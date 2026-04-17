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LIMPA ESTOQUE

Fiat Toro 2026 com preço de Strada? Descontos passam de R$ 30 mil

Com bônus que superam R$ 32 mil, picape intermediária da Fiat entra no território de preços da Strada; confira

Jair Mendonça Jr
Por

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Fiat Toro com desconto
Fiat Toro com desconto -

Em um movimento estratégico para girar o estoque da linha 2026 e preparar o terreno para futuras atualizações, a Fiat Toro está sendo oferecida com descontos que superam a barreira dos R$ 30 mil.

O maior destaque da promoção recai sobre a versão de entrada, a Toro Endurance 1.3 Turbo, que está sendo encontrada em diversas concessionárias por valores que rivalizam diretamente com as versões topo de linha da sua "irmã menor", a Fiat Strada.

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Os novos preços: quanto custa a Toro agora?

Fiat Toro
Fiat Toro | Foto: Divulgação Fiat

De acordo com levantamentos em redes de concessionárias e canais de venda direta, os valores praticados são:

  • Fiat Toro Endurance (Turbo Flex): O preço de tabela, que gira em torno de R$ 159.490, despencou para ofertas entre R$ 126.800 e R$ 129.990.
  • Fiat Toro Freedom: Com bônus expressivos, o modelo intermediário está saindo na casa dos R$ 137.500, aproximando-se perigosamente do preço de uma Strada Ultra ou Ranch.
  • Versões diesel (Volcano e Ranch): Para quem não abre mão do 4x4, os descontos também são generosos, com bônus que variam de R$ 20 mil a R$ 25 mil sobre o preço de lista.

Por que os descontos estão tão altos?

Fiat Toro carroceria
Fiat Toro carroceria | Foto: Divulgação Fiat

A indústria aponta dois motivos principais para essa "queima" de estoque:

  • Chegada da tecnologia Bio-Hybrid: a Fiat se prepara para introduzir a motorização híbrida leve na linha Toro, seguindo a tendência de eletrificação da Stellantis no Brasil.
  • Competição acirrada: o avanço de marcas chinesas e a consolidação da Ram Rampage forçaram a Fiat a reposicionar a Toro para manter a liderança do segmento C-Pickups.

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Confira os detalhes da promoção

Para garantir esses valores, o consumidor deve ficar atento às letras miúdas. Na maioria dos casos, as ofertas são válidas para:

  • Venda direta: focada em produtores rurais e clientes com CNPJ.
  • Cor sólida: valores geralmente para o Preto Vulcano (cores metálicas adicionam custos).
  • Unidades em estoque: a oferta é limitada ao que já está no pátio das concessionárias.

Vale a pena comprar agora?

Para quem busca o melhor custo-benefício, o momento é considerado ideal por especialistas. Comprar uma picape média-compacta com suspensão multilink e motor de 185 cv pelo preço de uma picape compacta é uma oportunidade rara.

No entanto, se o seu objetivo é ter a tecnologia híbrida mais recente e menor desvalorização no curto prazo, pode valer a pena esperar o lançamento da linha 2027.

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Tags:

Fiat Fiat Toro 2026 strada

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