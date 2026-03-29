Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Donos e futuros compradores de carros BYD se beneficiarão com nova lei

Mudança está em análise no Congresso e pode revolucionar a indústria automobilística

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/03/2026 - 18:02 h | Atualizada em 29/03/2026 - 18:20

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fábrica da BYD
Fábrica da BYD -

Donos de carros elétricos no Brasil, sobretudo modelos da BYD, podem ser beneficiados com uma nova lei. A mudança está em análise no Congresso, após a aprovação da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

O projeto amplia o limite de peso para motoristas com CNH categoria B, que hoje podem dirigir veículos de até 3.500 kg. Com a proposta, esse limite subiria para 4.250 kg, apenas para carros elétricos e híbridos com tração predominantemente elétrica.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que muda na prática?

A mudança resolve um problema técnico causado pela eletrificação, pois, diferente dos carros tradicionais, os elétricos carregam baterias pesadas, aumentando o peso total. Assim, carros mais robustos, como SUVs e picapes elétricas, podem passar a ser dirigidos com CNH comum, sem a necessidade de habilitação na categoria C.

A BYD tem o SUV Yangwang U8, cujo peso ultrapassa o limite atual, quando considerado o peso total com passageiros e bagagens.

Com a lei atual, esses modelos acabam limitados por exigirem um tipo de habilitação específica.

Leia Também:

BYD anuncia modelo Dolphin Mini 2026 por menos de R$ 100 mil
Geely traz mais 3.300 carros elétricos ao Brasil e amplia disputa no mercado
Rival de Creta e T-Cross? Novo SUV chinês chega ao Brasil por R$ 129.990

Regra não se aplica a veículos mais pesados

No entanto, caso a lei seja aprovada, veículos a combustão mais pesados, como grandes picapes a diesel, que exigindo categorias superiores de CNH.

O texto segue em tramitação e precisa passar por outras etapas no Congresso antes da sanção.

BYD anuncia modelo Dolphin Mini 2026 por menos de R$ 100 mil

A BYD anunciou a chegada de uma nova estratégia comercial no Brasil que oferece o Dolphin Mini 2026 a menos de R$ 100 mil. O veículo elétrico produzido na fábrica de Camaçari, na Bahia, será oferecido com o preço mais baixo para públicos que contam com isenções fiscais, como taxistas e pessoas com deficiência (PcD).

A nova configuração, nomeada como GL, integra a política da montadora de ampliar a competitividade no segmento dos veículos elétricos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd carros elétricos lei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábrica da BYD
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

Fábrica da BYD
Play

Vídeo: grande incêndio atinge fábrica em região comercial no Brasil

Fábrica da BYD
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Fábrica da BYD
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

x