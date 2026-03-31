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Fiat reduz preço e anuncia carro mais barato do Brasil por menos de R$ 70 mil
Promoção da Fiat reduz preço do veículo e reforça disputa com concorrentes
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A montadora Fiat voltou a se movimentar no mercado brasileiro nesta terça-feira, 31, ao anunciar uma oferta que reduz o preço do Fiat Mobi para R$ 69.990 mil, colocando o modelo como o modelo mais barato do Brasil até o momento.
Vale ressaltar que esta mudança é uma promoção temporária, e não uma mudança de tabela, mas o movimento fez com que o Mobi retomasse o posto de mais barato do Brasil.
A movimentação mira diretamente competir contra os outros veículos do segmento de entrada, como o Renault Kwid e o Citroën C3.
Normalmente oferecido com preços a partir de R$ 83.490, o Mobi passa a ocupar sozinho o posto do mercado dentro dessa condição promocional para a versão “Like”.
Motorização
Mesmo em sua versão de entrada, o Mobi leva consigo uma motorização condizente com o preço pago. Ele é equipado com:
- motor 1.0 Firefly de 75 cv;
- câmbio manual de cinco marchas
Esse conjunto é conhecido pelo baixo consumo e manutenção acessível.
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Atualizações
O modelo vem recebendo atualizações, com melhorias pontuais ao longo do tempo. entre elas está a adoção de um painel mais recente, compartilhado com outros modelos da marca.
O componente traz:
- saídas de ar centrais maiores;
- reposicionamento dos comandos;
- espaço mais funcional à frente do passageiro;
- além de novos controles para o ar-condicionado;
- quadro de instrumentos também foi revisto, com suporte para tela LCD de 3,5 polegadas.
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