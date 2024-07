São João: Dicas para ajudar a prevenir acidentes nas estradas

Ideal é que revisão de viagem seja feita com antecedência de 15 dias a uma semana - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O fluxo de veículos nas rodovias da Bahia deve aumentar em torno de 30% em relação à média dos dias normais, no final da tarde da próxima sexta-feira até a manhã deste sábado, segundo previsão da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por isso, quem vai pegar a estrada para aproveitar o São João no interior precisa ter certeza de que o automóvel está pronto para viajar, sem qualquer problema mecânico. Além disso, é necessário lembrar dos cuidados com a saúde dos ocupantes, em especial de quem vai dirigir, ordenamento das bagagens na mala e até o roteiro e definição de paradas.

Uma dica importante para os viajantes é evitar os horários de pico, onde o fluxo de automóveis é mais intenso, com maior risco de acidentes e dificuldades para trafegar, por conta dos engarrafamentos. O empresário Alexandre Guedes Afonso, proprietário da oficina Super Auto, vai viajar no sábado às 4h da manhã, para Castro Alves, e retorna a Salvador na segunda, após o café da manhã. “Na esperança de minimizar a incidência dos engarrafamentos”, afirma.

“Fazer uma boa revisão preventiva, programar com antecedência as rotas da viagem de ida e volta, bem como verificar os melhores horários de partida ao destino e do regresso à casa”, essas são algumas dicas de ouro, para quem quer viajar com segurança. Ele insiste que “a revisão preventiva é primordial para garantir a segurança da viagem e diminuir a possibilidade desagradável de uma quebra do veículo durante o passeio com a família ou ficar parado na estrada. Isso porque o veículo será submetido a regime mais severo de uso do que o rotineiro”, aconselha.

Com antecedência

Ele sugere que a revisão de viagem seja feita com antecedência de 15 dias a uma semana, para evitar surpresas. Pois o diagnóstico pode indicar um problema mais complexo de resolver e até a reposição de alguma peça do carro, que precise ser solicitada para o fabricante.

Gerente de pós-vendas na Terra Forte, Micheli Cruz vai viajar de carro com a família para Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Ela também vai evitar o horário de pico, pegando a estrada na madrugada de sábado (em torno de 5h) e retornando na segunda por volta de 14h.

“Vou dirigir o tempo todo, por se tratar de uma viagem curta de 4h. Gosto muito de dirigir na estrada. Antes de viajar, verifico calibragem dos pneus, olho no mapa as distâncias e utilizo aplicativo para acompanhamento em tempo real”, conta.

Micheli faz todo planejamento antes da viagem. “Geralmente viajo amanhecendo o dia, então, no dia anterior, deixo o carro abastecido, coloco a bagagem no veículo. Procuro descansar bem e antes de sair, coloco o percurso em aplicativos de mapa para ver como está a estrada”, ensina.

O engenheiro Igor Mascarenhas vai curtir os festejos juninos em Cachoeira, no Recôncavo baiano. Vai viajar com a esposa Alice Mascarenhas, e a filha, Maria Júlia, e irá dirigindo o caminho todo. Ele gosta de dirigir na estrada e toma alguns cuidados antes de partir.

“Faço planejamento de onde parar, identificando postos de gasolina seguros; faço cálculos da velocidade e tempo da viagem, qual melhor trajeto, verificando a previsão do tempo. Realizo a revisão do carro uma semana antes da viagem, para antecipar ou identificar possíveis problemas e ter tempo para solucioná-los”, descreve. Antes de iniciar a viagem, ele verifica se os pneus estão calibrados, nível de água e óleo, fluido de freios, quantidade de combustível adequada, estado do estepe e ferramentas, para qualquer eventualidade.

Manutenção preventiva

O gerente regional de serviços do Grupo NewChase, Luciano Campelo, acredita que fazer manutenção preventiva do veículo é ter “zelo à vida”. “O processo de revisão de um veículo é extremamente importante, não apenas no período de viagem, mas em todo tempo de vida útil do carro. A revisão para viagem visa evitar paradas repentinas, falta de potência, pane elétrica etc. O cuidado permitirá ao condutor garantir funcionamento econômico e seguro do veículo durante sua viagem”.

Campelo assegura que um automóvel que não passa por revisões preventivas periodicamente não deve ser colocado para rodar em estradas. “A revisão preventiva não só permite o bom funcionamento do carro, mas garante a segurança de todos os ocupantes durante a viagem. Na estrada as dificuldades e os perigos são muito maiores”, comenta. É indicado realizar todas as inspeções recomendadas no manual de manutenção do veículo, inclusive dos elétricos.