Saiba quais são os 10 carros com pior consumo no Brasil em 2025

O Inmetro divulgou dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e revelou os dez carros com pior consumo de combustível no Brasil em 2025. A lista é dominada por modelos esportivos e SUVs de alto desempenho, todos com nota “E” em eficiência energética, a mais baixa da escala.

Os veículos foram avaliados com base no consumo energético (MJ/km) e no rendimento urbano e rodoviário com gasolina. Mesmo com preços que ultrapassam os R$ 4 milhões, alguns modelos apresentam consumo semelhante ao de veículos lançados há décadas.

Confira o ranking completo:

10º) McLaren 750S

| Foto: @mclarenauto

Consumo energético: 3,46 MJ/km. Consumo (Inmetro): 5,9 km/l na cidade 7,4 km/l na estrada com gasolina. Motor: V8 4.0 biturbo central-traseiro de 750 cv de potência e 81,6 kgfm de torque. Preço: cerca de R$ 4 milhões.

9º) Mercedes-Benz GLE 63 S

| Foto: Reprodução/Mercedes-Benz

Consumo energético: 3,48 MJ/km. Consumo (Inmetro): 5,9 km/l na cidade e 7,3 km/l na estrada com gasolina. Motor: V8 biturbo 4.0 de 612 cv de potência e 86,7 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 1.299.900.

8º) Chevrolet Silverado

| Foto: Reprodução internet

Consumo energético: 3,48 MJ/km. Consumo (Inmetro): 6 km/l na cidade e 7,2 km/l na estrada com gasolina. Motor: V8 5.3 aspirado de 360 cv de potência e 53 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 573.590.

7º) Ram 1500

| Foto: Reprodução internet

Consumo energético: 3,50 MJ/km. Consumo (Inmetro): 6 km/l na cidade e 7 km/l na estrada com gasolina. Motor: 3.0 biturbo de 420 cv de potência e 47,8 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 579.990.

6º) BMW X6 M Competition

| Foto: Reprodução/BMW

Consumo energético: 3,53 MJ/km. Consumo (Inmetro): 5,7 km/l na cidade e 7,4 km/l na estrada com gasolina. Motor: 4.4 V8 de 625 cv de potência e 76,5 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 1.298.950.

5º) Porsche 718 Cayman GT4 RS

| Foto: Reprodução internet

Consumo energético: 3,62 MJ/km. Consumo (Inmetro): 5,6 km/l na cidade e 7,1 km/l na estrada. Motor: 4.0 boxer de seis cilindros com 500 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 535 mil.

4º) Porsche 911 GT3 RS

| Foto: Reprodução Porsche

Consumo energético: 3,76 MJ/km. Consumo (Inmetro): 5,4 km/l na cidade e 6,9 km/l na estrada com gasolina. Motor: 4.0 boxer de seis cilindros de 525 cv de potência e 47,4 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 3,77 milhões.

3º) Lamborghini UrusPerformante

| Foto: Reprodução

Lamborghini Urus Performante tem 666 cv de potência. Consumo energético: 3,77 MJ/km. Consumo (Inmetro): 5,4 km/l na cidade e 6,9 km/l na estrada com gasolina. Motor: V8 4.0 biturbo de 666 cv de potência e 86,7 kgfm de torque. Preço: cerca de R$ 4,3 milhões

2º) Mercedes-Benz AMG G63

| Foto: Motor1.com

Consumo energético: 3,95 MJ/km. Consumo (Inmetro): 5,4 km/l na cidade e 5,2 km/l na estrada com gasolina. Motor: V8 biturbo 4.0 de 585 cv de potência e 86,7 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 1.989.900

1º) Ferrari Purosangue

| Foto: Reprodução internet

Ferrari Purosangue é o carro que mais bebe combustível à venda no Brasil. Consumo energético: 4,88 MJ/km. Consumo (Inmetro): 4,1 km/l na cidade e 5,6 km/l na estrada com gasolina. Motor: V12 6.5 de 725 cv de potência e 73,1 kgfm de torque. Preço: a partir de R$ 7,4 milhões