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Preços dos carros no Brasil podem cair após decisão na Argentina
Decisão vai começar a valer a partir de julho
A Argentina anunciou, nesta sexta-feira, 22, a redução a zero do imposto de exportação para veículos produzidos no país. Atualmente, a taxa é de 4,5%. A decisão pode impactar diretamente o preço dos carros no Brasil
Segundo informações divulgadas pelo site Autoblog Argentina, a nova medida começará a valer a partir de julho e deverá permanecer em vigor até junho de 2027.
Os detalhes oficiais serão apresentados pelo Ministério da Economia argentino.
Objetivo é fortalecer competitividade
A redução do imposto era uma reivindicação antiga da Adefa, entidade que representa as montadoras instaladas no país.
De acordo com a associação, a tributação prejudicava a competitividade internacional dos veículos argentinos, especialmente diante do avanço de mercados asiáticos.
A expectativa da indústria é que o custo final das exportações seja reduzido em cerca de 2%, permitindo preços mais competitivos em mercados internacionais.
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China amplia pressão sobre mercado automotivo
Mesmo com o incentivo, a concorrência com veículos chineses segue como um desafio para a indústria argentina.
A China assumiu em 2026 a posição de principal exportadora de veículos para o Brasil, impulsionada pelo crescimento das vendas de carros eletrificados.
A Argentina aparece atualmente na segunda posição entre os maiores exportadores de automóveis para o mercado brasileiro, com 54,9 mil unidades embarcadas entre janeiro e abril.
Milei aposta em redução de impostos
O presidente Javier Milei afirmou que a medida faz parte da estratégia de redução do tamanho do Estado e fortalecimento da indústria nacional.
Além do setor automotivo, o governo argentino também zerou impostos de exportação para segmentos ligados ao agronegócio, incluindo grãos e outros produtos agrícolas.
Principais carros produzidos na Argentina
Entre os modelos fabricados no país e exportados para diversos mercados estão:
- Volkswagen Amarok
- Ford Ranger
- Fiat Cronos
- Fiat Titano
- Toyota Hilux
- Toyota SW4
- Peugeot 208
- Peugeot 2008