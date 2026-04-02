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Dolphin Mini dispara nas vendas e vira fenômeno entre os elétricos no Brasil

Modelo elétrico lidera vendas no varejo pelo segundo mês seguido e já é o mais vendido do ano no Brasil

Luan Julião

Por Luan Julião

02/04/2026 - 15:56 h

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Modelo se destaca nas ruas e nas concessionárias, com forte adesão do público
Modelo se destaca nas ruas e nas concessionárias, com forte adesão do público -

O BYD Dolphin Mini deixou de ser apenas mais uma novidade no mercado para se tornar o grande destaque do setor automotivo brasileiro em 2026. Compacto, urbano e cada vez mais presente nas ruas, o modelo vem chamando atenção não só pela proposta elétrica, mas principalmente pelos números que vem alcançando.

Pelo segundo mês seguido, o Dolphin Mini liderou as vendas no varejo no Brasil, um feito histórico para um carro 100% elétrico em um mercado tradicionalmente dominado por modelos a combustão. Só em março, foram mais de 6 mil unidades emplacadas, levando o modelo a ultrapassar a marca de 12 mil carros vendidos no acumulado do ano.

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O carro que está puxando a eletrificação

Mais do que bons resultados isolados, o desempenho do modelo tem ajudado a acelerar uma mudança maior. O sucesso do Dolphin Mini impulsionou os números da BYD no país, que fechou o primeiro trimestre com mais de 37 mil veículos vendidos e um crescimento de 73% em relação ao ano passado. Em março, a marca ainda bateu seu recorde mensal, com mais de 16 mil emplacamentos.

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E essa movimentação não fica só no cenário nacional. Na Bahia, o modelo também vem ganhando espaço. Em Salvador, foi o carro mais vendido no varejo, refletindo a forte adesão do público local. No estado, ajudou a consolidar a marca entre as líderes de vendas, mostrando que a eletrificação já começa a fazer parte da realidade nas ruas baianas.

Mudança no perfil do consumidor brasileiro

Com uma proposta mais acessível dentro do universo dos elétricos, foco no uso urbano e economia no dia a dia, o Dolphin Mini caiu no gosto do brasileiro. O resultado vai além dos números: o modelo simboliza uma virada no comportamento do consumidor, cada vez mais aberto a novas tecnologias e disposto a apostar em alternativas mais sustentáveis.

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