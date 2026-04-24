BYD revela o carro mais rápido do mundo no Salão de Pequim 2026

Yangwang U9 Xtreme - Foto: Divulgação BYD

A BYD parou o mercado automotivo global durante a 18ª edição do Salão do Automóvel de Pequim, na China. A gigante asiática, que possui uma operação estratégica em Camaçari, na Bahia, apresentou tecnologias que redefinem os limites da velocidade e do luxo eletrificado.

O grande destaque do evento foi a revelação da versão final de produção do carro mais rápido do planeta.

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Salão de Pequim (China) 2026 | Foto: Divulgação BYD

Yangwang U9 Xtreme: o hipercarro de 496 km/h

Formula X da Fangchengbao | Foto: Divulgação BYD

O Yangwang U9 Xtreme consolidou-se como o protagonista tecnológico do grupo. O modelo, conhecido pelos entusiastas como U9X, traz números que desafiam a física e elevam o patamar da engenharia chinesa.

Velocidade final: o veículo atingiu a marca histórica de 496,22 km/h .

. Desempenho em pista: completou uma volta no tradicional circuito de Nürburgring Nordschleife em 6 minutos e 59 segundos.

Edição "amanhecer": a unidade exibida, chamada " The Dawn ", conta com pintura exclusiva que utiliza pó de ouro ultrafino e técnicas tradicionais de laca chinesa.

", conta com pintura exclusiva que utiliza pó de ouro ultrafino e técnicas tradicionais de laca chinesa. Personalização total: cada exemplar terá configurações únicas, desde o padrão da fibra de carbono até os sons de fechamento das portas.

Compromisso com a inovação e o futuro

O interior da Yangwang U8L Dingzang Edition | Foto: Divulgação BYD

Durante o evento, a vice-presidente executiva global da BYD e CEO Américas e Europa, Stella Li, destacou o impacto dessas inovações para o desenvolvimento global da marca.

"O Salão do Automóvel de Pequim é o momento perfeito para a BYD demonstrar nossas tecnologias inovadoras e a diferença que elas podem fazer na vida dos nossos clientes. Em todos os estandes das nossas marcas, apresentamos uma linha que mostra como nosso compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento está liderando o caminho não apenas na China, mas globalmente".

De supercarros à SUVs: a expansão da linha premium

Denza Z | Foto: Divulgação BYD

Além do recordista de velocidade, a BYD apresentou soluções para diversos perfis de motoristas, focando em design e funcionalidade.

Denza Z : um supercarro elétrico inteligente com mais de 1.000 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos.

: um supercarro elétrico inteligente com mais de 1.000 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos. Série Ocean (Seal 08 e Sealion 08) : nova geração de veículos familiares com suspensão pneumática de câmara dupla e bancos com "gravidade zero".

: nova geração de veículos familiares com suspensão pneumática de câmara dupla e bancos com "gravidade zero". Conceito Ocean-V : um protótipo que transforma o interior do carro em uma sala de cinema ou em um espaço de acampamento com cama para três pessoas.

O Yangwang U9 Xtreme vem para o Brasil?

Momento da assinatura da venda do primeiro U9 Xtreme. Na imagem da esquerda para direita: Werner Shaal / diretor comercial da Denza Brasil, Alexandre Baldy / Vice-presidente sênior da BYD, Leo Sanchez / empresário, Wang Chuanfu / fundador e CEO da BYD, Stella Li / Vice-presidente executiva da BYD e Tyler Li / Presidente da BYD Brasil | Foto: Divulgação BYD

Ao Portal A TARDE, a BYD esclareceu que o Yangwang U9 Xtreme não faz parte do cronograma oficial de vendas para o mercado brasileiro, permanecendo como uma vitrine tecnológica global da marca.

No entanto, o exclusivo hipercarro de 496 km/h já tem um dono brasileiro: o empresário Paulinho Ramos, de São Paulo. Ele é o primeiro no país a adquirir o modelo, que chega via importação independente, uma vez que o veículo não será comercializado diretamente nas concessionárias da marca no Brasil.

Liderança na Bahia e no Brasil

Com mais de 207 mil veículos em circulação no país em 2025, a BYD utiliza sua base em Camaçari (BA) para acelerar a transição energética.

A terceira geração do Yuan Plus (ATTO 3) também foi destaque, estreando a tecnologia Flash Charging e o sistema de assistência ao motorista God's Eye B com LiDAR, reforçando que a inteligência automotiva é a prioridade da marca para os próximos anos.

