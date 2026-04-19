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Nova montadora chinesa confirma operação no Brasil com SUVs potentes
Gigante estatal amplia presença global e deve lançar novas marcas no país
O Brasil deve ganhar mais uma fabricante de carros chinesa em breve. A Dongfeng confirmou que está prestes a iniciar operações no país, reforçando a expansão das montadoras asiáticas no mercado nacional.
O anúncio foi feito por meio de uma publicação no LinkedIn, indicando que a empresa adotará uma estratégia semelhante à de outras concorrentes chinesas que já atuam por aqui.
Expansão segue forte
A chegada da Dongfeng ocorre em um momento de crescimento acelerado das marcas chinesas no Brasil. Só em 2025, oito novas fabricantes desembarcaram no país, e o movimento continua em 2026, com nomes como Caoa Changan e Jetour já confirmados.
Assim como GAC, Chery e SAIC, a Dongfeng é uma empresa estatal e mantém parcerias estratégicas com gigantes globais como Nissan, Honda, Stellantis e Kia.
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Submarcas podem vir ao país
A Dongfeng atua globalmente com diversas submarcas, e algumas delas têm potencial para chegar ao Brasil:
- Voyah (elétricos de luxo);
- M-Hero (SUVs robustos);
- Aeolus (modelos mais acessíveis);
- Nammi (compactos elétricos);
- eπ (premium eletrificados).
Destaque para SUVs potentes e elétricos
Entre os modelos mais chamativos está o SUV 917 da M-Hero, conhecido como “Hummer chinesa”, com mais de 1.000 cv de potência e versões elétricas e híbridas.
Já a Voyah aposta em veículos sofisticados, como o SUV Free e o elétrico Courage, com autonomia que pode chegar a mais de 900 km no padrão chinês.
Mercado brasileiro na mira
A estratégia da Dongfeng deve combinar modelos premium, eletrificados e opções mais acessíveis, seguindo a tendência de eletrificação e diversificação do setor automotivo no Brasil.
Apesar da confirmação da chegada, ainda não há detalhes oficiais sobre datas, preços ou quais modelos serão lançados inicialmente.
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