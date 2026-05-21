Volkswagen investe R$ 20 bi e terá 7 novos modelos até 2028; confira

A Volkswagen anunciou um investimento de R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028. Boa parte desse montante será convertida no lançamento de 17 novos modelos da marca: dez deles já se tornaram realidade e os sete restantes devem chegar ao mercado até o final do período estipulado.

Entre as novidades que desembarcarão no mercado brasileiro no futuro, destacam-se a picape Tukan — veículo que transportou o técnico Carlo Ancelotti ao evento de convocação da Seleção Brasileira —, a nova geração do T-Cross e outros projetos inéditos.

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Antes de conhecer a lista das próximas novidades da Volks, confira os dez veículos já lançados pela montadora no Brasil dentro deste pacote:

ID.4 (2023)

T-Cross (Facelift - 2024)

Amarok (Facelift - 2024)

Nivus (Facelift - 2024)

Tera (2025)

Nivus GTS (2025)

Jetta GLI (Facelift - 2025)

Taos (Facelift - 2026)

Novo Golf GTI (2026)

Novo Tiguan (2026)

Veja os próximos lançamentos da Volkswagen no Brasil até 2028:

1. Tukan (2027)

O modelo mais próximo do lançamento é a picape intermediária Tukan. Revelada aos poucos pela Volkswagen, ela deve chegar ao mercado automobilístico nacional em março de 2027. O utilitário ficou marcado recentemente por transportar o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, ao evento de convocação dos 26 atletas para a Copa do Mundo FIFA 2026.

A Tukan, que está sendo produzida nacionalmente em São José dos Pinhais (PR), será a sucessora da Saveiro e é cotada como a grande aposta da marca para disputar o mercado com a Fiat Toro. Ela será lançada em duas versões: a de entrada Robust, com cabine simples (seguindo o padrão voltado para o trabalho e com preço mais acessível), e uma opção topo de linha com cabine dupla.

Volkswagen Tukan - Foto: Divulgação | Volkswagen

2. Amarok de segunda geração (2027)

A nova geração da Amarok terá uma grande responsabilidade: substituir a primeira linhagem do modelo, que ficou mais de 15 anos no mercado. Para essa tarefa, a picape se respalda em uma importante novidade: a chegada de uma motorização híbrida flex, cujos detalhes técnicos ainda não foram revelados.

A nova Amarok será uma derivação do modelo chinês MG U9 e chegará ao Brasil equipada com o motor turbodiesel que estreou no final do ano passado nos modelos Audi Q5 e A6 na Europa. Essa motorização é uma evolução do motor 3.0 V6 turbodiesel (EA897) já utilizado pela picape no país.

Volkswagen Amarok - Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde.

3. T-Roc nacional ou "Projeto Saga" (2027)

Fruto do chamado “Projeto Saga”, este será o primeiro modelo híbrido pleno (HEV) de alta tensão, flex e de produção nacional da Volkswagen no Brasil. O veículo consistirá em uma versão brasileira do novo T-Roc europeu.

O modelo ficará posicionado acima do T-Cross atual e abaixo do sucessor do Taos. Esse SUV será o responsável por estrear o seletor giratório de câmbio nos modelos da Volkswagen, substituindo a tradicional alavanca. A fabricação ocorrerá em São Bernardo do Campo (SP).

Volkswagen T-Roc - Foto: Divulgação | Volkswagen

4. Nova van de passageiros e carga (2027)

A montadora alemã também pretende produzir uma nova van comercial para concorrer diretamente com a Fiat Ducato, a Renault Master e a Mercedes-Benz Sprinter. Conforme informações do portal Autoesporte, a produção do veículo será realizada na Argentina.

5. Taos de segunda geração ou "Projeto A-SUV" (2028)

O codinome "Projeto A-SUV" será utilizado para o desenvolvimento do novo Taos no Brasil. O utilitário esportivo deve desembarcar no país em 2028, figurando provavelmente como o primeiro lançamento da marca naquele ano.

Volkswagen Taos - Foto: Divulgação

6. Novo T-Cross MHEV (2028)

Considerado um dos últimos lançamentos do pacote de investimentos de R$ 20 bilhões, o SUV compacto deve trazer uma mudança mais intensa em seu visual original (que já havia passado por um facelift em 2024).

Uma evolução certa para o modelo é a adoção da motorização híbrida leve de 48 Volts herdada da picape Tukan. Com isso, o atual motor 1.4 TSI de 150 cv, utilizado nas versões de topo, será substituído pelo moderno 1.5 TSI Evo2 MHEV, também de 150 cv.

Volkswagen T-Cross - Foto: Reprodução/Autoo.com.br

7. Novo Nivus MHEV (2028)

O fechamento do pacote de investimentos da Volkswagen ficará por conta do Novo Nivus, embora ainda exista um asterisco em relação ao ano exato em que o modelo começará a ser comercializado. Isso ocorre devido à estratégia da montadora de priorizar os lançamentos derivados da picape Tukan.

Sobre as mudanças mecânicas, as informações ainda são preliminares, mas projeta-se a chegada de um sistema híbrido leve para trabalhar em conjunto com o motor 1.0 TSI que equipa o Nivus atual — um movimento que aguarda confirmação oficial da marca.