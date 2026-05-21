Guerra dos preços! Leapmotor corta R$ 50 mil e BYD reage com desconto de R$ 116 mil

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A briga pelo mercado de SUVs eletrificados segue em alta e o consumidor que pode comemorar e aproveita a guerra dos preços de montadoras. Neste mês de maio de 2026, Leapmotor e BYD protagonizaram uma movimentação frequente para atrair os consumidores em descontos que chamam a atenção.

O primeiro grande desconto do segmento no mês foi da Leapmotor, que chegou ao Brasil recentemente. Na SUV C10, a montadora fez um corte de R$ 50 mil.

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A resposta da BYD foi forte e o pacote de descontos do Song Pro GL 2026, somados entre as diferentes modalidades de vendas diretas, acumulam um corte de R$ 116 mil.

Cortes da Leapmotor

Na busca por expansão no Brasil, a Leapmotor aposta no C10, seu SUV eletrificado. O modelo, originalmente vendido por R$ 219.990,00, conta com bônus em diversos segmentos, com descontos que podem chegar a R$ 50 mil.

Leapmotor C10 Ultra-Híbrido (REEV): Destinado especificamente para a categoria de Produtores Rurais, frotistas e clientes com CNPJ, teve seu preço reduzido de R$ 219.990,00 para R$ 197.990,00. Uma economia de R$ 22.000,00.

Destinado especificamente para a categoria de Produtores Rurais, frotistas e clientes com CNPJ, teve seu preço reduzido de R$ 219.990,00 para R$ 197.990,00. Uma economia de R$ 22.000,00. Leapmotor C10 100% Elétrico (BEV): Focado no comprador de varejo tradicional (Pessoa Física), o modelo saiu de R$ 204.990,00 para R$ 198.990,00, o que representa um corte de R$ 6.000

Leapmmotor C10 - Foto: Divulgação / Leapmotor

Detalhes técnicos Leapmotor C10

Categoria e Espaço: SUV médio elétrico com 4,73 m de comprimento e excelente entre-eixos de 2,82 m, garantindo ótimo espaço interno familiar e assoalho traseiro plano. Porta-malas de 435 litros.

Desempenho: Motor elétrico traseiro de 218 cv e 32,6 kgfm de torque. Faz de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos, com velocidade máxima limitada a 170 km/h.

Motor elétrico traseiro de 218 cv e 32,6 kgfm de torque. Faz de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos, com velocidade máxima limitada a 170 km/h. Bateria e Autonomia: Bateria LFP de 69,9 kWh, entregando cerca de 420 km de autonomia (ciclo WLTP). Suporta recarga rápida (DC) de até 84 kW, indo de 30% a 80% em 30 minutos. Conta com função V2L (carrega aparelhos externos).

Bateria LFP de 69,9 kWh, entregando cerca de 420 km de autonomia (ciclo WLTP). Suporta recarga rápida (DC) de até 84 kW, indo de 30% a 80% em 30 minutos. Conta com função V2L (carrega aparelhos externos). Dinâmica: Suspensão independente nas quatro rodas (MacPherson na dianteira e Multilink na traseira), freios a disco ventilados na frente e rodas que podem chegar a 20 polegadas.

Suspensão independente nas quatro rodas (MacPherson na dianteira e Multilink na traseira), freios a disco ventilados na frente e rodas que podem chegar a 20 polegadas. Tecnologia: Cabine minimalista com central multimídia de 14,6" (resolução 2.5K e chip Snapdragon), painel digital de 10,25" e pacote ADAS completo (piloto automático adaptativo, frenagem de emergência e câmera 360° com chassi transparente).

Interior da Leapmotor C10 - Foto: Divulgação / Leapmotor

BYD dá descontos agressivos

O BYD Song Pro GL 2026 possui o preço cheio de tabela fixado originalmente em R$ 189.990,00, mas recebeu bônus específicos divididos para atender diferentes perfis de públicos prioritários.

Pessoas com Deficiência (PCD): O preço final da nota fiscal cai de R$ 189.990,00 para R$ 148.990,00, o que resulta em um abatimento de R$ 41.000,00 para os compradores elegíveis.

O preço final da nota fiscal cai de R$ 189.990,00 para R$ 148.990,00, o que resulta em um abatimento de R$ 41.000,00 para os compradores elegíveis. Profissionais Taxistas: Esta categoria recebe a maior vantagem individual aplicada ao modelo, reduzindo o custo de aquisição do SUV para R$ 144.990,00, consolidando uma economia real de R$ 45.000,00.

Esta categoria recebe a maior vantagem individual aplicada ao modelo, reduzindo o custo de aquisição do SUV para R$ 144.990,00, consolidando uma economia real de R$ 45.000,00. Canais Corporativos (CNPJ): Empresas e microempresários contam com uma redução linear de R$ 30.000,00, fixando o valor final do Song Pro GL em R$ 159.990,00.

Interior do BYD Song Pro GL - Foto: Divulgação / BYD

Detalhes técnicos BYD Song Pro GL