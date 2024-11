Robô do WhatsApp detona carros da Fiat e Renault: "Piores do Brasil"

Renault Stepway - Foto: Divulgação / Renault

Novidade do WhatsApp, a inteligência artificial 'Meta AI' possui entre as suas funcionalidades a capacidade de responder perguntas dos usuários. O Portal A TARDE testou o sistema perguntando quais são os piores carros 0km à venda no Brasil.

Como resposta, foram listados oito modelos: Renault Stepway; Volkswagen Saveiro; Peugeot 2008; Fiat Fastback Powered by Abarth; Chevrolet Bolt; Lifan X60; Fiat Grand Siena; e Citroën C3.

Veja a justificativa para cada uma das escolhas:

- Renault Stepway: com motor 1.6, o preço passa dos R$ 100.000, o que não vale a pena considerando que outros modelos como Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix oferecem mais equipamentos e tecnologia pelo mesmo valor.

- Volkswagen Saveiro: apesar de ter um motor 1.6 16V mais moderno, o Saveiro é um projeto antigo e carece de novidades, tornando-o uma escolha questionável em comparação com a Fiat Strada.

- Peugeot 2008: embora tenha um bom comportamento dinâmico, o 2008 está com os dias contados e falta itens como controles de estabilidade e tração, presentes em seus rivais.

- Fiat Fastback Powered by Abarth: a versão com motor 1.3 de 185/180 cv fica bruta e desengonçada, tornando-a uma escolha ruim em comparação com outras opções.

- Chevrolet Bolt: o elétrico da General Motors estreou timidamente em 2019 e ganhou nova geração em 2022, mas não é uma escolha recomendada.

- Lifan X60: tem um custo-benefício absurdo, mas a Lifan tem poucas revendas e o modelo tem fama de manutenção complicada.

- Fiat Grand Siena: tem um sedã da mesma marca, com preço próximo e tudo mais moderno: motor, plataforma, dirigibilidade e conforto.

- Citroën C3: seu futuro é incerto quanto a uma nova geração no Brasil.

A Meta AI, no entanto, fez questão de ressaltar:

"Lembre-se de que esses são apenas alguns exemplos e que a opinião sobre os piores carros pode variar de pessoa para pessoa. É sempre importante fazer uma pesquisa completa e testar o carro antes de fazer uma compra."