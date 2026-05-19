Guerra dos SUVs: Honda HR-V ganha bônus de R$ 10 mil para frear rivais

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Em uma ofensiva direta contra o Toyota Corolla Cross e o GWM Haval H6, a Honda colocou em prática uma estratégia agressiva para impulsionar as vendas do seu best-seller, o Honda HR-V.

Se você estava esperando o momento certo para trocar de carro, o cenário atual traz uma oportunidade que pode ser o diferencial para decidir sua próxima compra.

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Como funciona a oferta

Interior do HR-V EX 2026 - Foto: Divulgação Honda

Diferente de uma redução oficial na tabela da fabricante, a Honda está aplicando uma bonificação de R$ 10 mil focada na valorização do seu usado. Na prática, ao levar um veículo seminovo para a troca em uma concessionária participante, o modelo HR-V EX 2026 ganha um "desconto" indireto de dez mil reais sobre o valor de mercado do seu carro atual.

Rodas do HR-V EX 2026 - Foto: Divulgação Honda

Detalhes do modelo em oferta:

Versão: Honda HR-V EX 2026.

Preço de tabela: a partir de R$ 166.400,00 (versão com pintura sólida).

Condição: avaliação de usado na troca.

Por que a Honda reagiu agora?

HR-V EX 2026 - Foto: Divulgação Honda

O mercado automotivo brasileiro vive uma "guerra fria" de SUVs. Os dados de vendas parciais deste mês revelam um cenário de equilíbrio absoluto, que explica a urgência da Honda:

Dados de vendas parciais de maio - Foto: Jair Mendonça / PORTAL A TARDE

O Haval H6 tem sido o "vilão" para as montadoras tradicionais, registrando um crescimento constante de 13,7%. Com a ascensão meteórica dos híbridos da GWM e a solidez do Corolla Cross, a Honda precisou ajustar sua rota para não perder a liderança ou o vice-campeonato na categoria.

Vale a pena aproveitar?

Para o consumidor, a estratégia é clara: as montadoras estão lutando pelo seu bolso.

O bônus de R$ 10 mil é atrativo, mas o valor final do seu usado continua sendo o fator principal. Compare o preço de tabela do seu carro na Tabela FIPE antes de fechar negócio.

Como o bônus está atrelado a ações promocionais das redes, nem todas as lojas podem oferecer as mesmas condições. Vale a pena cotar em mais de uma concessionária.

O HR-V EX 2026 mantém a reputação de economia de combustível e liquidez no mercado de usados, pontos que pesam na hora de escolher um modelo que não "perde valor" rapidamente.