BYD detalha economia de R$ 2 mil/mês para motoristas em Salvador

A transição para a mobilidade elétrica deixou de ser apenas uma questão ambiental para se tornar uma decisão estratégica financeira. Ao portal A TARDE, a BYD Auto do Brasil detalhou como a disparidade entre o custo da energia e os preços dos combustíveis tem acelerado a migração de motoristas de aplicativo em Salvador.

O custo do quilômetro rodado

Segundo a fabricante, o custo de operação em Salvador é drasticamente inferior ao de um modelo tradicional. Tomando como referência o BYD Dolphin Mini, com consumo médio de 0,138 kWh/km e tarifa local de R$ 0,85/kWh, o custo por quilômetro é de apenas R$ 0,12.

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“Considerando o custo de energia elétrica em Salvador e o preço da gasolina, tanto na refinaria quanto nos postos, o carro elétrico apresenta vantagem econômica consistente por quilômetro rodado”, afirmou a BYD.

Em contrapartida, um veículo a combustão (12 km/l) apresenta custos superiores:

Na Refinaria de Mataripe (R$ 3,10/l): Custo de R$ 0,26 por km

Nos postos (Média de R$ 7,00/l): Custo de R$ 0,58 por km

Impacto no bolso: economia de até R$ 2 mil

Para o profissional que percorre 200 km por dia, a economia diária varia entre R$ 28,00 e R$ 92,00. No fechamento de um mês (22 dias de uso), o motorista em Salvador pode poupar entre R$ 616 e R$ 2.024.

A empresa chinesa reforça que a vantagem se amplia no longo prazo: “Ao analisar o custo total de propriedade, o veículo elétrico amplia sua vantagem ao longo do tempo. Isso porque os gastos com revisões são mais baixos e o custo de recarga é significativamente mais baixo que o de combustíveis”, compara a BYD.

Manutenção e resistência ao clima

Além do combustível, o motorista deixa de se preocupar com itens como óleo, filtros, velas, correias e sistemas de escapamento. Outro diferencial é a durabilidade dos freios, já que “o carro utiliza a frenagem regenerativa, reduzindo o desgaste de pastilhas e discos”, ressalta.

Sobre o receio com as altas temperaturas da capital baiana, a BYD esclareceu ao Portal A TARDE que as baterias Blade possuem gerenciamento térmico avançado.

“As baterias Blade foram desenvolvidas para operar com elevado nível de eficiência, segurança e estabilidade, inclusive em condições climáticas adversas, como altas temperaturas e umidade” , garantindo a preservação do desempenho mesmo em rotinas de recarga diária.

Infraestrutura e garantia

Para os profissionais, a BYD confirmou que a garantia da bateria permanece em 8 anos ou 200 mil km, independentemente do uso comercial. A marca também planeja expandir a rede de carregadores rápidos (DC) em Salvador para além dos shoppings, visando “corredores de alta circulação e áreas com elevada demanda de motoristas de aplicativo” para aumentar a eficiência operacional dos usuários.