Rally da Chapada: dupla de Andaraí vence em Mucugê e agita o off-road

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A união entre estratégia e adrenalina definiu o pódio da 10ª Edição do Rally da Chapada, realizada neste fim de semana em Mucugê. Em uma disputa acirrada pelas trilhas da Serra do Sincorá, a dupla de Andaraí, Hugo Bacelar e Tamires Caires, conquistou o primeiro lugar na categoria Adventure 4x4, reafirmando o potencial do ecoturismo baiano.

No centro da imagem, Hugo Bacelar e Tamires Caires, dupla campeã na categoria Adventure 4x4 | Foto: Elaine Quirelli

Guiando uma picape Toyota Hilux, Hugo seguiu à risca as coordenadas da navegadora Tamires. Para ela, o segredo da vitória foi a atenção aos detalhes.

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“Já participamos de edições anteriores e essa de Mucugê foi um grande desafio com tarefas bem interessantes e inteligentes. Tivemos que entender o trajeto na planilha e as tarefas, especialmente as duas charadas”, comemorou a campeã.

Pódio e protagonismo feminino

A categoria Adventure 4x4 ainda teve no pódio as duplas Helder e Sibele (2º lugar) e Antônio e Victória (3º lugar). Já na categoria Turismo 4x2, o destaque ficou para a força feminina: Susi Dócio e Samara Assemany levaram o troféu para casa a bordo de uma Fiat Toro.

A competitividade estava alta desde o início. A navegadora Victória, estreante no evento, não escondeu a ambição antes da largada: “Sou bem competitiva e quero vencer”. O resultado foi o terceiro lugar, provando que o rally atrai novos talentos a cada edição.

Turismo de aventura e sustentabilidade

Competidores realizaram o plantio de mudas nativas da Chapada Diamantina | Foto: Elaine Quirelli

Mais do que uma competição de velocidade, o Rally da Chapada funciona como uma gincana automotiva. Um dos momentos marcantes foi a tarefa ambiental no distrito de Guiné, onde os competidores realizaram o plantio de mudas nativas da Chapada Diamantina.

“Realmente é uma prova de estratégia. Além disso, todos se divertem e curtem também as belas paisagens”, destacou o piloto Helder, que já confirmou presença na próxima etapa.

Próxima etapa

10ª Edição do Rally da Chapada | Foto: Elaine Quirelli

O destino final da aventura agora é Andaraí. A organização deve anunciar a data oficial nos próximos dias, prometendo movimentar novamente o trade turístico da região.