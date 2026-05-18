Toyota Corolla 60 anos: marca revela segredo da versão exclusiva

Siga o A TARDE no Google

Corolla 60 Anos - Foto: Divulgação Toyota

Para celebrar as seis décadas de história do sedã que se tornou sinônimo de robustez e liderança de mercado, a Toyota revelou oficialmente as primeiras imagens e detalhes do novo Corolla 60 Anos.

A edição comemorativa, que estreia inicialmente no mercado asiático como linha 2026, traz uma proposta que foge do tradicional "visual esportivo com adesivos" e aposta em refinamento executivo e melhorias na dinâmica de condução.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que muda no Toyota Corolla 60 Anos?

Corolla 60 Anos | Foto: Divulgação Toyota

Diferente de edições anteriores que abusavam de tons chamativos ou detalhes em bronze, a Toyota escolheu uma abordagem sóbria e minimalista para celebrar as seis décadas do modelo. O foco da versão, baseada na configuração Active Sport, está nos detalhes premium.

| Foto: Divulgação Toyota

Design exterior: modelo ganha rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento exclusivo em preto brilhante, retrovisores escurecidos e o emblemático selo " 60th Anniversary " discretamente posicionado nos para-lamas dianteiros.

com acabamento exclusivo em preto brilhante, retrovisores escurecidos e o emblemático selo " " discretamente posicionado nos para-lamas dianteiros. Interior tecnológico: por dentro, o painel recebe revestimento em material sintético de alta qualidade com a assinatura da versão gravada a laser.

Gama de modelos: atualizações foram aplicadas ao tradicional Corolla Sedã e também à versão perua ( Corolla Touring ), mas a Toyota já confirmou que o SUV Corolla Cross também receberá a assinatura comemorativa nos próximos meses.

| Foto: Divulgação Toyota

Mudança mecânica

A grande surpresa para os entusiastas da marca está na calibração mecânica. Embora o consagrado motor 1.8 híbrido de 138 cv e a transmissão CVT tenham sido mantidos para garantir a máxima eficiência energética, as versões com tração dianteira ganharam um ajuste exclusivo na suspensão e no sistema de direção.

Segundo os primeiros relatórios técnicos, a engenharia da Toyota recalibrou o conjunto para oferecer respostas mais diretas e firmes ao volante, melhorando o comportamento do carro em curvas e entregando uma pegada ligeiramente mais dinâmica — um dos pontos mais elogiados pelos primeiros clientes do mercado japonês.

Parte interna do Corolla 60 Anos | Foto: Divulgação Toyota

Preço e expectativa para o mercado brasileiro

No Japão, o Corolla Sedã de 60 anos começa a ser vendido pelo equivalente a ¥ 3.231.800 — algo em torno de R$ 97 mil em conversão direta e sem impostos.

Embora a Toyota do Brasil ainda não tenha confirmado a chegada desta numeração específica para o mercado nacional, a estratégia serve como um forte balão de ensaio.

Vale lembrar que a atual 12ª geração do Corolla segue como líder isolada entre os sedãs médios no Brasil, e uma série especial seria o argumento perfeito de vendas para manter o modelo aquecido enquanto o mercado especula a chegada da nova geração global, prevista para 2027.