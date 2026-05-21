VW e Uber dão desconto de até R$ 19 mil em carros 0km; veja a lista

A Volkswagen do Brasil e a Uber fecharam uma parceria estratégica com condições comerciais para a compra de carros zero quilômetro e seminovos. O grande destaque da ação é a inclusão do Volkswagen Tera, o SUV compacto recém-lançado pela montadora, que já estreia com preço reduzido para os motoristas parceiros da plataforma.

Os descontos na tabela de venda direta chegam a até 12%, dependendo do modelo escolhido.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Preços e descontos: quanto custa o carro para Uber?

A campanha abrange desde o modelo de entrada da marca até SUVs mais robustos, atendendo tanto a categoria UberX quanto a Uber Comfort e Black.

Confira os valores promocionais para pagamento à vista

Polo Track : De R$ 96.690 por R$ 87.987,90 (economia de R$ 8.702)

: De R$ 96.690 por R$ 87.987,90 (economia de R$ 8.702) Tera MPI : De R$ 107.190 por R$ 101.830,50 (economia de R$ 5.359)

: De R$ 107.190 por R$ 101.830,50 (economia de R$ 5.359) Tera Comfort : De R$ 133.190 por R$ 126.530,50 (economia de R$ 6.659)

: De R$ 133.190 por R$ 126.530,50 (economia de R$ 6.659) Virtus 170 TSI AT : De R$ 134.390 por R$ 119.607,10 (economia de R$ 14.782)

: De R$ 134.390 por R$ 119.607,10 (economia de R$ 14.782) T-Cross 200 TSI : De R$ 161.490 por R$ 142.111,20 (economia de R$ 19.378)

Como funciona o sistema de cashback nas parcelas?

Além dos abatimentos no preço de nota fiscal, a parceria desenhou um modelo dinâmico de cashback (dinheiro de volta) para quem optar pelo financiamento via Volkswagen Financial Services (VWFS). O benefício é atrelado à produtividade do motorista no aplicativo:

Para carros 0km : o motorista recebe o cashback automaticamente nos 3 primeiros meses. do 4º ao 18º mês, o dinheiro de volta continua sendo creditado direto na parcela, desde que o condutor realize no mínimo 280 viagens por mês na Uber e mantenha os pagamentos em dia.

: o motorista recebe o cashback automaticamente nos 3 primeiros meses. do 4º ao 18º mês, o dinheiro de volta continua sendo creditado direto na parcela, desde que o condutor realize no mínimo 280 viagens por mês na Uber e mantenha os pagamentos em dia. Para carros seminovos : o programa também aceita veículos seminovos selecionados pela rede VW. O bônus total é de R$ 2.000, pago em parcelas trimestrais, sob a condição de o motorista completar 840 viagens por trimestre.

Integração com o programa "Move Brasil"

A iniciativa da Volkswagen corre em paralelo e reforça sua adesão ao programa federal Move Brasil Táxi e Aplicativos. A medida do Governo Federal viabiliza linhas de crédito facilitadas via BNDES para a renovação de frotas de transporte de passageiros.

Para validar o desconto e a elegibilidade, o motorista parceiro deve acessar o portal oficial da campanha e preencher os dados utilizando o mesmo e-mail cadastrado no aplicativo Uber Driver.

Nota à imprensa

Abaixo, confira o comunicado oficial emitido conjuntamente pelas empresas detalhando as regras e diretrizes da campanha:

"VOLKSWAGEN E UBER FIRMAM PARCERIA COM CONDIÇÕES EXCLUSIVAS E CASHBACK PARA MOTORISTAS PARCEIROS

A Volkswagen do Brasil e a Uber anunciam uma parceria estratégica voltada para os motoristas parceiros da plataforma de mobilidade em todo o território nacional. A iniciativa visa facilitar o acesso a veículos zero quilômetro e seminovos da marca alemã, oferecendo condições comerciais diferenciadas e incentivos financeiros exclusivos.

Dentro do canal de Venda Direta, a Volkswagen disponibilizará uma tabela de descontos especiais para pagamentos à vista que atingem até 12% de redução sobre o preço público sugerido. Entre os modelos elegíveis para a campanha estão o Polo Track, o sedan Virtus (na versão 170 TSI Automática), o SUV T-Cross 200 TSI e, de forma inédita, as versões MPI e Comfort do recém-lançado SUV compacto Volkswagen Tera.

Para os motoristas que optarem pela modalidade de financiamento, a Volkswagen Financial Services introduz um programa inovador de cashback atrelado ao volume de viagens realizadas na plataforma Uber. Na aquisição de modelos 0km, o motorista parceiro contará com o benefício garantido nos três primeiros meses; a partir do quarto mês até o limite de 18 meses, o cashback será mantido mediante a comprovação de uma meta mínima de 280 viagens mensais realizadas no aplicativo.

Para o segmento de veículos seminovos revisados e garantidos pela montadora, o programa concede um crédito total de R$ 2.000,00 fracionado em pagamentos trimestrais, condicionado ao cumprimento de 840 viagens a cada trimestre pelo parceiro.

A validação do benefício será efetuada de forma totalmente digital. O motorista interessado deverá acessar a página oficial da parceria e inserir suas informações de contato. O sistema realizará o cruzamento de dados utilizando como chave o endereço de e-mail cadastrado no aplicativo Uber Driver. Comunicações direcionadas também serão realizadas pela Uber diretamente no aplicativo dos motoristas elegíveis.

Com esta ação, a Volkswagen do Brasil ratifica também seu apoio e participação no programa governamental "Move Brasil Táxi e Aplicativos", somando forças com a iniciativa pública para estimular a modernização, a segurança e a eficiência da frota de transporte individual de passageiros no país".