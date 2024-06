Sentra, sedan confortável e bom de dirigir | A TARDE

A TARDE AUTOS avaliou a oitava geração do Nissan Sentra - na versão topo de gama, a Exclusive -, que teve design renovado e ganhou um toque de esportividade, abandonando de vez o estilo do “carro do tiozão”. A parte traseira mais alta e a dianteira mais baixa, lanternas e faróis mais afilados e os vincos no capô e nas laterais lhe conferem uma postura esportiva.

O acabamento do sedan é refinado, um ponto forte. Os painéis e bancos são revestidos com material sintético macio. O modelo entrega conforto e beleza, tanto no interior quanto nas linhas externas. As telas do painel de instrumentos e central multimídia tem telas de 7 e 8 polegadas, respectivamente.

Os bancos dianteiros têm aquecimento e o do motorista é elétrico. São itens de série: câmera 360º, chave presencial, partida por botão, partida remota, teto solar, ar-condicionado automático de duas zonas, som premium, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Equipado com motor 2.0 aspirado a gasolina, com duplo comando variável e injeção direta. São 151 cv e 20 kgfm de torque, com câmbio CVT, simulação de 8 marchas. A motorização garante bom desempenho e o Sentra é gostoso de dirigir. O espaço interno atende bem e o porta-malas tem capacidade para 466 litros.

Pontos críticos

Os pontos críticos são: o freio de estacionamento é acionado por um pedal do lado esquerdo (item muito criticado e que foi retirado do Corolla Cross 2025), a central multimídia de 8 polegadas precisa de cabo para espelhar o celular, não há carregador por indução ou sensor de chuva. Preço sugerido da versão Exclusive: a partir de R$ 176.690. Os principais rivais do Nissan Sentra são o Toyota Corolla e o Chevrolet Cruze – que deve sair de linha este ano.

Publicações relacionadas