OPORTUNIDADE
Fábrica da GWM no Brasil projeta 3.500 vagas: veja como se candidatar
Investimento bilionário da montadora chinesa focará na produção de carros elétricos e híbridos; contratações começam no segundo semestre
A chegada da gigante chinesa Great Wall Motor (GWM) ao Brasil acendeu o radar de quem busca uma recolocação ou transição de carreira no mercado automotivo. O investimento bilionário em uma nova linha de produção de carros híbridos e elétricos em Aracruz, no Espírito Santo, promete transformar a economia local, com a projeção de gerar até 3.500 empregos diretos na fase inicial.
Se você quer sair na frente e entender como se preparar para o processo seletivo da montadora, confira os detalhes abaixo.
O cronograma das contratações da GWM no ES
Embora o anúncio tenha gerado grande repercussão, é fundamental alinhar as expectativas sobre o calendário de contratações para evitar cair em golpes ou preencher cadastros falsos.
- Fase 1 (previsão para o segundo semestre): foco inicial será o início das obras civis e da terraplanagem do terreno de 1,7 milhão de metros quadrados. Nesta etapa, as vagas serão voltadas para a área de construção civil, engenharia, infraestrutura e logística.
- Fase 2 (operação industrial): com a estrutura montada, a GWM iniciará o recrutamento para a linha de montagem, técnicos de automação, operadores de produção, especialistas em robótica, além de equipes de administração e RH.
O processo seletivo oficial ainda não foi aberto. A montadora e a Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo (Sedes) emitiram um aviso reforçando que os links de inscrição serão divulgados exclusivamente nos canais oficiais da GWM Brasil e nos sistemas públicos de emprego do Estado (SINE).
Áreas com maior demanda de profissionais
A nova unidade industrial da GWM será focada em alta tecnologia e sustentabilidade (veículos eletrificados). Por isso, profissionais que investirem em qualificação técnica nas seguintes áreas terão ampla vantagem competitiva:
1. Tecnologia e Automação Industrial
Indústrias automotivas modernas utilizam processos altamente robotizados. profissionais com formação em mecatrônica, automação, elétrica e manutenção de equipamentos de alta precision serão indispensáveis.
2. Logística e cadeia de suprimentos
Aracruz conta com uma infraestrutura portuária estratégica, o que pesou na escolha da cidade pela GWM. Especialistas em comércio exterior, gestão de frotas, armazenamento e analistas de supply chain terão forte espaço no ecossistema da empresa.
3. ESG e engenharia ambiental
A pauta de sustentabilidade é o pilar da produção de carros elétricos. Engenheiros ambientais e especialistas em gestão de resíduos e eficiência energética estarão no topo das prioridades corporativas.