trocar o kit de suspensão completo, amortecedores e balanças". O prejuízo? Facilmente passa dos R$ 2.500.

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No entanto, na edição deste domingo, 21, do quadro "Mecânico Legal", vamos te ensinar a não cair no famoso "golpe da suspensão condenada". Em grande parte das vezes, o barulho ensurdecedor que assusta o motorista é provocado por peças que custam menos de R$ 50.

Os verdadeiros vilões (e que custam barato)

Buchas da barra estabilizadora - Foto: Reprodução internet

A suspensão de um carro moderno é um sistema complexo composto por dezenas de componentes. Amortecedores e molas são os maiores, mas raramente quebram sozinhos de uma hora para outra. Na maioria dos casos, a culpa do barulho é das articulações de borracha e metal:

As bieletas : são pequenas hastes que ligam a barra estabilizadora ao amortecedor. Por receberem o primeiro impacto dos buracos, as suas buchas de borracha ganham folga rapidamente. Uma bieleta com defeito faz um barulho metálico horrível em qualquer desnível, mas a peça nova custa entre R$ 40 e R$ 90.

: são pequenas hastes que ligam a barra estabilizadora ao amortecedor. Por receberem o primeiro impacto dos buracos, as suas buchas de borracha ganham folga rapidamente. Uma bieleta com defeito faz um barulho metálico horrível em qualquer desnível, mas a peça nova custa entre R$ 40 e R$ 90. Buchas da barra estabilizadora : feitas de borracha, elas prendem a barra ao chassi do carro. Com o tempo, o calor e a poeira, a borracha resseca e racha. O resultado é o ferro da barra batendo direto no chassi. O custo da peça? Cerca de R$ 30 a R$ 50 o par.

: feitas de borracha, elas prendem a barra ao chassi do carro. Com o tempo, o calor e a poeira, a borracha resseca e racha. O resultado é o ferro da barra batendo direto no chassi. O custo da peça? Cerca de R$ 30 a R$ 50 o par. Pivôs e terminais : São os pontos de articulação que permitem à roda virar e subir. Quando a coifa de proteção rasga, entra areia e a peça começa a estalar. Trocar apenas o pivô defeituoso resolve o problema sem mexer no amortecedor.

O teste simples que você pode fazer em casa

Antes de levar o carro ao mecânico, você mesmo pode fazer uma verificação rápida para entender a gravidade do problema.

O teste do chacoalho

Com o carro desligado e travado no freio de mão, vá até o para-lama dianteiro e force o veículo para baixo e para os lados com as mãos, balançando a carroceria com força.

Se você ouvir o barulho de "nhec-nhec" ou batidas secas com o carro parado, o problema está nas buchas ou nos batentes superiores. Se o carro balançar como um barco por muito tempo após você soltar, aí sim o amortecedor perdeu a ação.

Se o barulho só acontece quando você esterça o volante (mesmo parado), a suspeita principal recai sobre os terminais de direção ou o rolamento do coxim do amortecedor, e não na estrutura principal da suspensão.

Como evitar ser passado para trás

Ao chegar na oficina, adote uma postura preventiva. Nunca chegue dizendo "acho que meu amortecedor quebrou". Apenas relate o sintoma: "está fazendo um barulho na roda direita ao passar por irregularidades".

Peça para acompanhar o carro no elevador. Com uma alavanca de ferro (famosa espátula), o mecânico consegue forçar as buchas e pivôs na sua frente. Se a borracha estiver rasgada ou a peça apresentar folga visual, a troca é justa.

Mas se o profissional insistir em trocar os dois amortecedores sem te mostrar nenhum vazamento de óleo neles ou folga extrema, exija o orçamento por escrito e busque uma segunda opinião.

A diferença entre uma oficina honesta e uma má-intencionada pode poupar mais de R$ 2.000 do seu orçamento.

O quadro Mecânico Legal deste domgindo fica por aqui. No próximo domingo, voltamos com mais uma dica essencial para proteger seu bolso e seu patrimônio. Até lá!