Setor de locação projeta bons negócios

- Foto: Felipe Iruatã / Ag: A TARDE

As empresas de locação de veículos projetam fechar o exercício de 2024 com um total de compras próximo a 620 mil automóveis e comerciais leves em todo o Brasil. O volume representa crescimento de 5% em relação ao total de 590.870 unidades adquiridas por locadoras no ano passado, de acordo com projeção da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). Segundo o presidente da entidade, Marco Aurélio Nazaré, a modalidade de locação que mais cresce em 2024 é a do Carro por Assinatura, com projeção de aumento de 44% este ano, em relação a 2023, no total da frota do setor destinada a esse perfil de clientes.

O presidente da ABLA, Marco Aurélio Nazaré, afirma que, levando em consideração as estatísticas da Anfavea (associação dos fabricantes de automóveis), que projeta vendas de 2.450.000 automóveis e comerciais leves novos em 2024, “as 620 mil unidades absorvidas pelo setor de locação representarão 25,3% do total vendido pela indústria no ano”.

Ele destaca o potencial de crescimento da atividade de aluguel de carros no Brasil. “Mais pessoas, empresas e órgãos públicos estão chegando à conclusão de que é muito mais inteligente pagar só pelo uso dos veículos, do que gastar tempo e dinheiro com compras, manutenções e com a gestão de veículos”.

A projeção é que as locadoras fechem 2024 com uma frota total (novos e seminovos) de 1.650.000 automóveis e comerciais leves, que representam um crescimento de 5,1% na comparação com a frota total de 1.570.820 unidades registrada ao final de 2023. A frota total das locadoras, ao final do terceiro trimestre de 2024, já chegou a 1.603.000 automóveis e comerciais leves.

Carro por Assinatura

Marco Aurélio Nazaré destaca o crescimento consistente da modalidade de locação conhecida como Carro por Assinatura, com projeção de aumento de 44% no total da frota do setor, destinada a esse perfil de clientes. “Ao final deste ano, serão aproximadamente 880 mil automóveis e comerciais leves no aluguel de longo prazo (terceirização de frotas), sendo 180 mil para clientes do Carro por Assinatura”, projeta.

“As locadoras estão fazendo a sua parte. Estão cada vez mais profissionalizadas, em busca da excelência não apenas na gestão e no atendimento aos clientes, mas também em busca de novas e mais modernas tecnologias que agreguem valor aos seus negócios”, disse o presidente da ABLA.

Na Bahia

“Os números do setor realmente são muito positivos e refletem a importância da locação no Brasil. O crescimento de 5% demonstra a confiança dos consumidores e empresas na locação como alternativa prática e econômica para mobilidade. Na Bahia, o cenário é igualmente promissor, com aumento contínuo na procura por veículos, tanto para locação diária quanto para terceirização de frotas”, afirma a presidente do Sindloc Bahia (que representa as locadoras de veículos do estado), Lívia Villar.

Na Bahia, segundo Lívia, houve crescimento expressivo no número de locadoras de veículos, devido ao aumento da demanda. “O turismo tem um papel fundamental nesse crescimento, e esperamos que Salvador e o litoral baiano impulsionem resultados acima da média nacional. Além disso, observamos a consolidação das locações corporativas e de longo prazo no estado. Muitas empresas baianas já entenderam que não vale a pena investir em frota própria, pois a frota locada otimiza operações, gera economia e permite que os empresários invistam em seus negócios com os recursos disponíveis”, pondera.

A presidente do Sindloc Bahia vê ótimas perspectivas para a modalidade de Carro por Assinatura. “Com a alta taxa de juros, a locação por assinatura se torna uma excelente opção para quem precisa do carro para atividades diárias sem se descapitalizar. Essa modalidade é, essencialmente, uma locação de longo prazo voltada para pessoas físicas, permitindo que o cliente economize com seguro, emplacamento, depreciação e manutenções. Além disso, elimina as dores de cabeça associadas à posse do veículo. Desde a pandemia, essa demanda tem crescido, abrindo espaço para novas formas de locação”.

