Testei o BYD Sealion 7 e fiz de 0 a 100 km/h em 4.5 segundos; confira

Não é todo dia que temos a oportunidade de levar um SUV elétrico ao limite em um autódromo de renome internacional. O portal A TARDE esteve presente no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, para o lançamento oficial do BYD Sealion 7, na última terça-feira, 26.

Autódromo Internacional Ayrton Senna - Foto: SECOM Governo de Goiás

Com os termômetros beirando os 30°C, a pista — que recentemente passou por uma reforma completa e recebeu homologações internacionais — tornou-se o cenário perfeito para testar se a promessa de "superesportivo" da marca chinesa faz sentido na prática.

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A sensação ao volante: um SUV com alma de esportivo

Teste drive foi feito no autódromo Ayrton Senna, em Goiânia - Foto: Divulgação BYD

Ao entrar no cockpit, a imersão tecnológica chama a atenção, mas foi ao sair da reta principal que o Sealion 7 revelou sua verdadeira identidade. A tração integral (AWD) transmite uma segurança imediata, enquanto o banco em formato de concha "abraça" o motorista, garantindo tranquilidade nas curvas.

Bancos do Sealion 7 - Foto: Divulgação BYD

Os números de performance impressionam

fizemos de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos - Foto: Divulgação BYD

Potência : 531 cv de potência.

: 531 cv de potência. Aceleração : fizemos de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos.

: fizemos de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Dinâmica : em curvas acentuadas e mudanças rápidas de direção — com obstáculos dispostos na pista pela equipe da BYD —, o sistema de suspensão e o controle inteligente de torque (iTAC) evitaram a rolagem excessiva comum em SUVs convencionais.

E aí, será que foi aprovado?

Painel do Sealion 7 - Foto: Divulgação BYD

O BYD Sealion 7 chega ao mercado com preço sugerido de R$ 339.990. O modelo se posiciona como uma resposta clara para o motorista que busca prazer de dirigir, mas não abre mão da praticidade:

Espaço : conta com 500 litros de porta-malas (abertura hands-free) e um frunk (compartimento frontal) de 58 litros.

: conta com 500 litros de porta-malas (abertura hands-free) e um frunk (compartimento frontal) de 58 litros. Tecnologia : interior é um verdadeiro lounge tecnológico com a icônica tela rotativa de 15,6", painel de instrumentos de 10,25" e sistema de som DYNAUDIO.

: interior é um verdadeiro lounge tecnológico com a icônica tela rotativa de 15,6", painel de instrumentos de 10,25" e sistema de som DYNAUDIO. Autonomia : equipado com a Bateria Blade de 82,5 kWh, oferece autonomia de até 360 km (PBEV) e carregamento de 30% a 80% em cerca de 30 minutos.

O veredito deste repórter

BYD deixa claro que o Sealion 7 é um carro pensado para quem quer que cada trajeto

Ao colocar o BYD Sealion 7 à prova no autódromo Ayrton Senna, o que mais me impressionou não foi apenas a velocidade bruta, mas a facilidade com que o carro transmite confiança.

Em muitos SUVs de alto desempenho, a altura do centro de gravidade cobra seu preço nas entradas de curva; no Sealion 7, o sistema de suspensão ativa FSD e a distribuição de peso tornam o carro surpreendentemente "neutro".

A conexão foi instantânea entre o que eu pedia no volante e o que as rodas entregavam no asfalto. Mesmo ao contornar as curvas mais fechadas do circuito goiano, o carro manteve a trajetória com uma precisão cirúrgica, sem aquela oscilação que costuma gerar insegurança em motoristas menos acostumados a carros potentes.

É um veículo que "perdoa" pequenos erros de condução enquanto permite uma extração de performance que, honestamente, coloca em xeque muitos esportivos a combustão de marcas premium tradicionais.

Para o leitor do A TARDE que busca o carro do dia a dia, fica a constatação: o Sealion 7 é um "híbrido" de personalidade. Ele é dócil no trânsito urbano — silencioso e ergonômico —, mas guarda um instinto de pista que surge assim que o modo Sport é ativado.

Como definiu Alexandre Baldy, VP da marca, ementrevista ao A TARDE, não se trata apenas de vender tecnologia, mas de entregar uma "dose cavalar de emoção ao volante".

A BYD deixa claro que o Sealion 7 é um carro pensado para quem, como eu tive a oportunidade de sentir, quer que cada trajeto — seja para o trabalho ou para uma pista de corrida — seja, acima de tudo, uma experiência memorável.