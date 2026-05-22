Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

Preços dos carros no Brasil podem cair após decisão na Argentina

Decisão vai começar a valer a partir de julho

Gustavo Zambianco
Por
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok - Foto: Divulgação

A Argentina anunciou, nesta sexta-feira, 22, a redução a zero do imposto de exportação para veículos produzidos no país. Atualmente, a taxa é de 4,5%. A decisão pode impactar diretamente o preço dos carros no Brasil

Segundo informações divulgadas pelo site Autoblog Argentina, a nova medida começará a valer a partir de julho e deverá permanecer em vigor até junho de 2027.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os detalhes oficiais serão apresentados pelo Ministério da Economia argentino.

Objetivo é fortalecer competitividade

A redução do imposto era uma reivindicação antiga da Adefa, entidade que representa as montadoras instaladas no país.

De acordo com a associação, a tributação prejudicava a competitividade internacional dos veículos argentinos, especialmente diante do avanço de mercados asiáticos.

A expectativa da indústria é que o custo final das exportações seja reduzido em cerca de 2%, permitindo preços mais competitivos em mercados internacionais.

Leia Também:

PARCERIA INÉDITA

VW e Uber dão desconto de até R$ 19 mil em carros 0km; veja a lista
VW e Uber dão desconto de até R$ 19 mil em carros 0km; veja a lista imagem

AUTOS

Volkswagen investe R$ 20 bi e terá 7 novos modelos até 2028; confira
Volkswagen investe R$ 20 bi e terá 7 novos modelos até 2028; confira imagem

AUTOS

Guerra dos preços! Leapmotor corta R$ 50 mil e BYD reage com desconto de R$ 116 mil
Guerra dos preços! Leapmotor corta R$ 50 mil e BYD reage com desconto de R$ 116 mil imagem

China amplia pressão sobre mercado automotivo

Mesmo com o incentivo, a concorrência com veículos chineses segue como um desafio para a indústria argentina.

A China assumiu em 2026 a posição de principal exportadora de veículos para o Brasil, impulsionada pelo crescimento das vendas de carros eletrificados.

A Argentina aparece atualmente na segunda posição entre os maiores exportadores de automóveis para o mercado brasileiro, com 54,9 mil unidades embarcadas entre janeiro e abril.

Milei aposta em redução de impostos

O presidente Javier Milei afirmou que a medida faz parte da estratégia de redução do tamanho do Estado e fortalecimento da indústria nacional.

Além do setor automotivo, o governo argentino também zerou impostos de exportação para segmentos ligados ao agronegócio, incluindo grãos e outros produtos agrícolas.

Principais carros produzidos na Argentina

Entre os modelos fabricados no país e exportados para diversos mercados estão:

  • Volkswagen Amarok
  • Ford Ranger
  • Fiat Cronos
  • Fiat Titano
  • Toyota Hilux
  • Toyota SW4
  • Peugeot 208
  • Peugeot 2008
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

carros exportação preço

Relacionadas

Mais lidas