Ranger Black tem muitos atributos

Ranger Black chega com preço de R$ 219.990 - Foto: Divulgação/Ford

A Ford lança a Ranger Black 2025, versão de entrada da família Ranger, com diferenciais presentes em modelos mais caros, para atrair quem deseja uma picape robusta, com design elegante, e bom pacote de conectividade para rodar em área urbana. Entretanto, o que chama mais atenção, e pode incomodar as concorrentes, é o preço competitivo: de R$ 219.990. A fabricante ofereceu protetor de caçamba e capota marítima elétrica grátis para os cem primeiros compradores do modelo.

Com um foco para uso na cidade, a Black é equipada com motor 2.0 turbodiesel e transmissão automática de seis velocidades. É a única Ranger com tração 4x2. na estrada: roda 12,4 km/l, e também faz 10,1 km/l na cidade, o que permite uma autonomia média de 880 km com o tanque de 80 litros.

As dimensões da Ranger Black são 5.370 mm de comprimento, 1.884 mm de altura e 3.270 mm de entre-eixos, é a maior picape do segmento. Os ângulos de ataque (30°), saída (26°) e transposição (22°) também revelam a sua disposição para superar obstáculos. A grade dianteira, o santantônio, os retrovisores e as rodas de 18” na cor grafite “Bolder Gray” são itens de assinatura. Tem faróis full-LED, sete airbags, câmera e sensor de ré, piloto automático e alarme perimétrico.

Design elegante

Designer da Ford América do Sul, Andrea Sagiorato explica: “O conceito urbano, icônico e atual da Ranger Black é associado à cor preta, que simboliza elegância, mistério e poder”. “A cor Bolder Gray, que pode ser traduzida como ‘cinza audacioso’, é o seu elemento de destaque e levou o pacote escurecido da Ranger Black a um outro patamar”, destaca.

São cinco opções de cores: as perolizadas Preto Gales, Cinza Moscou e Azul Belize, a metálica Prata Geada e a sólida Branco Ártico. A Rabnger Black vem com para-choques dianteiros e maçanetas na cor da carroceria, estribos fixos na cor preta e pneus 255/70R18 All-Terrain, iguais aos da versão Limited.

A picape tem bancos parcialmente em couro com o emblema Black no encosto, volante com ajuste de altura e profundidade, painel de instrumentos digital de 8”, multimídia SYNC 4 com tela de 10”, Android Auto e Apple CarPlay sem fio e carregador por indução. O ambiente em tons escuros segue o mesmo conceito de design do exterior. Outro detalhe curioso é a inscrição “So long as it’s black”, creditada a Henry Ford, que estampa a lateral do banco do carona na lateral dianteira e pode ser vista pelo motorista.

“Essa citação faz parte da famosa frase de Henry Ford, de que os clientes da marca podiam escolher um carro de qualquer cor ‘desde que fosse preta’ – a tinta de secagem mais rápida na época para atender o volume de produção”, diz Andrea Sagiorato. “É um toque que remete à tradição dessa cor na Ford”.

Com o aplicativo FordPass Connect, é possível travar e destravar as portas, acionar as luzes e buzina, agendar a partida com ativação do ar-condicionado ou aquecedor, localizar o veículo, receber alertas de alarme e verificar remotamente dados como odômetro e combustível.