BYD Sealion 7 chega ao Brasil: o SUV cupê elétrico de 531 cv que impressiona

O mercado de SUVs elétricos no Brasil acaba de ganhar um novo protagonista. O Grupo A TARDE esteve presente, nesta terça-feira ,26, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, para acompanhar o lançamento oficial do BYD Sealion 7.

Escolhido por sua infraestrutura moderna e homologações internacionais, o circuito goiano serviu de palco para a marca revelar o modelo que une a elegância de um cupê esportivo à versatilidade de um utilitário.

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Com os termômetros marcando quase 30°C, o Sealion 7 demonstrou sua força em pista do autódromo. O SUV entrega 531 cv de potência e 690 Nm de torque através de sua tração integral (AWD).

Para o entusiasta que busca alta performance, os números são decisivos:

0 a 100 km/h: Aceleração realizada em apenas 4,5 segundos.

Aceleração realizada em apenas 4,5 segundos. Velocidade Máxima: 215 km/h, limitada eletronicamente.

215 km/h, limitada eletronicamente. Dinâmica: O modelo conta com o sistema iTAC (Controle Inteligente de Torque Adaptativo) e suspensão FSD de frequência variável, garantindo controle em curvas.

Durante o evento, Alexandre Aquino, Diretor de Produto da BYD Auto Brasil, destacou que o design não é apenas estético, mas funcional. O spoiler traseiro, por exemplo, foi desenhado para otimizar o fluxo de ar e aumentar a aderência. Com 2,93 metros de distância entre-eixos, o espaço interno oferece conforto premium, com porta-malas de 500 litros e um frunk frontal de 58 litros.

A energia do Sealion 7 vem da Bateria Blade (LFP) de 82,5 kWh, garantindo autonomia de até 360 km no ciclo PBEV. Em viagens, o carregamento ultrarrápido (DC) de até 150 kW permite elevar a carga de 30% a 80% em cerca de 30 minutos. O interior é um verdadeiro lounge tecnológico, equipado com tela rotativa de 15,6" e sistema de som DYNAUDIO.

O BYD Sealion 7 chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 339.990. A garantia oferecida é de 6 anos ou 200.000 km para o veículo, e 8 anos ou 200.000 km para a Bateria Blade.

Reforçando o compromisso da marca com o país, Alexandre Baldy, VP da BYD Brasil, destacou a importância da expansão industrial e da rede de concessionárias para garantir confiança aos consumidores brasileiros.

"Estar no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, não é apenas simbólico, é um lugar muito especial. Essa escolha é totalmente coerente com o momento que a BYD vive no Brasil: um momento de performance, avanço e liderança", destaca Alexandre Baldy.

Alexandre Baldy - Foto: Jair Mendonça Jr | Ag. A TARDE

Design

A identidade visual é reforçada pelos faróis e lanternas com assinatura Full LED, além das imponentes rodas esportivas de 20 polegadas com pneus Michelin 245/45 R20. O modelo chega ao país em três cores: Rosemary Grey (cinza), Bright White (branco) e Obsidian Black (preto).

Superesportivo

A engenharia da BYD transformou a força elétrica em puro prazer de dirigir. Equipado com tração integral (AWD), o Sealion 7 entrega 531 cv de potência e 690 Nm de torque. O resultado é uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos e velocidade máxima de 215 km/h limitada eletronicamente.

Para garantir que toda essa potência se traduza em controle absoluto, o SUV conta com suspensão dianteira Double Wishbone e traseira Multilink, aliada a freios a disco ventilados nas quatro rodas (perfurados na dianteira). A dinâmica veicular atinge o estado da arte com o inovador sistema iTAC (Controle Inteligente de Torque Adaptativo), que redistribui a força ativamente para garantir tração máxima e segurança em curvas, trabalhando em conjunto com amortecedores de frequência variável (FSD).

Pensando nas particularidades do Brasil, a BYD realizou uma calibração exclusiva, garantindo um vão livre do solo de 169 mm, perfeitamente adaptado à nossa topografia.

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Autonomia e segurança

A energia de alta eficiência é fornecida pela revolucionária Bateria Blade (LFP) de 82,5 kWh, garantindo segurança e uma autonomia de até 360 km no ciclo PBEV. Em viagens, o carregamento não é problema: o modelo suporta potência de recarga em corrente contínua (DC) de até 150 kW, permitindo ir de 30% a 80% de bateria em cerca de 30 minutos. O SUV também dispõe da função V2L (Vehicle-to-Load), transformando o carro em uma verdadeira fonte de energia móvel.

A cabine é um verdadeiro lounge tecnológico. O Intelligent Cockpit System é protagonizado pela icônica tela rotativa da BYD de 15,6", painel de instrumentos de 10,25" e um avançado Head-up Display (HUD) que projeta dados de navegação e alertas no para-brisa. O conforto sonoro fica por conta do sistema premium da marca dinamarquesa DYNAUDIO, com 12 alto-falantes.

Para completar a experiência premium, os bancos dianteiros contam com aquecimento, ventilação e ajustes elétricos (oito vias para o motorista, incluindo lombar) e bancos traseiros também com aquecimento. O espaço para bagagens é generoso: o porta-malas traseiro, com abertura elétrica hands-free, comporta 500 litros, que se somam aos 58 litros no frunk (compartimento frontal).

Como potência extrema exige controle e proteção à altura, com nota máxima em segurança no Euro NCAP, o Sealion 7 conta com 9 airbags (frontais, laterais, cortina e um airbag central entre os bancos) e um pacote completo de assistência à condução (ADAS 2). Entre os recursos, destacam-se o Controle de Cruzeiro Adaptativo e Inteligente (ACC), Frenagem Automática de Emergência (AEB), assistentes de permanência e mudança de faixa (ELKA/LDA), e radares avançados para alerta e frenagem de tráfego cruzado dianteiro e traseiro.