Superesportivos com estreia no mercado brasileiro em 2025

Mustang - Foto: Divulgação

A Ford confirmou o lançamento este ano no Brasil do Mustang equipado com câmbio manual. A fabricante já divulgou a primeira imagem oficial do veículo. Na imagem revelada, o carro está pintado na cor branca e a carroceria traz as tradicionais faixas pretas, acompanhadas por linhas vermelhas.

Apenas 200 unidades desta configuração devem estar disponíveis por aqui. Todos os exemplares serão identificados com placas numeradas aplicadas junto ao câmbio, conforme revelado em teaser. A expectativa da Ford é que o Mustang manual seja procurado principalmente por colecionadores e consumidores entusiastas. Preços serão divulgados apenas na ocasião do lançamento.

Aston Martin Vanquish

O Aston Martin Vanquish desembarcou no Brasil em fevereiro deste ano na imponente cor Supernova Red, escolhida pela fábrica como cor de lançamento, com rodas de 21 polegadas em FullSatin Bronze.

O carro mais potente dos 111 anos de história da marca honra o motor V12, mantendo o conjunto motriz de 835 cv e 101.9 kgfm de torque. Entrega a maior potência específica de um motor Aston Martin doze cilindros: 160 cv/litro. No quesito desempenho, este GT faz de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e alcança 345 km/h. O preço inicial de R$ 5,4 milhões e a previsão de entrega é de aproximadamente dez meses.

Novo Porsche 911

Com pré-venda desde outubro, as primeiras unidades do novo Porsche 911 (992.2) reestilizado chegaram para os clientes brasileiros no mês passado. O 911 Carrera, com preço inicial de R$ 868 mil, e o 911 Carrera Cabriolet, de R$ 920 mil, marcam o inicio de uma nova fase do esportivo. A nova versão do superesportivo alemão foi apresentada ao público baiano pela primeira vez nas versões Coupé e Cabriolet em evento na Porsche Center Salvador, no dia 27 de março.

O Porsche 911 (992.2) recebeu nova motorização, novidades visuais, mecânicas e aerodinâmicas, além de um interior renovado, aliando tecnologia e desempenho de ponta. Com 394cv de potência, e uma aceleração que vai de 0-100 em 3,9 segundos, o Porsche 911 (992.2) atinge velocidade máxima superior a 290 km/h e está disponível com novas opções de cores e rodas.