Atualmente, o Sindloc Bahia conta com cerca de 70 empresas associadas. De acordo com o último levantamento do sindicato, em 2023, havia em atividade na Bahia 1.210 locadoras. Em 2024, o número subiu para 1.440 locadoras – um aumento de mais de 19% de um ano para o outro.

Lívia Villar é CEO da Locarx, que tem uma rede de quatro lojas na Bahia, duas já em funcionamento, em Salvador e Lauro de Freitas, e duas em implantação, nas cidades de Vitória da Conquista e Juazeiro. “Por entender a tendência de crescimento do setor de locação, em 2021, mesmo em plena pandemia, resolvemos expandir a Locarx Aluguel de Carros, uma empresa genuinamente baiana. Lançamos a franquia da Locarx em 2022”.

Além da Bahia, a Locarx está presente em diversos estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Maranhão e Amazonas. “Atualmente, nossa rede conta com 46 unidades entre lojas em operação e implantação, com um plano robusto de expansão”, conta Lívia.

Tecnologia desburocratiza aluguel de carros

Alugar um carro ou fazer um contrato de assinatura é uma tarefa cada vez mais simples e desburocratizada, graças à tecnologia. Várias empresas disponibilizam a reserva via site ou aplicativo, para quem deseja ganhar tempo. Quem precisa alugar carro para rodar em Salvador, por exemplo, pode fazer a reserva de qualquer outra cidade do Brasil ou exterior, pelo site ou app da Localiza.

Ao optar pela modalidade Fast Retirada Digital, o cliente da Localiza define modelo, cor, placa, quilometragem, faz pagamento via PIX ou cartão de crédito, e retira o carro em até cinco minutos, sem passar pelo balcão de atendimento. No dia agendado, vai direto ao estacionamento, realiza o pagamento, e abre a porta do carro pelo celular, com o aplicativo da Localiza. O serviço Fast está disponível no Aeroporto de Salvador, nas agências de Lauro de Freitas, Cabula e Ondina.

A TARDE fez uma simulação no site e é possível alugar um Toyota Corolla 2.0, na Localiza, por R$ 613,57 a diária, ou total de R$ 4.908,54, de 26 de dezembro a 03 de janeiro de 2025. Os modelos Jeep Renegade 1.3 ou Volkswagen T-Cross 1.0 turbo, pelo mesmo período, custam R$ 455,97/dia e total de R$ 3.647,78. Já o Fiat Argo, no período de 26 de dezembro a 03 de janeiro de 2025, sai por R$ 215,58 / dia ou R$ 1.724,64. É preciso acrescer a esses valores a taxa de aluguel de 12%.

Na Movida também é prático e fácil fazer reserva de veículos para assinatura, via site, basta escolher o veículo desejado, a loja aonde quer retirar, o plano e franquia de km/mês. Os requisitos são: ser pessoa física, ter no mínimo 18 anos, possuir CNH definitiva e válida (CNH provisória é permitida com a inclusão de um condutor adicional com CNH definitiva), cartão de crédito válido e não ter restrições financeiras. Contrato de um mês para assinatura do Fiat Argo Drive 1.0 manual custa R$ 2.219,40, mas se o cliente for motorista por aplicativo tem descontos específicos. Já o contrato mensal do Argo, com as mesmas configurações, no portal da Flua! (parceira da Fiat para assinaturas de veículos) custa R$ 2.299,00.

“Oferecemos total praticidade aos nossos clientes. Através do nosso site ou central de reservas, é possível realizar todo o processo de locação de forma online, mesmo estando fora da cidade ou do país. Oferecemos contratos por temporada, muito procurados por turistas e empresas que necessitam de veículos por períodos prolongados”, detalha a CEO da Locarx, Lívia Villar.

Ela conta que a procura para locação durante as festas de final de ano está muito alta, principalmente em destinos turísticos como Salvador e Porto Seguro. “Ainda temos opções disponíveis, mas recomendamos que os clientes façam suas reservas com antecedência”. Os modelos mais procurados são os compactos e SUVs, pela versatilidade e conforto que oferecem. A média de preço para locação diária de um veículo compacto durante esse período está em torno de R$ 150 a R$ 180, enquanto os SUVs variam entre R$ 280 e R$ 350, dependendo do modelo, da disponibilidade e do período de locação, explica a CEO.