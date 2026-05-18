Fábrica da GWM no Brasil projeta 3.500 vagas: veja como se candidatar

Siga o A TARDE no Google

Nova fábrica da GWM no Brasil - Foto: Divulgação GWM

A chegada da gigante chinesa Great Wall Motor (GWM) ao Brasil acendeu o radar de quem busca uma recolocação ou transição de carreira no mercado automotivo. O investimento bilionário em uma nova linha de produção de carros híbridos e elétricos em Aracruz, no Espírito Santo, promete transformar a economia local, com a projeção de gerar até 3.500 empregos diretos na fase inicial.

Se você quer sair na frente e entender como se preparar para o processo seletivo da montadora, confira os detalhes abaixo.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cronograma das contratações da GWM no ES

Nova fábrica da GWM no Brasil projeta | Foto: Divulgação GWM

Embora o anúncio tenha gerado grande repercussão, é fundamental alinhar as expectativas sobre o calendário de contratações para evitar cair em golpes ou preencher cadastros falsos.

Fase 1 (previsão para o segundo semestre): foco inicial será o início das obras civis e da terraplanagem do terreno de 1,7 milhão de metros quadrados. Nesta etapa, as vagas serão voltadas para a área de construção civil , engenharia , infraestrutura e logística .

, , e . Fase 2 (operação industrial): com a estrutura montada, a GWM iniciará o recrutamento para a linha de montagem, técnicos de automação , operadores de produção , especialistas em robótica , além de equipes de administração e RH .

O processo seletivo oficial ainda não foi aberto. A montadora e a Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo (Sedes) emitiram um aviso reforçando que os links de inscrição serão divulgados exclusivamente nos canais oficiais da GWM Brasil e nos sistemas públicos de emprego do Estado (SINE).

Áreas com maior demanda de profissionais

A nova unidade industrial da GWM será focada em alta tecnologia e sustentabilidade (veículos eletrificados). Por isso, profissionais que investirem em qualificação técnica nas seguintes áreas terão ampla vantagem competitiva:

1. Tecnologia e Automação Industrial

Indústrias automotivas modernas utilizam processos altamente robotizados. profissionais com formação em mecatrônica, automação, elétrica e manutenção de equipamentos de alta precision serão indispensáveis.

2. Logística e cadeia de suprimentos

Aracruz conta com uma infraestrutura portuária estratégica, o que pesou na escolha da cidade pela GWM. Especialistas em comércio exterior, gestão de frotas, armazenamento e analistas de supply chain terão forte espaço no ecossistema da empresa.

3. ESG e engenharia ambiental

A pauta de sustentabilidade é o pilar da produção de carros elétricos. Engenheiros ambientais e especialistas em gestão de resíduos e eficiência energética estarão no topo das prioridades corporativas.