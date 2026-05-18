Novo rival do Dolphin Mini parceiro da GM já tem 30 mil pedidos

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Wuling Bingo Plus - Foto: Divulgação Saic

O mercado de carros elétricos populares está prestes a ganhar um concorrente de peso no Brasil. A Saic, parceira estratégica da General Motors (GM) na China, iniciou a pré-venda do Wuling Bingo Pro e alcançou a marca de mais de 30 mil pedidos em menos de 30 dias, com 10 mil unidades já entregues no mercado asiático.

Com o lançamento oficial agendado para o dia 22 de maio, o compacto elétrico já está no radar do mercado brasileiro. A estratégia da Chevrolet é clara: expandir sua gama de elétricos acessíveis no país para bater de frente com os líderes do segmento, o BYD Dolphin Mini e o BYD Dolphin.

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Fabricação nacional no Ceará

Parte interna do Wuling Bingo Plus | Foto: Divulgação Saic

O sucesso do Bingo Pro na Ásia interessa diretamente ao consumidor brasileiro. O modelo é o principal candidato a integrar a linha de montagem do chamado PACE (Polo Automotivo do Ceará), instalado na antiga fábrica da Troller, em Horizonte.

Atualmente, o polo cearense já monta o Chevrolet Spark (SUV elétrico também derivado da Wuling chinesa) e o Captiva EV. O Bingo Pro chegaria como o terceiro elemento dessa engrenagem nacional.

Embora ainda não tenha um nome comercial definido para as concessionárias brasileiras, a meta da marca é agressiva: posicionar o modelo na casa dos R$ 100 mil, incomodando não apenas a BYD, mas também o crescimento do Geely EX2.

Como é o Wuling Bingo Pro?

Design e Dimensões

Wuling Bingo Plus | Foto: Divulgação Saic

Diferente do modelo original lançado em 2023, a versão Pro passou por um facelift substancial e ganhou porte. O veículo agora conta com:

Comprimento: 4,00 metros

Largura: 1,75 metro

Altura: 1,58 metro

Entre-eixos: 2,56 metros

A carroceria mantém a configuração prática de cinco portas e homologação para cinco ocupantes. No interior, o compacto foge do minimalismo frio de outros elétricos chineses, apostando em acabamento refinado com tons creme, bege e detalhes cromados.

O grande destaque tecnológico é a tela multimídia de 12,8 polegadas, equipada com sistema operacional próprio da Wuling, comandos de voz por Inteligência Artificial (IA) e gerenciamento remoto via aplicativo de celular.

Motorização e o "alerta" sobre as baterias para o clima tropical

O Wuling Bingo Pro é equipado com um motor elétrico dianteiro de 65 kW (equivalente a 87 cv de potência), capaz de atingir a velocidade máxima de 130 km/h. A autonomia varia conforme o pacote de baterias de química LFP (Fosfato de Ferro-Lítio):

Versões de entrada: bateria de 31,9 kWh com autonomia de 330 km (ciclo chinês).

Versões de topo: bateria de 37,9 kWh (fabricada pela Gotion, parceira da Volkswagen) com autonomia de 403 km.

Ponto de atenção para o mercado brasileiro

Os consumidores devem ficar atentos a um detalhe técnico crucial: as versões de entrada utilizam resfriamento da bateria apenas por ar, enquanto as configurações mais caras contam com resfriamento líquido.

Em países de clima quente como o Brasil, o resfriamento a ar pode limitar severamente a velocidade de recarga rápida em dias de calor intenso, tornando as versões com resfriamento líquido muito mais atraentes e recomendadas para o nosso mercado.

Tabela de preços na China (conversão direta)

Valores e conversão direta da linha Wuling na China