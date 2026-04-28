Gigante chinesa confirma fábrica no Brasil e milhares de empregos

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O mercado automotivo brasileiro acaba de ganhar um novo competidor de peso. Durante o Salão de Pequim 2026, a BAIC (Beijing Automotive Group) confirmou oficialmente o início de suas operações diretas no Brasil a partir do último quadrimestre de 2026.

A estratégia vai além da importação: a gigante estatal chinesa já prospecta parcerias para uma linha de montagem nacional.

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Ofensiva de modelos: do elétrico ao off-road

Arcfox T1 (O rival do Dolphin) | Foto: Divulgação BAIC

A BAIC não chega para ser apenas mais uma marca no catálogo. O portfólio inicial foca nos segmentos que mais crescem no país. Confira os modelos confirmados e em estudo:

Arcfox T1 (O rival do Dolphin): O hatch elétrico é a grande aposta para o volume de vendas. Com 4,33m de comprimento e um entre-eixos generoso de 2,77m, ele supera o BYD Dolphin em espaço interno. Promete autonomia de até 425 km (ciclo chinês) e recarga rápida (30% a 80% em 16 minutos).

T1 (O rival do Dolphin): O hatch elétrico é a grande aposta para o volume de vendas. Com 4,33m de comprimento e um entre-eixos generoso de 2,77m, ele supera o BYD Dolphin em espaço interno. Promete autonomia de até 425 km (ciclo chinês) e recarga rápida (30% a 80% em 16 minutos). BAIC BJ30 : Um SUV híbrido com tração integral e 409 cv de potência, focado em tecnologia e eficiência.

: Um SUV híbrido com tração integral e 409 cv de potência, focado em tecnologia e eficiência. BAIC X55 : SUV de entrada com acabamento premium, já testado com sucesso em outros mercados da América Latina.

: SUV de entrada com acabamento premium, já testado com sucesso em outros mercados da América Latina. BAIC BJ40 : O "jipe" raiz da marca. Com chassi sobre longarina e visual robusto, ele chega em 2027 para brigar no nicho de off-roads como o GWM Tank 300.

: O "jipe" raiz da marca. Com chassi sobre longarina e visual robusto, ele chega em 2027 para brigar no nicho de off-roads como o GWM Tank 300. Picape Inédita: Uma picape média também está nos planos para disputar o setor mais lucrativo do agronegócio brasileiro.

Fábrica no Brasil e rede de atendimento

Beijing Automotive Group | Foto: Divulgação BAIC

A marca já possui escritório em São Paulo e confirmou que executivos visitaram fornecedores em Minas Gerais e no Distrito Federal. A intenção inicial é operar em regime CKD (montagem de kits importados), com potencial para nacionalização completa a longo prazo.

Para garantir a confiança do consumidor, a meta é arrojada:

20 concessionárias inauguradas até dezembro de 2026.

Expansão para 50 pontos de venda em 2027.

Parcerias já assinadas com grandes grupos de concessionários brasileiros.

Ficha técnica: BAIC Arcfox T1 vs. principais rivais

No segmento de entrada dos elétricos premium, o Arcfox T1 chega para desafiar os líderes de mercado BYD Dolphin e GWM Ora 03. Confira como eles se comparam nos números:

1. Motorização e Desempenho

Arcfox T1: Equipado com motor elétrico que entrega até 127 cv de potência e 17,9 kgfm de torque. Sua aceleração é linear, focada na eficiência urbana, com velocidade máxima de 150 km/h.

BYD Dolphin : Possui 95 cv de potência e 18,3 kgfm de torque. É um carro ágil para a cidade, mas com números de potência ligeiramente inferiores ao rival da BAIC.

: Possui 95 cv de potência e 18,3 kgfm de torque. É um carro ágil para a cidade, mas com números de potência ligeiramente inferiores ao rival da BAIC. GWM Ora 03 (Skin): É o mais potente do trio, com 171 cv e 25,5 kgfm de torque, indo de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos.

2. Autonomia e Bateria

Arcfox T1: Utiliza uma bateria de 42,3 kWh que garante uma autonomia de até 425 km (ciclo CLTC). Um diferencial é o carregamento ultra-rápido: recupera de 30% a 80% da carga em apenas 16 minutos.

BYD Dolphin: Com bateria de 44,9 kWh, oferece cerca de 291 km (ciclo PBEV/Inmetro).

GWM Ora 03: A versão de entrada tem bateria de 48 kWh com autonomia média de 232 km (ciclo PBEV/Inmetro).

3. Dimensões e Espaço Interno

Arcfox T1: É o maior da categoria em comprimento e entre-eixos, com 4,33 metros e 2,77 metros, respectivamente. O porta-malas de 459 litros é o maior do segmento.

BYD Dolphin: Mede 4,12 metros de comprimento com 2,70 metros de entre-eixos. O porta-malas comporta 345 litros.

GWM Ora 03: Tem 4,23 metros de comprimento e 2,65 metros de entre-eixos. Seu porta-malas é o menor, com 228 litros.

Por que isso importa para o mercado?

A chegada da BAIC representa a "segunda onda" de montadoras chinesas no Brasil. Diferente de tentativas anteriores de outras marcas, a BAIC traz o respaldo de ser a parceira global de fabricação da Mercedes-Benz e da Hyundai na Ásia, o que eleva a expectativa sobre a qualidade construtiva e tecnologia dos veículos.