PARCERIA INÉDITA
VW e Uber dão desconto de até R$ 19 mil em carros 0km; veja a lista
Parceria inédita traz bônus para motoristas de aplicativo, sistema de cashback em parcelas e inclui o novo SUV compacto da marca alemã
A Volkswagen do Brasil e a Uber fecharam uma parceria estratégica com condições comerciais para a compra de carros zero quilômetro e seminovos. O grande destaque da ação é a inclusão do Volkswagen Tera, o SUV compacto recém-lançado pela montadora, que já estreia com preço reduzido para os motoristas parceiros da plataforma.
Os descontos na tabela de venda direta chegam a até 12%, dependendo do modelo escolhido.
Preços e descontos: quanto custa o carro para Uber?
A campanha abrange desde o modelo de entrada da marca até SUVs mais robustos, atendendo tanto a categoria UberX quanto a Uber Comfort e Black.
Confira os valores promocionais para pagamento à vista
- Polo Track: De R$ 96.690 por R$ 87.987,90 (economia de R$ 8.702)
- Tera MPI: De R$ 107.190 por R$ 101.830,50 (economia de R$ 5.359)
- Tera Comfort: De R$ 133.190 por R$ 126.530,50 (economia de R$ 6.659)
- Virtus 170 TSI AT: De R$ 134.390 por R$ 119.607,10 (economia de R$ 14.782)
- T-Cross 200 TSI: De R$ 161.490 por R$ 142.111,20 (economia de R$ 19.378)
Como funciona o sistema de cashback nas parcelas?
Além dos abatimentos no preço de nota fiscal, a parceria desenhou um modelo dinâmico de cashback (dinheiro de volta) para quem optar pelo financiamento via Volkswagen Financial Services (VWFS). O benefício é atrelado à produtividade do motorista no aplicativo:
- Para carros 0km: o motorista recebe o cashback automaticamente nos 3 primeiros meses. do 4º ao 18º mês, o dinheiro de volta continua sendo creditado direto na parcela, desde que o condutor realize no mínimo 280 viagens por mês na Uber e mantenha os pagamentos em dia.
- Para carros seminovos: o programa também aceita veículos seminovos selecionados pela rede VW. O bônus total é de R$ 2.000, pago em parcelas trimestrais, sob a condição de o motorista completar 840 viagens por trimestre.
Integração com o programa "Move Brasil"
A iniciativa da Volkswagen corre em paralelo e reforça sua adesão ao programa federal Move Brasil Táxi e Aplicativos. A medida do Governo Federal viabiliza linhas de crédito facilitadas via BNDES para a renovação de frotas de transporte de passageiros.
Para validar o desconto e a elegibilidade, o motorista parceiro deve acessar o portal oficial da campanha e preencher os dados utilizando o mesmo e-mail cadastrado no aplicativo Uber Driver.
Nota à imprensa
Abaixo, confira o comunicado oficial emitido conjuntamente pelas empresas detalhando as regras e diretrizes da campanha:
"VOLKSWAGEN E UBER FIRMAM PARCERIA COM CONDIÇÕES EXCLUSIVAS E CASHBACK PARA MOTORISTAS PARCEIROS
A Volkswagen do Brasil e a Uber anunciam uma parceria estratégica voltada para os motoristas parceiros da plataforma de mobilidade em todo o território nacional. A iniciativa visa facilitar o acesso a veículos zero quilômetro e seminovos da marca alemã, oferecendo condições comerciais diferenciadas e incentivos financeiros exclusivos.
Dentro do canal de Venda Direta, a Volkswagen disponibilizará uma tabela de descontos especiais para pagamentos à vista que atingem até 12% de redução sobre o preço público sugerido. Entre os modelos elegíveis para a campanha estão o Polo Track, o sedan Virtus (na versão 170 TSI Automática), o SUV T-Cross 200 TSI e, de forma inédita, as versões MPI e Comfort do recém-lançado SUV compacto Volkswagen Tera.
Para os motoristas que optarem pela modalidade de financiamento, a Volkswagen Financial Services introduz um programa inovador de cashback atrelado ao volume de viagens realizadas na plataforma Uber. Na aquisição de modelos 0km, o motorista parceiro contará com o benefício garantido nos três primeiros meses; a partir do quarto mês até o limite de 18 meses, o cashback será mantido mediante a comprovação de uma meta mínima de 280 viagens mensais realizadas no aplicativo.
Para o segmento de veículos seminovos revisados e garantidos pela montadora, o programa concede um crédito total de R$ 2.000,00 fracionado em pagamentos trimestrais, condicionado ao cumprimento de 840 viagens a cada trimestre pelo parceiro.
A validação do benefício será efetuada de forma totalmente digital. O motorista interessado deverá acessar a página oficial da parceria e inserir suas informações de contato. O sistema realizará o cruzamento de dados utilizando como chave o endereço de e-mail cadastrado no aplicativo Uber Driver. Comunicações direcionadas também serão realizadas pela Uber diretamente no aplicativo dos motoristas elegíveis.
Com esta ação, a Volkswagen do Brasil ratifica também seu apoio e participação no programa governamental "Move Brasil Táxi e Aplicativos", somando forças com a iniciativa pública para estimular a modernização, a segurança e a eficiência da frota de transporte individual de passageiros no país".