Adeus, preço de tabela: Onix Plus tem desconto de R$ 18 mil em abril

Chevrolet Onix Plus - Foto: Divulgação Chevrolet

Para consolidar a liderança do Chevrolet Onix Plus entre os sedãs, a marca liberou condições especiais de faturamento direto de fábrica que reduzem drasticamente o preço final para quem possui CNPJ ou é produtor rural.

O destaque fica para a versão topo de linha, o Onix Plus Premier Turbo AT. Enquanto o consumidor comum encontra o modelo nas concessionárias por cerca de R$ 140.340, quem utiliza o benefício da venda direta consegue fechar o negócio por R$ 122.096.

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Essa economia real de R$ 18.244 posiciona o modelo como uma das opções mais competitivas para executivos e profissionais liberais que buscam tecnologia sem abrir mão do custo-benefício.

Reduções em todas as versões

Interna do Chevrolet Onix Plus | Foto: Divulgação Chevrolet

A estratégia da Chevrolet não se limita apenas ao modelo mais caro. A versão LTZ Turbo AT, uma das preferidas pelo equilíbrio entre conforto e preço, apresenta um abatimento de R$ 17.334, saindo por pouco mais de R$ 116 mil.

Já para aqueles que focam na eficiência operacional para frotas ou aplicativos, a versão LT Turbo AT teve seu preço derrubado para a casa dos R$ 110.786, uma redução de mais de R$ 16.500 sobre o preço de tabela.

Rodas do Chevrolet Onix Plus | Foto: Divulgação Chevrolet

Até mesmo a versão de entrada, equipada com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, entra na onda de descontos. O modelo, que beira os R$ 110 mil no varejo, pode ser adquirido via CNPJ por R$ 95.648, tornando-se uma ferramenta de trabalho robusta com um custo de aquisição significativamente menor.

Quem pode aproveitar?

As condições são válidas para um público amplo, que vai desde o Microempreendedor Individual (MEI) até grandes frotistas e produtores rurais com inscrição estadual ativa. Para garantir o desconto, basta apresentar a documentação da empresa (como o CCMEI) no momento da negociação.

É importante ressaltar que, por se tratar de uma venda direta, o veículo é faturado pela montadora e o prazo de entrega em abril está estimado entre 20 e 40 dias.

Além do preço reduzido, a GM também oferece bônus de valorização do usado na troca e planos de financiamento com taxa zero, reforçando a blindagem contra o avanço das marcas chinesas e dos novos SUVs compactos que chegaram ao mercado recentemente.