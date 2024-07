Peugeot revela versão elétrica do Novo 2008

Peugeot e-2008 será vendido no Brasil em versão única - Foto: Stellantis/Divulgação

A Peugeot apresentou na semana passada a versão 100% elétrica reestilizada do SUV compacto 2008. O e-2008 chegará ao mercado brasileiro em agosto, junto com a nova geração do Peugeot 2008, equipada com motor a combustão 1.0 turboflex. Fabricado na Espanha, o Peugeot e-2008 será vendido no Brasil em versão única, a GT, essa deve ser posicionada como a versão topo de gama.

As versões a combustão do Novo Peugeot 2008 serão importadas da Argentina. Os preços de toda a linha 2008 ainda não foram divulgados, mas fontes do mercado sinalizam que a versão elétrica deve custar acima dos R$ 200 mil.

Segundo a fabricante, a versão elétrica do Novo 2008 ganhou um sistema de propulsão mais eficiente. Em relação à potência, o aumento foi de 15%, passando de 136 cv para 158 cv (o torque é de 260 Nm), enquanto a capacidade da bateria subiu de 50kWh para 54 kWh.

A Peugeot informa que o e-2008 é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos e atingir a velocidade máxima de 150 km/h (limitada eletronicamente). Os ganhos de desempenho são complementados por um incremento da autonomia, que agora chega à máxima de 261 km PBEV, segundo medições do Inmetro.

Para efetuar o carregamento, o Novo Peugeot e-2008 conta com um carregador monofásico de 11 kW (superior ao anterior, de 7,4 kW), o que permite uma recarga rápida de 80% em até 30 minutos (estações de 100 kW). A nova geração do e-2008 será vendida com um carregador de 3,2 kW para tomadas convencionais e nesse caso o tempo de recarga é de 12 horas.

Identidade da marca

A nova geração do 2008 fará a estreia no Brasil da atual identidade da marca Peugeot. A grade bodycolor com o novo logotipo do leão é um dos elementos acentuados. Há nova assinatura luminosa, caracterizada por três garras verticais integradas, que se somam aos faróis full LED. Na traseira, lanternas em LED que remetem às três garras do leão, além disso, as luzes de ré e os piscas também são em LED. As rodas são diamantadas e com 18 polegadas.

Apesar do visual mais robusto, o Novo e-2008 mantém dimensões compactas (4,30 m de comprimento, 1,987 m de largura e 1,55 m de altura). O porta-malas dispõe de 434 litros de volume para acomodar bagagens.

Interior

O painel de instrumentos digital tem de 10 polegadas de alta definição personalizável. O sistema multimídia dispõe de uma tela touchscreen de 10,3 polegadas de alta definição. Há espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Acabamento caprichado, com bancos em couro Alcântara, além de um conjunto de luzes em LED para ambientação, personalizável. Destaque para o teto solar panorâmico.

Outra novidade é o Visio Park 360°, sistema de assistência que integra câmeras dianteira e traseira. Com imagens captadas em alta definição e transmitidas diretamente na tela da central multimídia.

No pacote de segurança e assistência à condução estão freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem, cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, seis airbags, sendo dois dianteiros, dois laterais e dois de cortina), Hill Assist e freio de mão com acionamento elétrico.

O modelo 100% elétrico ainda traz de série um pacote de dispositivos de auxílio ao motorista que inclui: alerta de ponto cego; de colisão; frenagem de emergência automática; auxílio de farol alto; reconhecimento automático de sinalização de velocidade; detector de fadiga; piloto automático inteligente; alerta e correção de permanência em faixa.