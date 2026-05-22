Preços dos carros no Brasil podem cair após decisão na Argentina

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Argentina anunciou, nesta sexta-feira, 22, a redução a zero do imposto de exportação para veículos produzidos no país. Atualmente, a taxa é de 4,5%. A decisão pode impactar diretamente o preço dos carros no Brasil

Segundo informações divulgadas pelo site Autoblog Argentina, a nova medida começará a valer a partir de julho e deverá permanecer em vigor até junho de 2027.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os detalhes oficiais serão apresentados pelo Ministério da Economia argentino.

Objetivo é fortalecer competitividade

A redução do imposto era uma reivindicação antiga da Adefa, entidade que representa as montadoras instaladas no país.

De acordo com a associação, a tributação prejudicava a competitividade internacional dos veículos argentinos, especialmente diante do avanço de mercados asiáticos.

A expectativa da indústria é que o custo final das exportações seja reduzido em cerca de 2%, permitindo preços mais competitivos em mercados internacionais.

China amplia pressão sobre mercado automotivo

Mesmo com o incentivo, a concorrência com veículos chineses segue como um desafio para a indústria argentina.

A China assumiu em 2026 a posição de principal exportadora de veículos para o Brasil, impulsionada pelo crescimento das vendas de carros eletrificados.

A Argentina aparece atualmente na segunda posição entre os maiores exportadores de automóveis para o mercado brasileiro, com 54,9 mil unidades embarcadas entre janeiro e abril.

Milei aposta em redução de impostos

O presidente Javier Milei afirmou que a medida faz parte da estratégia de redução do tamanho do Estado e fortalecimento da indústria nacional.

Além do setor automotivo, o governo argentino também zerou impostos de exportação para segmentos ligados ao agronegócio, incluindo grãos e outros produtos agrícolas.

Principais carros produzidos na Argentina

Entre os modelos fabricados no país e exportados para diversos mercados estão: