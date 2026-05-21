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Guerra dos preços! Leapmotor corta R$ 50 mil e BYD reage com desconto de R$ 116 mil

BYD e Leapmotor cortam milhares de reais em SUVs; veja novos preços e fichas

Daniel Genonadio
Por
BYD Song Pro GL
BYD Song Pro GL - Foto: Divulgação / BYD

A briga pelo mercado de SUVs eletrificados segue em alta e o consumidor que pode comemorar e aproveita a guerra dos preços de montadoras. Neste mês de maio de 2026, Leapmotor e BYD protagonizaram uma movimentação frequente para atrair os consumidores em descontos que chamam a atenção.

O primeiro grande desconto do segmento no mês foi da Leapmotor, que chegou ao Brasil recentemente. Na SUV C10, a montadora fez um corte de R$ 50 mil.

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A resposta da BYD foi forte e o pacote de descontos do Song Pro GL 2026, somados entre as diferentes modalidades de vendas diretas, acumulam um corte de R$ 116 mil.

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Cortes da Leapmotor

Na busca por expansão no Brasil, a Leapmotor aposta no C10, seu SUV eletrificado. O modelo, originalmente vendido por R$ 219.990,00, conta com bônus em diversos segmentos, com descontos que podem chegar a R$ 50 mil.

  • Leapmotor C10 Ultra-Híbrido (REEV): Destinado especificamente para a categoria de Produtores Rurais, frotistas e clientes com CNPJ, teve seu preço reduzido de R$ 219.990,00 para R$ 197.990,00. Uma economia de R$ 22.000,00.
  • Leapmotor C10 100% Elétrico (BEV): Focado no comprador de varejo tradicional (Pessoa Física), o modelo saiu de R$ 204.990,00 para R$ 198.990,00, o que representa um corte de R$ 6.000
Leapmmotor C10
Leapmmotor C10 - Foto: Divulgação / Leapmotor

Detalhes técnicos Leapmotor C10

  • Categoria e Espaço: SUV médio elétrico com 4,73 m de comprimento e excelente entre-eixos de 2,82 m, garantindo ótimo espaço interno familiar e assoalho traseiro plano. Porta-malas de 435 litros.
  • Desempenho: Motor elétrico traseiro de 218 cv e 32,6 kgfm de torque. Faz de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos, com velocidade máxima limitada a 170 km/h.
  • Bateria e Autonomia: Bateria LFP de 69,9 kWh, entregando cerca de 420 km de autonomia (ciclo WLTP). Suporta recarga rápida (DC) de até 84 kW, indo de 30% a 80% em 30 minutos. Conta com função V2L (carrega aparelhos externos).
  • Dinâmica: Suspensão independente nas quatro rodas (MacPherson na dianteira e Multilink na traseira), freios a disco ventilados na frente e rodas que podem chegar a 20 polegadas.
  • Tecnologia: Cabine minimalista com central multimídia de 14,6" (resolução 2.5K e chip Snapdragon), painel digital de 10,25" e pacote ADAS completo (piloto automático adaptativo, frenagem de emergência e câmera 360° com chassi transparente).
Interior da Leapmotor C10
Interior da Leapmotor C10 - Foto: Divulgação / Leapmotor

BYD dá descontos agressivos

O BYD Song Pro GL 2026 possui o preço cheio de tabela fixado originalmente em R$ 189.990,00, mas recebeu bônus específicos divididos para atender diferentes perfis de públicos prioritários.

  • Pessoas com Deficiência (PCD): O preço final da nota fiscal cai de R$ 189.990,00 para R$ 148.990,00, o que resulta em um abatimento de R$ 41.000,00 para os compradores elegíveis.
  • Profissionais Taxistas: Esta categoria recebe a maior vantagem individual aplicada ao modelo, reduzindo o custo de aquisição do SUV para R$ 144.990,00, consolidando uma economia real de R$ 45.000,00.
  • Canais Corporativos (CNPJ): Empresas e microempresários contam com uma redução linear de R$ 30.000,00, fixando o valor final do Song Pro GL em R$ 159.990,00.
Interior do BYD Song Pro GL
Interior do BYD Song Pro GL - Foto: Divulgação / BYD

Detalhes técnicos BYD Song Pro GL

  • Categoria e Espaço: SUV médio híbrido com 4,73 m de comprimento e entre-eixos de 2,71 m. Destaca-se pelo excelente porta-malas de 520 litros e tanque de combustível de 52 litros.
  • Desempenho (Híbrido DM-i): Conjunto une motor 1.5 aspirado e motor elétrico, entregando 223 cv de potência combinada e 40,8 kgfm de torque. Faz de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos, com velocidade máxima de 170 km/h.
  • Bateria e Autonomia: Bateria Blade (LFP) de 12,9 kWh. Garante autonomia 100% elétrica de 49 km (padrão Inmetro). O carregamento é feito apenas em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW, sem suporte para carga rápida (DC). Possui função V2L.
  • Dinâmica: Suspensão independente nas quatro rodas (MacPherson na dianteira e Multilink na traseira), freios a disco em ambos os eixos e rodas de liga leve de 18 polegadas.
  • Tecnologia e Segurança: Equipado com a tradicional tela multimídia rotativa de 12,8", painel digital de 8,8", câmera 360° HD e chave NFC. Conta com piloto automático convencional e 6 airbags (não traz o pacote de assistência ADAS completo nesta versão GL).
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