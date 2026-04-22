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Líder mundial confirma fábrica no Brasil e projeta milhares empregos

Com foco em tecnologia e nacionalização de componentes, fabricante projeta salto no quadro de funcionários

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em

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Sany Group -

A Sany Group, líder mundial na fabricação de máquinas pesadas, confirmou a instalação de uma nova unidade fabril na região de Campinas, no interior de São Paulo, com foco na produção nacional de caminhões e equipamentos de construção.

A escolha da "capital do interior" não é por acaso: a infraestrutura logística de Campinas, aliada ao polo tecnológico local, servirá de base para que a Sany transforme o Brasil em seu principal centro de operações na América Latina.

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Expansão e nacionalização: o plano da Sany para 2026

Sany Group
Sany Group | Foto: Divulgação Sany Group

Diferente de uma operação puramente importadora, a Sany projeta integração com a cadeia de suprimentos nacional. A nova planta, que deve iniciar as operações de montagem no segundo semestre de 2026, começará operando no sistema CKD (Completely Knocked Down), mas com metas agressivas de desenvolvimento de componentes locais.

Lommer, diretor da divisão de caminhões da Sany, detalhou a estratégia de adaptação dos produtos ao mercado brasileiro. Segundo o executivo, o objetivo é customizar os veículos para a realidade das estradas e operações do país:

"Nossa intenção é buscar o maior índice de nacionalização possível. Por exemplo, vou trazer um chassi 4×2 para caminhão de lixo. Em vez de também importar o 6×2, vou desenvolver um eixo drop aqui no Brasil."

Impacto econômico e novos postos de trabalho

Imagem ilustrativa da imagem Líder mundial confirma fábrica no Brasil e projeta milhares empregos
| Foto: Divulgação Sany Group

Com a nova unidade, a Sany Brasil prevê elevar seu quadro de funcionários dos atuais 400 para mais de 600 colaboradores diretos já na fase inicial, gerando ainda milhares de empregos indiretos em toda a cadeia de logística e serviços da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Para sustentar esse crescimento, o grupo também investiu na criação do Banco Sany, facilitando o financiamento de máquinas da "linha amarela" e dos novos caminhões que sairão da linha de montagem paulista.

O "caminho da seda" industrial

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A expansão da Sany ocorre em um momento de aproximação estratégica entre Brasil e China. Recentemente, a matriz da empresa em Kunshan recebeu comitivas do governo brasileiro para alinhar parcerias em mineração e transição energética.

A chegada da fábrica em Campinas coloca a Sany no mesmo patamar de investimentos de outras gigantes como BYD e GWM, consolidando o Brasil como o destino preferencial para a tecnologia industrial chinesa voltada à sustentabilidade e eficiência operacional.

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emprego montadora chinesa

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