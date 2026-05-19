De Batmóvel a Ferrari: veja preço dos carros de luxo da Seleção Brasileira

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O evento de convocação dos 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026 movimentou diversos setores nesta segunda-feira (18). No ramo automotivo não foi diferente, visto que o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, chegou à cerimônia a bordo do Volkswagen Tukan, nova aposta da montadora no mercado nacional.

Pensando nisso, o portal A TARDE separou alguns dos carros que se destacam como os principais "craques" nas garagens dos atletas convocados para o mundial.

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Entre os modelos de luxo, figura um Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge avaliado em mais de R$ 8 milhões, de propriedade do atacante Neymar Jr.

Veja os principais carros dos jogadores do Brasil

Vinícius Júnior e sua Mercedes rara

O protagonista do Real Madrid e um dos principais astros da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior, possui uma raridade em sua garagem: o Mercedes-Maybach S680, desenvolvido pelo renomado estilista Virgil Abloh. A exclusividade do modelo deve-se à produção limitada a apenas 150 unidades em todo o mundo.

Vini apareceu pela primeira vez com a máquina em 2025. O veículo traz um motor V12 6.0 biturbo de 612 cv de potência, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos e tem velocidade máxima limitada em 250 km/h.

O superesportivo não possui valor fixo de tabela, mas é estimado entre R$ 2,8 milhões e R$ 4 milhões.

Vini Jr e sua Mercedes rara - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Raphinha e o modelo elétrico fora do mercado nacional

Ao lado de Lamine Yamal, Raphinha é um dos destaques do Barcelona, clube que possui contrato de patrocínio com a montadora Cupra. Por conta disso, o brasileiro escolheu um Cupra Tavascan VZ para o seu uso diário.

O modelo é um SUV elétrico pertencente à divisão esportiva da Volkswagen. Ele é equipado com dois motores elétricos que entregam uma potência combinada de 340 cv, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,5 segundos.

O Cupra Tavascan VZ não é comercializado no Brasil, mas seu preço gira em torno de R$ 400 mil em conversão direta.

Cupra Tavascan VZ de Raphinha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vale ressaltar que, em janeiro deste ano, o jogador presenteou sua namorada com um Range Rover Vogue avaliado em 100 mil euros (cerca de R$ 600 mil).

Esposa de Raphinha e sua Range Rover Vogue - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Marquinhos e um clássico do automobilismo

O zagueiro e um dos pilares de experiência do grupo convocado para a Copa, Marquinhos, escolheu uma clássica Ferrari para se locomover pelas ruas de Paris, sede de seu atual clube, o PSG.

O modelo escolhido pelo defensor é uma Ferrari 458, comprada pelo atleta há mais de 10 anos e tratada por ele como um "xodó". A versão do zagueiro entrega 605 cv e 55 kgfm de torque.

A máquina italiana consegue atingir os 100 km/h em apenas 3 segundos, com velocidade máxima de 325 km/h. Seu preço equivalente à época do lançamento, em 2009, era de R$ 2,3 milhões.

Ferrari 458 - Foto: Divulgação | Ferrari

Endrick com supercarro antes de poder dirigir

Mesmo antes de poder dirigir legalmente no Brasil, Endrick já havia recebido de presente do Real Madrid um BMW iX xDrive 50.

O SUV de luxo é construído com 95% de materiais recicláveis e vem equipado com dois motores elétricos. Instalados um em cada eixo, eles entregam uma potência combinada de 523 cv e torque de 78 kgfm.

No Brasil, os preços do BMW iX partem de R$ 650 mil.

Endrick e sua BMW iX xDrive 50. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Casemiro e o Bentley Continental GTC de mais de um milhão

O volante Casemiro utilizou diversos carros oficiais durante seus quase dez anos defendendo as cores do Real Madrid na Espanha.

Porém, após se transferir para o Manchester United, o experiente atleta adquiriu um Bentley Continental GTC, cujo preço varia entre 178.820 libras e 230.520 libras esterlinas na Inglaterra — o que representa algo entre R$ 1 milhão e R$ 1,4 milhão em conversão direta.

Bentley Continental GTC. - Foto: Divulgação | Bentley

Assim como Raphinha, Casemiro não deixou sua esposa de mãos vazias e a presenteou com um Bentley Bentayga (modelo 2021) avaliado em R$ 1,3 milhão.

Neymar e o modelo de mais de R$ 8 milhões

Novidade na lista de Ancelotti, Neymar possui uma vasta coleção de automóveis de luxo. Em uma das mais recentes publicações do camisa 10 do Santos, ele aparece dirigindo pelas ruas do litoral paulista com sua mais nova aquisição: um Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge.

O modelo 2025 custa R$ 8,8 milhões e é equipado com motor 6.7 V12 biturbo de 600 cv e 91,8 kgfm de torque. O SUV atinge velocidade máxima de 250 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge. - Foto: Divulgação | Rolls-Royce

Entre a ampla gama de automóveis de Neymar, um dos que mais se destaca é o "Batmóvel". O jogador desembolsou cerca de R$ 8,3 milhões para trazer o clássico veículo do herói do cinema para a realidade. A réplica de 500 cv exigiu três anos de desenvolvimento e uma equipe de 50 funcionários para ser finalizada.

Confira abaixo outros modelos que integram a coleção de Neymar: